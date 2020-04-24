Мировые цены сахара - на 12-летнем минимуме

С 21 апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет ушли ниже 10 центов за англо-фунт и находятся там третий день, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С 12 марта по 21 апреля сахар-сырец подешевел почти на 40%, котировка закрытия майского контракта в Нью-Йорке 21 апреля составила $215 за тонну. Такие низкие цены последний раз фиксировались в июне 2008 года. Котировки белого сахара в мешках снизились меньше: по данным ИКАР, стоимость закрытия августовского контракта в Лондоне 21 апреля составила $322 за тонну, что выше уровня локального дна в июле-августе прошлого года. Правда, относительно нефти и ряда других сырьевых товаров сахар подешевел заметно меньше на фоне дефицитного мирового баланса.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов отмечает, что в сезоне-2019/20 наблюдается дефицитный баланс сахара в мире после двух сезонов профицита, когда в большинстве стран накапливались запасы, а цены снижались. «Это происходит за счет сокращения производства в ряде стран, в частности, в Индии, Пакистане, Таиланде, а также в некоторых странах Евросоюза и Украине, в основном в связи с засушливыми погодными условиями», — рассказал он «Агроинвестору». Лишь частично ситуация компенсировалась переориентацией Бразилии с этанола на сахар и ростом производства сахара в России с 6,13 млн т до 7,71-7,75 млн т (переработка сиропа и мелассы на пяти заводах еще не закончена) и ряде других стран.



В сезоне 2020/21, согласно прогнозу ИКАР, тоже вероятна засушливая погода, в том числе, в вегетационный период сахарной свеклы в Северном полушарии, в частности, в Германии, на Украине, в Белоруссии, на юге России.



«Если говорить о балансе сахара в России и странах ЕАЭС, в первую очередь, в Белоруссии, то избыток сахара все еще есть и немалый, — отмечает Иванов. — На конец января Россия и Белоруссия должны были вывезти лишних 2,45 млн т, на конец февраля — 2,15 млн т, накопленных за пять лет». Заводские запасы сахара в России и в Белоруссии, по данным Росстата, с ноября 2016-го непрерывно обновляют максимумы для этого времени года. Несмотря на рекордный для России экспорт, пока не удастся быстро отгрузить избыточные запасы, странам придется продавать сахар и на внутреннем рынке ниже уровня мировых цен, говорит Иванов.



Издержки морского контейнерного экспорта из России существенно выше, чем во многих странах в силу многих причин, другим странам вывезти сахар и любой товар в контейнере гораздо проще, быстрее и дешевле, продолжает Иванов, и это одна из причин провальных цен на сахар в нашей стране в последние годы, особенно в разгар переработки свеклы. Проблема весьма серьезна, и самостоятельно сахарной отрасли ее не решить, несмотря на все прилагаемые усилия, уверен он.



Иванов напоминает, что Союзроссахар продвигает проект по созданию сахарного экспортного объединения, что может помочь производителям совместными усилиями увеличивать вывоз продукции на внешние рынки. «Однако для России это новая тема, в других отраслях примеров не было, и пока непонятно, когда и насколько эффективно данный инструмент освободит внутренний рынок России и Беларуси от излишков», — добавляет он.



«С декабря Россия бьет рекорды экспорта сахара — более 150 тыс. т в месяц, с небольшим проседанием в феврале-марте, и если мы выдержим этот темп вывоза в течение полутора лет, то успешно отгрузим все необходимое», — оценивает Иванов. Однако важно, чтобы производители не засевали слишком большие площади сахарной свеклой, подчеркивает он. По прогнозу Минсельхоза, в этом году посевы свеклы составят 945 тыс. га — на 16% ниже, чем в 2019-м, в марте озвучивалась цифра 1085 тыс. га. против 1145 тыс. га в прошлом году. К 23 апреля агрокультура заняла 602,5 тыс. га или 63,8% к прогнозной площади, сообщает министерство. В Белоруссии, по оценке ИКАР, также вероятно небольшое снижение площадей свеклы.



«Оптовые цены на сахар внутри страны медленно снижаются с 20 марта после трехнедельного роста на вирусно-девальвационном ажиотаже, — продолжает Иванов. — При этом цены в России в пересчете на доллары с осени 2019 года продолжают находиться на минимальном уровне почти за 20 лет». Если в ближайшие месяцы рост цен на сахар на внутреннем рынке и возможен, то в основном на величину возможного ослабления рубля, полагает эксперт.

