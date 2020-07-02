Экспорт зерна в июле не будет активным

В новом сезоне Россия может вывезти более 45 млн тонн зерна АО НК КТЖ

В сезоне-2019/20 Россия экспортировала 43,6 млн т зерна и зернобобовых, включая 33,9 млн т пшеницы. Такой показатель может быть третьим после 2017/18 сельхозгода и на 1,6% меньше, чем в сезоне-2018/19, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал «Агроинвестору», что в прошедшем сезоне Россия вывезла около 43,5 млн т зерна, из них пшеницы — примерно 34,5 млн т (с учетом неформального экспорта в Казахстан). По информации Российского зернового союза (РЗС), экспорт составил около 42 млн т (включая страны ЕАЭС), из них 33,2 млн т пшеницы.



Пока подводить итоги экспорта за прошедший сезон рано из-за действовавшей квоты, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Мы сейчас имеем очень туманную информацию о реальном экспорте. Неполные декларации, по которым сейчас идут отгрузки, будут закрываться в течение июля. И наше прошлое мы узнаем нескоро», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает, что в наступившем сезоне урожай зерновых составит 124,5-125 млн т, 45,5 млн т из которых будет отправлено на экспорт, в том числе пшеницы — 35,5 млн т, пишет «Коммерсантъ». Рылько говорит, что за пределы ЕАЭС в сезоне-2020/21 Россия может вывезти 48 млн т зерна, в том числе 37 млн т пшеницы. Аналитики ИКАР считают, что урожай зерна в этом году составит 128 млн т, в том числе 79,5 млн т пшеницы.



На прошлой неделе Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерна в России в этом году до 120,4 млн т (в майском отчете — 118,9 млн т), из них пшеницы — 45,3 млн т. На экспорт может быть отгружено 45,4 млн т (45,3 млн), 36,1 млн т — пшеница.

При этом первый месяц нового сезона вряд ли пройдет активно, полагают аналитики. В июле вывоз будет идти средними темпами, и точно окажется ниже максимальных значений, в том числе из-за того, что темп уборочной кампании пока отстает от прошлогоднего, считает Рылько. «Задерживается и контрактация, поскольку физического товара пока мало, и аграрии не спешат его продавать. В августе и сентябре возможна некоторая просадка цен», — прокомментировал он «Агроинвестору». Петриченко добавляет, что на темпы экспорта кроме уборочной кампании влияет и снижение урожайности: из-за нее сельхозпроизводители юга страны рассчитывают на более высокую цену за свою продукцию, чем сейчас готовы дать экспортеры.



Если виды на урожай все же будут хорошими, осенью темпы отгрузок могут ускориться до рекордных. Это может быть связано с высоким предложением внутри страны и неопределенностью для экспортеров во второй половине сезона, когда предполагается введение квоты. По мнению Павенского, впервые в российской истории ежемесячные отгрузки пшеницы из средней части страны могут превысить 5 млн т, основных зерновых — 6 млн т. Росту экспорта будет способствовать снижение урожая у стран-конкурентов — ЕС и Украины — и отсутствие планов по ограничению вывоза, в том числе квоты в первой половине сезона.

