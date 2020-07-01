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Новые вызовы для экономики и АПК

Аналитика

2020/21 — чего аграрии ждут от нового сезона

В агросекторе начался новый сезон. Участники рынка рассказали «Агроинвестору», как для них сложился прошедший сельхозгод и какие надежды и опасения они связывают с 2020/21-м

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Сельхозпроизводители рассчитывают, что цены на продукцию будут хорошими
Легион-Медиа
Сельхозпроизводители рассчитывают, что цены на продукцию будут хорошими
Легион-Медиа

Для «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева сезон-2019/20 стал успешным: по всем показателям наблюдался рост, в частности, по объемам производства, продаж и выручке, рассказывает гендиректор холдинга Евгений Хворостина. «В новом сельхозгоду мы ожидаем снижения урожайности зерновых, что, однако, будет компенсировано высоким объемом производства пропашных агрокультур — их состояние сейчас хорошее. Цены на нашу продукцию достаточно высокие, что для нас является положительным фактором», — говорит он. 

Из рисков, которые могут отрицательно сказаться на бизнесе в наступившем сельхозгоду, Хворостина отмечает вводимые государством ограничения экспорта. «Так, был запрещен экспорта риса, в июне мы не могли его продать, а значит в новый сезон войдем с более высокими остатками, чем планировали», — отмечает топ-менеджер.  

Для холдинга «Продимекс» прошедший сельхозгод был хорош в плане производственных показателей как агропредприятий, так и сахарных заводов, были поставлены новые рекорды по урожайности сахарной свеклы, сроку и объему ее переработки на некоторых заводах группы, делится представитель компании. «К сожалению, в финансовом плане похвастаться нечем из-за беспрецедентно низкой цены на сахар на внутреннем рынке», — добавляет он. Также с начала 2020 года «Продимекс» экспортировал уже около 250 тыс. т сахара и расширил географию поставок вплоть до экзотических Того и Гвинеи, а также Израиля и Монголии. Но делается это, в первую очередь, для вывоза части «лишнего» товара за пределы страны, а не для получения прибыли, поясняет представитель холдинга. 

«Говорить о прогнозах по урожайности и качеству сырья еще рано, но сокращение посевов, а также пересевы в ряде регионов отрицательно скажутся на объемах производства сахарной свеклы в России, — отмечает представитель холдинга. — Несмотря на возможное снижение выработки сахара и рост объемов экспорта, российский рынок останется профицитным по этому продукту, а значит достойной цены на него опять не будет, и отрасль не получит прибыли». Тем не менее в целом, «Продимекс» крепко стоит на ногах, и в новом сезоне его бизнесу ничего не угрожает, а вот для небольших производителей сезон-2020/21 может стать серьезным испытанием, считает представитель компании. 

Леонид Мудров, директор компании «Бутурлинское зерно» (Нижегородская область)

Прошедший сезон по прибыльности и рентабельности стал для нас одним из лучших за последние 10 лет. На продукцию растениеводства были высокие цены: при себестоимости производства зерновых в среднем в 6 тыс. руб./т средняя цена реализации составляла около 13 тыс. руб./т. В итоге мы смогли инвестировать в технику, благодаря чему значительно увеличили объем и качество заготавливаемых кормов, а также другой растениеводческой продукции. Цена на молоко компанию тоже устраивает, хотя сейчас она несколько упала для большинства производителей, однако у «Бутурлинского зерна» осталась стабильной, благодаря заключенному годовому договору на реализацию с фиксированной стоимостью. Полученная прибыль от животноводства и растениеводства позволила нам начать строительство животноводческого комплекса на 1056 коров дойного стада полностью за счет оборотных средств.


Мудров рассчитывает, что в сезоне-2020/21 средние цены на зерно останутся такими же, как и в завершившемся сельхозгоду. «Кроме того, в этом году мы вложились в удобрения, закупив их на 20% больше, чем в прошлом и планируем получить более высокую урожайность. Если в 2019-м по зерновым и зернобобовым в нашем хозяйстве она составила в среднем 47 ц/га, то в этом году хотим выйти на 50 ц/га», — добавляет руководитель.

