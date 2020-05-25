Производство сахара может упасть на 25%

В следующем сезоне производство сахара в России может уменьшиться на 20-25% из-за ожидаемого снижения урожая сахарной свеклы. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров. Во-первых, в этом году сократится площадь сева агрокультуры, во-вторых, в ряде регионов она пострадала из-за неблагоприятных погодных условий.



По данным Минсельхоза на 22 мая, сахарная свекла была посеяна почти на 923 тыс. га или 97,6% от плана. Согласно прогнозу ведомства, в этом году посевы составят 945 тыс. га — на 16% ниже, чем в 2019-м, когда она занимала 1145 тыс. га. В прошлом году министерство поставило задачу сократить площади под свеклой на фоне перепроизводства сахара, которое привело к существенному падению цен на него. По информации «Центра агроаналитики» Минсельхоза, больше всего уменьшатся посевы в Центральном (на 108 тыс. га, или -17,6%), Южном (минус 41,3 тыс. га, или -18%) и Приволжском (минус 35,8 тыс. га, или -15,3%) федеральных округах.



В этом году сев сахарной свеклы на Юге проходил рекордно рано, в Центре -тоже раньше обычного, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По данным ИКАР, посевы сократили в основном малые и средние независимые свекловоды, у которых нет долгосрочных договоров с переработчиками, а также почти все хозяйства в зонах пяти законсервированных сахарных заводов. К тому же из-за сильных ветров, низкого запаса влаги в почве, а также заморозков часть всходов, особенно на Юге, погибла. Частично пострадавшие площади пересеваются, однако не только свеклой: какие-то поля оставили под паром, некоторые заняли кукурузой и подсолнечником, знает Иванов.



На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что в регионе пришлось полностью пересеять 22 тыс. га сахарной свеклы. В частности, к этому пришлось прибегнуть работающему в крае концерну «Покровский». По словам руководителя сахарного бизнеса холдинга Михаила Пака, в ряде районов посевы были повреждены из-за сильных ветров. «В основном пересеяли свеклой, несмотря на то что были проблемы с семенами, однако так сделали не все хозяйства: некоторые пересеяли пострадавшие площади другими агрокультурами, — знает он. — Так что, полагаю, что фактические показатели по посевам в Краснодарском и Ставропольском краях будут ниже заявленных». Топ-менеджер добавляет, что в отдельных районах Кубани и Ставрополья были сильные заморозки, которые повредили посевы свеклы. «Нам повезло, так как наши хозяйства от них не пострадали», — добавляет Пак.



Есть и другие факторы, негативно влияющие на будущий урожай, например, недостаточный уровень влаги в почве, из-за чего сахарная свекла плохо развивается. «Пока катастрофы нет, однако сейчас сценарий уже хуже, чем был в 2018 году на Юге, когда из-за нехватки влаги урожай был ниже среднего на 30-40%, — говорил Пак в середине мая. — Тем не менее, многое будет зависеть от того, как дальше будет обстоять ситуация с осадками».



У «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева в Краснодарском крае посеяно 42 тыс. га сахарной свеклы, из-за выдувания семян пострадало около 3 тыс. га — это приемлемая погрешность, оценивает гендиректор холдинга Евгений Хворостина. «2 тыс. га мы пересеяли свеклой, остальная площадь повреждена незначительно, поэтому не пересевали», — уточняет он. Пропашные агрокультуры, несмотря на низкое количество влаги в почве, дали неплохие всходы благодаря своевременному севу, и, если дальше ситуация с осадками будет нормальной, то можно ожидать неплохого урожая, добавляет Хворостина.



От сильного ветра также пострадала сахарная свекла в Центральном Черноземье. Например, холдингу «Продимекс», крупнейшему в России производителю сахара, пришлось пересеивать ее в Воронежской и Курской областях, рассказывает советник гендиректора по производству компании ЦЧ АПК (входит в «Продимекс») Евгений Костенко. «Агротех-Гаранту» (Воронежская и Белгородская области) тоже пришлось пересеивать свеклу: сильные ветра выбили примерно 20% всходов, ранее говорил «Агроинвестору» президент компании Сергей Оробинский. В первой декаде мая густота сохранившихся всходов была на 20-30% ниже оптимальной, что также существенно повлияет на будущую урожайность, сожалел он, а также уточнял, что около 40% пересеваемых площадей займут кукуруза и подсолнечник.



Однако складывающая ситуация, возможно, пойдет на благо сахарной отрасли, считает Иванов. «Из-за погоды во многих регионах сбор сахара с гектара снизится с рекордного уровня сезона-2019/20, а значит мы сможем быстрее сбалансировать внутренний рынок», — рассуждает он. По мнению эксперта, будет идеально, если объем производства сахара в следующем сезоне не превысит уровень потребления. «Каждая лишняя тонна оттягивает момент балансирования рынка и формирует предпосылки к ценовой депрессии», — подчеркивает он.



При этом на рынок позитивно влияет развитие экспорта сахара, который активизировался с декабря прошлого года. По данным «Центра агроаналитики», с начала сезона по 10 мая экспорт сахара превысил 1 млн т без учета поставок в страны ЕАЭС, что в 7,7 раза больше, чем за аналогичный период сезона-2018/19. По данным мониторинга Sugar.Ru, темпы экспорта белого сахара по железной дороге максимальные за всю новейшую историю российской сахарной промышленности, с 1 по 21 мая отгружено уже 90,1 тыс. т, в том числе почти 9,6 тыс. т в Новороссийский порт. По словам Иванова, морской контейнерный экспорт постепенно начинает налаживаться. «Отрасль протаптывает тропинки на новые рынки, хотя серьезных прорывов там мы пока не ждем», — комментирует он.

