Агроинвестор



О намерениях реализовать крупный проект по выращиванию и глубокой переработке технической конопли компания «Промрусскон» заявила в конце зимы. Агрокультурой планируется засеять 100 тыс. га. Также на территории ТОСЭР Далматово в Курганской области будет построено предприятие по производству аналога тары ПЭТ с периодом разложения до трех месяцев особо прочных композитов, целлюлозы для химического производства, бумаги, ткани и многого другого. Мощность производства может составить от 200 тыс. т до 2 млн т целлюлозы в год. Срок реализации проекта — пять лет. Первую продукцию компания рассчитывает получить уже на третий год. Объем заявленных инвестиций — до $2 млрд, и все это частные деньги. «Пока привлекать банковский сектор не планируем», — сообщила «Агроинвестору» куратор проекта Марина Дмитриева.