Также он надеется, что в новом сезоне государство не будет ужесточать регулирование зернового рынка. Компания продает зерно на внутреннем рынке, поскольку находится далеко от портов, однако если производители, которые традиционно вывозят зерно в другие страны, не смогут его туда отгрузить, внутри страны усилится конкуренция, что приведет к падению цен, рассуждает Мудров. «Кроме того, есть риск, связанный со второй волной пандемии COVID-19, из-за которой может упасть платежеспособный спрос», — добавляет он. 

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец связывает главные опасения нового сезона с неожиданно принимаемыми государством решениями, которые касаются аграрного сектора, например, такими как запрет экспорта подсолнечника. «Мы чувствуем себя гораздо лучше, когда нам не мешают», — говорит он. Сейчас агрофирма убирает ячмень, заготавливает сенаж, готовится к сбору рапса и пшеницы. «Цены на нашу продукцию на старте нового сезона выше, чем были в уходящем. И с учетом того, что все технические и технологические средства были закуплены по старому курсу рубля, полагаем, что в новом сезоне мы получим более высокую прибыль, чем в 2019/20-м», — комментирует Неженец.

Татьяна Губина, член совета директоров холдинга «Малино»:

В сезоне-2019/20 предприятия нашего холдинга продолжали совершенствовать технологию производства и работать над качеством продукции. Однако прошедший сельхозгод был для компании не очень благоприятным по части цен. Мы недополучили плановую выручку, а ведь от нее напрямую зависит, сколько средств мы можем вложить в развитие. Цена на картофель и овощи открытого грунта была несправедливо низкой, что, как мы считаем, было связано и с профицитом продукции, и с ценовой политикой торговых сетей.


По словам Губиной, один из рисков, с которым агрохолдинг может столкнуться в этом сезоне — это дефицит рабочей силы из-за того, что иностранных рабочих в Россию пока не пускают, а жители России в сельское хозяйство не идут. «Конечно, ряд технологических операций можно было бы автоматизировать, однако для этого нужна специальная техника, которую из-за слишком низких цен в сезоне-2019/20 мы себе позволить не можем», — сетует она. Еще один вызов — погодные условия. В Московской области, где расположены посадки «Малино», почва переувлажнена. «Однако мы надеемся, что дожди закончатся, и в итоге мы соберем хороший урожай. Кроме того, мы рассчитываем, что ценообразование в новом сезоне будет лучше для сельхозпроизводителей, что позволит успешно развиваться дальше», — добавляет Губина.   

Гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин рассказывает, что осенью прошлого года в регионе был объявлен режим ЧС: с середины сентября больше месяца ежедневно шли дожди, из-за чего предприятие не смогло убрать весь лен и картофель. «Это отрицательно повлияло на нашу доходность, поэтому год мы закончили без прибыли, даже с небольшим убытком. Тем не менее, под урожай-2020 мы посеяли все по плану — 0,5 тыс. га картофеля и 2,7 тыс. га льна», — уточняет он.  

По словам Конаныхина, основной риск нового сезона — большая волатильность рынка: непонятно, по каким ценам получится продать продукцию осенью. «Льноволокно, которое мы производим, является сырьем для текстильных комбинатов, в частности, его закупают производители текстиля для сетей Zara и Ikea, однако до недавнего времени они были закрыты для покупателей, также не работали производства, поставляющие в них текстиль. Поэтому мы находимся в напряженном ожидании полного снятия ограничений», — делится руководитель.

А вот на картофель в новом сезоне спрос будет точно, продолжает Конаныхин. Поскольку в некоторых регионах май был холодным, урожай окажется не очень высоким, а значит цена будет несколько выше, чем в прошлом сезоне. «Также стоимость картофеля может вырасти из-за девальвации рубля: производителям пришлось потратить на комплектующие, удобрения и СЗР больше, чем они рассчитывали, однако этот фактор все же меньше влияет на цену, чем соотношение спроса и предложения», — заключает он.

Елена Максимова 

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