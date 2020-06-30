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Рынки

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться

Новый урожай стран региона Черного моря будет способствовать дальнейшему уменьшению цен

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Легион-Медиа
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Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться из-за улучшения прогнозов нового урожая и вслед за падением котировок на мировых площадках. Однако нынешние цены выше прошлогодних, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса».

Так, по информации центра, за неделю с 18 по 25 июня цены на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) снизились на $3,5 до $198/т, годом ранее они были на уровне $192/т. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), тонна пшеницы с поставкой в августе стоит $197 (минус $2), «СовЭкон» зафиксировал снижение на $1,5 до $200,5/т, пишет Reuters. «Такое ощущение, что рынок ожидает, что новый урожай стран региона Черного моря будет способствовать дальнейшему снижению цен на пшеницу», — говорится в обзоре «СовЭкона». По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, контракты на июль в основном заключены. Котировки с поставкой в августе оставались без изменений — $195-198/т.

По данным «Русагротранса», на российском рынке закупочные цены пшеницы нового урожая (протеин 12,5%) в глубоководных портах за неделю опустились на 300 руб. до 12,4-12,8 тыс. руб./т, в прошлом году они составляли 10,5 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде — 12-12,1 тыс. руб./т, годом ранее — 10 тыс. руб./т.

На внутреннем рынке пшеница пока остается в переходном периоде между новым и старым урожаем, говорит Павенский. В центре страны уровни цен нового урожая — около 10,5-10,9 тыс. руб./т (EXW без НДС), на юге, где началась уборочная кампания, цены спроса составляют 11,3-11,9 тыс. руб./т с доставкой на элеватор. Диапазон цен нового урожая ячменя — 9,5-10,3 тыс. руб./т.

Расчетные внутренние цены на пшеницу нового урожая при поставке в Новороссийск по железной дороге в августе незначительно снизились, составив 11,25 тыс. руб./т для Юга, 10,5 тыс. руб./т для Центра, 10 тыс. руб./т для Поволжья (Саратов) и 9 тыс. руб. для Сибири. По сравнению с текущими ценами старого урожая расчетные цены на новый ниже на 2,8-3,45 тыс. руб./т.

По информации центра, средняя текущая цена на французскую пшеницу нового урожая составляет $204/т (на $2 меньше, чем неделей ранее), украинскую — $198,5/т (на $3 ниже), американскую — $206/т (минус $1). Павенский говорит, что продолжал снижаться и биржевой рынок пшеницы: июльский фьючерс в Чикаго по итогам торгов в пятницу упал до $176,8/т (на 4,1% к закрытию предыдущей недели), сентябрьский фьючерс в Париже по итогам прошлой недели опустился до $201,7/т (на 2,3%).

По данным «Русагротранса» на 22 июня, с начала сезона Россия экспортировала 40,9 млн т зерна и зернобобовых (без учета стран ЕАЭС), из них 32,9 млн т пшеницы, 4,01 млн т ячменя, 3,8 млн т кукурузы. Как сообщает Центр оценки качества зерна, первые 763 т ячменя нового урожая, собранного в Краснодарском крае и Ростовской области, отгружены на экспорт в Марокко через порт Азов.

Елизавета Литвинова 

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