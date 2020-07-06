Темп уборочной кампании в 2,3 раза ниже прошлогоднего

На Ставрополье валовой сбор почти вдвое меньше, чем годом ранее М. Стулов

Темп сбора зерна в России по-прежнему заметно ниже прошлогоднего. Ко 2 июля аграрии намолотили 5,6 млн т против 13,1 млн т к этому времени годом ранее, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза со ссылкой на данные ведомственного мониторинга. В том числе валовой сбор пшеницы составляет 3,57 млн т — на 5 млн т меньше, чем год назад. Ячменя собрано около 1,7 млн т, год назад результат был на уровне 2,2 млн т.



Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей отставание сократилось: к 26 июня было намолочено 1,3 млн т зерна — в 4,5 раза меньше, чем к аналогичной дате 2019-го. По пшенице неделю назад сбор был почти в десять раз ниже, по ячменю — в 1,6 раза.



Урожайность зерновых также остается хуже прошлогодней. В целом она составляет 31,3 ц/га, тогда как в 2019-м в это время была на уровне 41,4 ц/га, по пшенице — 29,5 ц/га против 44,5 ц/га, по ячменю — 37,6 ц/га против 43,7 ц/га. Правда, и здесь наметилась позитивная динамика: к 26 июня средний сбор с гектара составлял 30,5 ц, в том числе по пшенице — 23,3 ц, по ячменю — 33,1 ц.



30 июня в ходе заседания оперативного штаба в Минсельхозе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов отметил, что неблагоприятные прогнозы не оправдались, серьезного падения урожайности не наблюдается, и в дальнейшем ситуация выправится, говорится в сообщении «Россельхозцентра». По словам чиновника, то, что сейчас показатели хуже прошлогодних, связано с тем, что в фазу уборочной вошли территории, которые сильнее всего пострадали от неблагоприятных погодных условий.



Ранее сообщалось, что наиболее значительные потери ожидаются в Ставропольском крае. По данным Минсельхоза региона на 3 июля, там обмолочено около 986 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых — 48% уборочной площади. Валовой сбор составляет 2,5 млн т при средней урожайности 25,3 ц/га. В прошлом году в это время зерновые на Ставрополье были убраны почти с 1,4 млн га, валовой намолот составлял 4,8 млн т при среднем сборе с гектара 35,2 ц/га.



Василий Голубев, губернатор Ростовской области: Ростовская область собрала свой первый миллион тонн урожая 2020 года. Активная фаза уборки началась почти в половине районов. Я думаю, в течение недели вся область включится. Можно говорить о неплохом урожае в текущем году. Точные прогнозы делать, наверно, можно будет где-нибудь через неделю. Я думаю, что в результате область соберет 10 млн т (цитата по сайту правительства региона).

В Краснодарском крае к началу июля получили около 2 млн т зерна. «Работы идут хорошими темпами. В целом по региону обмолочено почти 400 тыс. га сельхозплощадей или 21% от запланированного. <…> Среднекраевая урожайность ниже, но это ожидаемо, учитывая непростые погодные условия этого года, — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека (цитата по сайту администрации региона). — В то же время в некоторых муниципалитетах урожайность на уровне прошлого рекордного года. В 16 районах края урожайность ячменя составляет от 60 ц/га до 72 ц/га».



В середине июня Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна со 120 млн т до 122,5 млн т, однако в Нацдокладе о реализации агрогоспрограммы за 2019 год говорится, что валовой сбор ожидается на уровне 121,9 млн т. Между тем, на прошлой неделе участники рынка говорили, что, если валовой сбор зерна составит 125 млн т и выше, то министерство не будет вводить квоту на экспорт.

