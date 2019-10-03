В Подмосковье будет вложено 8,6 млрд рублей в производство технической конопли

Власти Солнечногорска Московской области утвердили проект по выращиванию и переработке технической конопли. Как говорится в сообщении администрации городского округа, проект «Возрождение технического коноплеводства» предполагает создание сельскохозяйственного предприятия полного цикла. Название компании-инвестора пока не раскрывается, однако глава Ассоциации производителей русской пеньки, помогающей в реализации проекта, Александр Кучинский сообщил «Агроинвестору», что инвестор будет профильным.



На первом этапе будут выращиваться семена и треста, первый участок площадью более 5 тыс. га будет засеян к 2021 году, говорится в сообщении администрации. При этом в перспективе посевы могут быть увеличены до 20 тыс. га, рассказал Кучинский. «Такое количество земель в Московской области найти непросто, с учетом того, что земли должны быть локализованы рядом с первичной переработкой. Поэтому наряду с Солнечногорским районом также рассматриваем Курганскую область», — сообщил он. На сайте администрации Солнечногорска указано, что для проекта изучаются не только муниципальные территории, но и предложения от частных владельцев-фермеров.



Инвестиции в первоначальный этап оцениваются в 2,4 млрд руб. Значительная часть этой суммы пойдет на приобретение сельхозтехники. «Специализированная коноплеуборочная техника закупается за рубежом и стоит от €600 тыс. Каждый комбайн способен обрабатывать 500-600 га в год», — пояснил Кучинский. На данном стадии также предусмотрено строительство навесов для хранения стеблей конопли.



На втором этапе подмосковного проекта планируется организовать первичную обработку тресты и производство костры и волокна. Для этого будет создано производство площадью 1,5 тыс. кв. м, объем инвестиций оценивается в 2,6 млрд руб.



Третий этап — углубленная переработка костры и волокна. В результате будет производиться котонизированное волокно (сырье для производства ваты, целлюлозы, нитей, биокомпозитов и биоразлагаемой посуды), продукты питания и косметика. По данным администрации Солнечногорска, у инвестора есть предварительные договоренности с китайскими партнерами о продаже волокна в Китай. Третий этап предполагается реализовать к 2024 году, общий объем инвестиций составит 3,6 млрд руб.



Срок окупаемости подобного проекта Кучинский оценивает в 7-10 лет. «Переработчики нацелены в первую очередь на замещение джута и кокосового волокна, которые сейчас импортируются для производства матрасов, мебели, тепличных субстратов. Все это можно сделать из пеньки, и здесь мы готовы заместить импортные аналоги за счет локализации и конкурентных цен», — акцентирует Кучинский. В дальнейшем, уверен он, отрасль будет двигаться в сторону биокомпозитных материалов, которые применяются в том числе в автомобиле-, судо- и авиастроении, а также биоразлагаемой посуды.



В последние годы выращивание технической конопли активно набирает обороты. Если в 2015-м, по данным Росстата, посевы в стране составляли лишь 2,3 тыс. га, то в 2018-м — 7,6 тыс. га, в 2019-м — 10,2 тыс. га. Среди регионов крупнейшими производителями являются Пензенская (3,8 тыс. га), Нижегородская (1,4 тыс. га) и Курская (1,3 тыс. га) области. Как рассказывал ранее «Агроинвестору» руководитель проекта «РосЛенКонопля» Сергей Белопухов, за последние несколько лет появилось около десятка новых крупных предприятий по производству и переработке технической конопли — АФ «Южная», «Коноплекс», «Мордовские пенькозаводы», «Нижегородские волокна конопли». В конце зимы о намерениях засеять коноплей 100 тыс. га заявила компания «Промрусскон».

