Цены на пшеницу могут начать расти

Урожайность на Юге хуже прошлогодней Д. Абрамов

Растет вероятность того, что экспортные цены на пшеницу больше не будут снижаться — в зависимости от условий уборки урожая они либо останутся на текущем уровне, либо пойдут вверх. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. ИКАР уменьшил прогноз валового сбора пшеницы с 79,5 млн т до 78 млн т, в целом урожай зерна может составить 126 млн т. Корректировка связана с низкими показателями на Юге и жарой в части регионов Приволжья, пояснил Рылько.



Мировые цены на пшеницу в последнее время демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, с прошлой недели на биржах Чикаго и Парижа цены на пшеницу существенно выросли, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Это было связано с низкой оценкой Минсельхозом США посевов кукурузы под новый урожай — они сократились на 2 млн га относительно предыдущего прогноза. Этот фактор привел к росту цен на кукурузу, которая, как субститут, потянула за собой вверх и цены на пшеницу, рассказал эксперт «Агроинвестору». «Стоимость черноморской пшеницы в июне активно снижалась, однако мы считаем, что эти тенденция заканчивается, во всяком случае, на некоторое время. Цены на биржах заметно прибавили, а виды на урожай в России ухудшаются. И сегодня черноморская пшеница на бирже стоит уже более $200», — комментирует Сизов. «СовЭкон» тоже понизил прогноз урожая пшеницы на 1,8 млн т до 80,9 млн т за счет низкого сбора на Юге.



Аналитический центр «Русагротранса», напротив, повысил оценку валового сбора на 0,3 млн т до 124,4 млн т, в том числе по пшенице — на 0,7 млн т до 77,8 млн т. «Пересмотр прогноза связан с данными по итогам посевной, в соответствии с которыми площади под пшеницей — 29 млн га — оказались рекордными с 1982 года, когда ею было засеяно 30,8 млн га, — цитирует «Интерфакс» руководителя центра Игоря Павенского. — При этом увеличены площади под ячменем, кукурузой и снижены — под прочими зерновыми». Павенский уточнил, что новые данные сформированы за счет повышения оценок по регионам Центра и Поволжья, по Южному и Северо-Кавказскому округам прогноз не изменился.



Аналитическая компания «ПроЗерно» недавно тоже подняла прогноз урожая со 128,1 млн т до 128,7 млн т. «В основном увеличение произошло за счет пшеницы — сейчас ее урожай мы оцениваем в 78,3 млн т против 77,4 млн т ранее. А вот сбор ячменя, овса, и гречихи мы понизили — до 20,3 млн, т, 4,8 млн т и 0,82 млн т соответственно, — перечисляет Петриченко. — Прогноз урожая кукурузы мы с мая не меняли — ее, по нашим оценкам, будет собрано 16,2 млн т, хотя ряд аналитиков оценивает потенциал урожая более скромно». Правда, эксперт допускает, что увеличение прогноза по пшенице было преждевременным: реальный урожай на Юге — в Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской области сильно разочаровывает.



Египетская государственная компания GASC 7 июля сообщила о закупке на тендере 230 тыс. т российской пшеницы с поставкой 8-18 августа. В том числе было закуплено 110 тыс. т по цене $204,8/т FOB плюс $14 фрахт, и 120 тыс. т по $205,6/т FOB плюс $13,2 фрахт. Оплата будет производиться с помощью аккредитива по предоставлению отгрузочных документов.

На прошлой неделе цена на пшеницу с 12,5% протеина упала до $196-195 за тонну (FOB Новороссийск), однако к концу недели вернулась на отметку $199/т, продолжает Петриченко. «Это связано с тем, что цены конкурентов вели себя еще более бодро — они росли у всех стран, за исключением Украины, где ситуация с урожаем еще хуже, чем у нас на Юге. Так, американская пшеница подорожала до $210/т FOB, европейская — до $209/т FOB», — приводит данные он, добавляя, что оценивать дальнейшую динамику цен в связи со сложившейся ситуацией в южных регионах страны очень сложно.



«Мы даем очень осторожный прогноз по сбору зерна в новом сезоне — 124-125 млн т, из них 79,5 млн т пшеницы, — говорит директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. — С одной стороны, на Юге урожай очень низкий из-за жары, однако в Центре и Поволжье, по нашим оценкам, валовой сбор будет выше, чем в 2019-м, и он компенсирует падение урожайности в южных регионах».



По данным Минсельхоза на 8 июля, аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Белгородской, Воронежской, Курской и Саратовской областей убрали зерновые и зернобобовые на площади 4,7 млн га. Намолочено 15,3 млн т при средней урожайности 32,3 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 11,4 млн т при среднем сборе с гектара на уровне 32,7 ц.



По словам Тюриной, сейчас рынок очень чувствителен к любой информации по валовому сбору: если прогноз корректируется в большую сторону, цены снижаются, если в меньшую — напротив, увеличиваются. Средние экспортные цены на пшеницу нового урожая составляют $197/т, внутренние начинают снижаться.



Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно»: Что касается внутренних цен, то в новый сезон пока входят только южные регионы, где уборка идет с отставанием от прошлогодних темпов. На Юге снижение цен уже произошло, а в Поволжье и Черноземье процесс перехода от старых цен к новым только начинается. В любом случае, внутренние цены будут снижаться по отношению к текущим, однако в июле они однозначно окажутся выше, чем в аналогичный период 2019-го, несмотря на то, что в целом урожай мы прогнозируем выше, чем в прошлом году. Дело в том, что сейчас доллар на 10 руб. дороже, чем летом прошлого года. К тому же в долларах средняя июльская мировая цена на пшеницу будет выше, чем в июле 2019 года, когда она составляла $196 за тонну.

Темпы экспорта зерна в начале нового сельхозгода, скорее всего, будут ниже, чем в сезоне-2019/20, продолжает Андрей Сизов. Во-первых, экспортеры с осторожностью заключали контракты на новый урожай в мае-июле, контрактация шла намного менее активно, чем в прошедшем сезоне из-за ожиданий низкого урожая на Юге. Кроме того, экспортеры не хотят зависеть от сельхозпроизводителей южных регионов, как это было в прошлом сельхозгоду, когда для выполнения обязательств по экспортным контрактам трейдеры готовы были покупать зерно у сельхозпроизводителей по высокой цене, лишь бы закрыть сделку и сократить штрафные санкции от покупателя, рассказывает он. «В итоге в первой половине прошлого сезона многие экспортеры потеряли деньги. Однако, полагаю, что после августа, когда пойдет уборка в Поволжье и Черноземье, где ожидается высокий урожай, экспорт оживится», — добавляет Сизов. Он не исключает, что к концу лета и осенью будут даже поставлены новые месячные рекорды по объемам вывоза.



Сейчас экспорт зерна идет медленно, но все же отгрузки постепенно активизируются, говорит Дмитрий Рылько. «Оживления мы ожидаем в конце июля — в августе, когда пойдет поток зерна из Центра и Поволжья», — говорит он. По словам Тюриной, экспорт в июле несколько выше, чем был в июне, когда его объемы составили всего 0,5 млн т включая 0,3 млн т пшеницы — это минимальные показатели за сезон, что связано с выборкой квоты. Примечательно, что на рынке в июне работало всего девять экспортеров против 65 в том же месяце 2019-го. В среднем по году обычно ежемесячно отгружают зерно 40 экспортеров», — сравнивает она. РЗС ожидает увеличения темпа экспорта зерна с 15-20 июля.

