Аграрии ждут повышения доходности и готовы к инвестициям

Компания «Сингента» в ходе онлайн-конференции представила пятый Индекс развития сельхозпроизводителей России, разработанный в партнерстве с Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), аналитиками компаний ifors и ВЦИОМ. Этот проект — своеобразный барометр настроений участников агрорынка, их изменение отслеживается в динамике с 2016 года. Опрос проводился в марте, в выборку вошли 100 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.



Доля опрошенных, увеличивших инвестиции в основной капитал в этом сезоне, составляет 66%, что на 9 п. п. выше показателя за 2018 год. Доля участников опроса, сказавших о повышении инвестиций в оборотный капитал, выросла на 20 п. п. до 64%. При этом число респондентов, положительно ответивших на вопрос о планах роста вложений в бизнес, существенно меняется год от года. «Возможно, это говорит о том, что у сельхозпроизводителе нет долгосрочной стратегии по инвестициям как в основной, так и в оборотный капитал», — предположил руководитель по коммуникациям «Сингента» Антон Пушкарев.



В этом году исследователи отметили рост консервативных настроений участников агрорынка, хотя в среднесрочной перспективе их ожидания остаются позитивными. Так, 57% опрошенных считают, что пандемия COVID-19 отрицательно скажется на отрасли в целом, хотя 2% увидели в распространении коронавируса некие плюсы для агробизнеса. Уходящий сезон участники опроса оценили в среднем на 3,61 балла из пяти, тогда как 2018/19-й — на 3,67 балла. «Нужно отметить, что наши сельхозпроизводители в целом осторожны и консервативны в оценках. За пять лет самую высокую оценку — 3,89 — получил 2015/16 год, — уточнил Пушкарев. — Текущий сельхозгод тоже, скорее, удачный. При этом, хотя аграрии и ощущают влияние кризиса, они не говорят, что пандемия стала какой-то катастрофой».



Доля сельхозпроизводителей, которые в этом году рассчитывают увеличить доходы, составила 63% против 58% в прошлом опросе. Тем не менее, это заметно меньше, чем в 2016 году, когда о повышении дохода сказали 86% респондентов. «Индекс из года в год держится на достаточно высоком уровне», — отметил Пушкарев. При этом авторы исследования обращают внимание, что процент респондентов, которые ожидают значительного роста доходов, сократился почти в два раза (18% в 2020-м и 35% в 2018 году), а тех, кто рассчитывает сохранить доход на прежнем уровне, — остался почти неизменным (28% и 23% соответственно). В этом году аграрии планируют повысить доходность за счет высокой урожайности и низкой себестоимости продукции (71%), повышения ее качества (42%), а также благоприятной ценовой конъюнктуры (37%).



В сезоне-2019/20 посевные площади расширили 16% опрошенных хозяйств, по сравнению с 2017 годом этот показатель уменьшился на 11 п. п. В 2017 году доля участников опроса, увеличивших земельный банк, составляла 27%. На повышение урожайности в этом году рассчитывают 68% респондентов, результат прошлого года надеются сохранить 32% опрошенных. Для сравнения, в первом опросе в 2016 году роста урожайности ждали 96% участников. Среди способов повышения сбора с гектара традиционно лидирует использование удобрений и СЗР, затем идут повышение управляемости производственными процессами и использование качественных семян.



«Сейчас рынок АПК находится в состоянии высокой неопределенности, и в этой ситуации большинство аграриев выбирают стабилизационные стратегии, что наглядно демонстрируют результаты исследования, — прокомментировал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. — На мировом рынке, после краткосрочной паники и вызванного ею ажиотажного спроса на некоторые виды продовольствия наблюдается падение деловой активности и цен, что связано с углубляющимся мировым экономическим кризисом». Снижение курса рубля, с одной стороны, выгодно отечественным аграриям, с другой, затрудняет им доступ ко многим передовым мировым технологиям. При этом противоречивые последствия кризиса будут ощущаться в течение нескольких лет, отметил эксперт.

