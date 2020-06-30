Минсельхоз может отказаться от квоты на экспорт зерна

Сейчас агроведомство прогнозирует урожай на уровне 122,5 млн тонн Е. Разумный

Квота на экспорт зерна во второй половине нового сезона не будет вводиться, если урожай зерна составит 125 млн т, экспортный потенциал — 45 млн т, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух человек, близких к компаниям-экспортерам. Они в свою очередь ссылаются на Минсельхоз. Текущий прогноз агроведомства по валовому сбору зерна — 122,5 млн т, в том числе пшеницы — 75 млн т, экспортный потенциал — 45 млн т.



Руководитель компании-экспортера зерна, принимавший участие в онлайн совещании Минсельхоза по вопросу введения квоты, рассказал «Агроинвестору», что при нынешней оценке валового сбора квота будет применена во второй половине сезона. «Если бы оценка урожая была выше 125 млн т, тогда потребностей в ней не было», — добавляет он. Пресс-служба Минсельхоза в ответ на запрос «Агроинвестора» уточнила, что первая половина сезона не имеет ограничений на вывоз зерна, а во второй устанавливается количественное ограничение, обусловленное необходимостью обеспечения внутреннего рынка. Вопрос, рассматривается ли сценарий отказа от квоты, если урожай достигнет 125 млн т, остался без ответа.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил «Агроинвестору», что подобные условия для квотирования обсуждались, но при сохранении текущей оценки сбора зерна квота все же будет вводиться. «Все зависит от урожая, по факту его сбора уже станет ясно», — прокомментировал он. «Ведомостям» Зернин рассказал, что такие параметры вполне приемлемы, так как дают возможность экспортировать достаточное количество зерна и не допустить дефицита и роста цен на внутреннем рынке. «Квота нужна для обеспечения продовольственной безопасности. Ее отсутствие может обернуться жестоким экспериментом над страной, чего нельзя допускать ни при каких обстоятельствах», — рассказал он «Агроинвестору».



Однако до сих пор к системе квотирования есть множество вопросов, которые нужно решить, чтобы не повторять проблемы сезона-2019/20. Квота в 7 млн т была установлена с 1 апреля и выбрана уже к 26 апреля из-за использования неполных таможенных деклараций. Топ-менеджер компании-экспортера зерна сказал, что пока Минсельхоз и профессиональное сообщество не пришли к единому мнению, как избежать подобных ситуаций. Так что квота во второй половине сезона будет, но механизма, позволяющего не допустить коллапса, пока нет, знает он. «Говорят, что неполное таможенное декларирование для зерна применяться не будет, но в таком случае совершенно невозможно спрогнозировать объемы, которые будут уходить, а замены этому механизму пока нет», — добавляет собеседник «Агроинвестора».



Он также обращает внимание, что периодически на сайте Минсельхоза вновь начинает работать счетчик квоты, которая была исчерпана 26 апреля. Так, на 9:45 30 июня на счетчике было 10,4 тыс. т зерна, которое можно экспортировать, к 10:20 стало 19,4 тыс. т, примерно столько же оставалось и через час, к 13:00 осталось около 16,2 тыс. т. В течение недели указывались объемы и в 50 тыс. т, добавляет руководитель компании-экспортера. Ранее Зернин пояснял, что этот неттинг — результат многодневных усилий участников Союза экспортеров зерна по урегулированию ситуации с отгрузками на экспорт в ситуации исчерпанной квоты. Тогда он говорил, что участники союза отказались от более чем 500 тыс. т. Они сделали это добровольно, в ущерб собственным экономическим интересам, протянув таким образом руку помощи коллегам по рынку, даже тем, кто не входит в союз, добавлял Зернин.



Однако, по словам собеседника «Агроинвестора», отказ ряда экспортеров от объемов зерна внутри квоты не спас тех, кто весной с реально зафрахтованными судами понес огромные убытки и репутационные потери. Любой контракт имеет временные рамки: квота была выбрана в конце апреля, а сегодня последний день июня, добавляет он. При этом Зернин говорит, что Союз экспортеров помог всем, кто обращался за помощью, «используя возможности и добрую волю участников союза». «У нас нет информации, что кто-то получил убытки при загруженных судах. Все проблемы были решены», — подчеркивает он.



В последние годы технологические базы сельхозпредприятий развиваются, уборочные кампании становятся эффективнее, это приводит к росту урожайности, говорит коммерческий директор «Глобэкс Грейн» Александр Григорьянц. По его словам, на фоне увеличения производства зерна нет смысла вводить экспортные ограничения, за исключением случаев, когда урожай под влиянием каких-либо факторов значительно снизится. «Сами обсуждения пошлины — введут ее или нет — это фактор непредсказуемости на рынке, он мешает крупным предприятиям строить стратегию и направления продаж», — прокомментировал «Агроинвестору» Григорьянц.



Отраслевые аналитики ранее также не раз высказывались против квоты. «Нет никакой необходимости во введении квоты, российское сельское хозяйство хорошо себя чувствовало и развивалось без нее», — отмечал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко называл квоту «порочным и контрпродуктивным» инструментом и говорил, что единственный способ сделать экспорт прозрачным — не вводить ее.

