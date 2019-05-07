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Компании
И в пир, и в мир. Техническая конопля может заменить десятки материалов в различных сферах
Алена Белая
Агроинвестор
7 мая 2019
Возрождение коноплеводства в России началось всего несколько лет назад. Только за 2018 площади технической конопли увеличились в 1,6 раза. Широкие возможности применения агрокультуры привлекают в сектор новые инвестиции. $2 млрд в ее выращивание и глубокую переработку намерен вложить «Промрусскон»
журнал «Агроинвестор»
май 2019
Фото: Shutterstock


О намерениях реализовать крупный проект по выращиванию и глубокой переработке технической конопли компания «Промрусскон» заявила в конце зимы. Агрокультурой планируется засеять 100 тыс. га. Также на территории ТОСЭР Далматово в Курганской области будет построено предприятие по производству аналога тары ПЭТ с периодом разложения до трех месяцев особо прочных композитов, целлюлозы для химического производства, бумаги, ткани и многого другого. Мощность производства может составить от 200 тыс. т до 2 млн т целлюлозы в год. Срок реализации проекта — пять лет. Первую продукцию компания рассчитывает получить уже на третий год. Объем заявленных инвестиций — до $2 млрд, и все это частные деньги. «Пока привлекать банковский сектор не планируем», — сообщила «Агроинвестору» куратор проекта Марина Дмитриева.

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