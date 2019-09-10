«Коноплекс» строит комплекс по переработке семян технической конопли

Группа «Коноплекс», крупнейший производитель технической (ненаркотической) конопли в стране, приступила к строительству комплекса по переработке масличных агрокультур в Пензенской области. Как сообщает компания, предприятие будет предназначено для переработки промышленной конопли, льна, подсолнечника, горчицы, семян тыквы. Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб. Запустить новые мощности планируется в первом квартале 2020 года, уточнил «Агроинвестору» представитель группы.

Группа планирует с нуля построить производственные корпуса с оборудованием европейского и российского производства. «Производительность комплекса составит более 20 млн бутылок масла холодного отжима в год с возможностью увеличения производства до 40 млн бутылок в год и выпуском иныхвостребованных рынком продуктов — пищевых добавок, муки, суперфудов», — говорится в сообщении. Ежегодный объем производства данных продуктов составит более 25 тыс. т, а при увеличении выпуска — свыше 50 тыс. т. По словам представителя компании, с запуском новых мощностей объем производства растительных масел увеличится вдвое.

Комплекс будет выпускать из маслосемян растительное пищевое масло первого холодного отжима. Единовременно предприятие сможет производить до восьми видов масел, в том числе четыре вида органического масла из собственного сырья, — конопляное, подсолнечное, льняное и горчичное. По оценке группы, срок окупаемости комплекса составит около восьми лет.

В конце августа «Коноплекс» начала активную уборку технической конопли в Пензенской области, а также горчицы и гречихи. Параллельно компания готовит почву для сева на 2020 год. В 2019-м группа высеяла на 3,4 тыс. га сертифицированные среднерусские сорта конопли «Сурская», «Вера» и «Надежда» на территории Пензенского и Нижнеломовского районов Пензенской области. Аграрные компании холдинга планируют ввести в оборот более 2 тыс. га ранее неиспользуемой земли и увеличить площадь сева конопли до 5 тыс. га. Общая площадь всех земель в севообороте группы равна 12,5 тыс. га. Продукция «Коноплекса» присутствует в федеральных сетях и крупных интернет-магазинах (бренд «Коноплянка»), летом компания объявила о выведении в розницу семян технической конопли, которые используются как добавка в салаты, а также муки из семян конопли, льна и тыквы.

В 2019 году техническая конопля (среднерусская и южная) в России была посеяна на 10,2 тыс. га, что почти на 30% выше показателя 2018-го, следует из данных Росстата. Ассоциация коноплеводов прогнозировала более высокие темпы роста — до 15 тыс. га. Более трети посевных площадей — 3,8 тыс. га — приходится на Пензенскую область. Поддержка производства льно- и пеньковолокна заявлена в качестве приоритетного направления госпрограммы развития сельского хозяйства, сейчас производителям доступны льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, различные виды субсидирования, в том числе возмещение части понесенных затрат на создание или модернизацию проектов АПК.

После того как в 2012 году контроль над производством агрокультуры был снижен, и техническая конопля была допущена к выращиванию в промышленных целях, рынок вступил в фазу активного развития. За последние несколько лет в России появилось около десятка новых крупных предприятий по производству и переработке технической конопли — кроме «Коноплекса» это агрофирма «Южная», «Мордовские пенькозаводы», «Нижегородские волокна конопли» (учредителями являются топ-менеджеры «АФГ Националь») и др. О намерениях засеять коноплей 100 тыс. га в конце зимы заявила компания «Промрусскон».