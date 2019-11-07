Крупнейший производитель технической конопли закончил сбор урожая

«Коноплекс», крупнейший производитель технической (ненаркотической) конопли в стране, завершил сбор урожая промышленной конопли. Агрокультура занимала 3,4 тыс. га в Пензенской области, сообщила компания. Уборочные работы начались в августе — несколько позже плана из-за природно-климатических условий, однако в целом их удалось провести в плановые агротехнические сроки. На отдельных полях урожайность превысила 1 т/га. В севообороте компании 12,5 тыс. га земель, кроме трех среднерусских сортов конопли она возделывает гречиху, горчицу и озимую пшеницу.



Сейчас копания подрабатывает семена конопли и закладывает их на хранение для посева в следующем году. Также урожай маслосемян с начала сентября поступил на переработку. Кроме пищевых семян конопли компания выпускает масло холодного отжима и конопляную муку. Кроме того, «Коноплекс» производит конопляное волокно: в прошлом году было выпущено 200 т, в этом объем предполагается увеличить до 500 т.



В сентябре компания сообщила о начале строительства комплекса по переработке масличных агрокультур стоимостью 200 млн руб. Кроме технической конопли оно будет перерабатывать лен, подсолнечник, горчицу и семена тыквы. Запустить новые мощности планируется в первом квартале 2020 года. Ввод новой площадки позволит удвоить нынешние мощности по производству масел. Предприятие сможет выпускать 20 млн бутылок масла холодного отжима в год с возможностью увеличения производства до 40 млн бутылок, а также 25 тыс. т пищевых добавок, муки, суперфудов.



Техническая конопля в последние годы стала интересна аграриям, она имеет широкое применение как в легкой, так и в пищевой промышленности, прокомментировала «Агроинвестору» партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. Из стеблей производят как тканые, так и нетканые волокна и материалы. В России широко применяется отечественная ударно-волновая технология переработки волокна технической конопли в котонин — материал, превосходящий лен по потребительским качествам, по структуре схожий с хлопком. «Кроме текстильной промышленности продукты глубокой переработки такой конопли применяются в пищевой, бумажной, автомобильной промышленности, ее используют в производстве некоторых строительных материалов. Всего из компонентов этого растения можно производить более 1 тыс. видов продукции», — говорит она.



При переработке из конопли можно получать не только котонин и короткое волокно, но и костру, которую получают из одревесневшей части стебля, продолжает Владимирова. Ее применяют для производства строительных и теплоизоляционных плит, а в пищевой промышленности она интересна предприятиям, которые занимаются выращиванием шампиньонов: костра используется для формирования субстрата — среды, где растут эти грибы. Также из семян технической конопли производят масло, протеин и продукты питания для здорового образа жизни, добавляет Владимирова.



В 2019 году техническая конопля (среднерусская и южная) в России была посеяна на 10,2 тыс. га, что почти на 30% больше, чем в 2018-м, следует из данных Росстата. В том числе более трети посевных площадей — 3,8 тыс. га — пришлось на Пензенскую область. «Коноплекс» в перспективе планирует увеличить посевы технической конопли до 5 тыс. га. Производство льно- и пеньковолокна — одно из приоритетных направлений госпрограммы развития сельского хозяйства. Сектор начал активно развиваться после 2012 года, когда был снижен контроль над производством технической конопли. Кроме «Коноплекса» крупные проекты реализуют агрофирма «Южная», «Мордовские пенькозаводы», «Нижегородские волокна конопли» (учредителями являются топ-менеджеры «АФГ Националь») и др.



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