Топ-20 экспортеров поставят за рубеж более 76% российского зерна

Количество трейдеров в следующем сезоне сократится shipfax. blogspot.com

Двадцать крупнейших российских экспортеров вывезли за пределы страны 31,2 млн т зерна (без учета поставок в страны ЕАЭС), что составляет 76,4% от общего объема экспорта в сезоне-2019/20, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». На первую десятку компаний пришлось 25,8 млн т отправленного за рубеж зерна или 63%, сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. В 2018/19 сельхозгоду этот показатель составлял 24 млн т и 57% соответственно.



В сезоне-2019/20 тройка крупнейших экспортеров российского зерна немного изменилась. Однако лидером по экспорту, как и в последние пять лет, начиная с 2015/16 сельхозгода, остается ростовский ТД «Риф» - 5,35 млн т. Впервые в топ-3 вошла компания «Мирогрупп Ресурсы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») с объемом 3,7 млн т. На третьем месте расположился «Астон», который вывез 2,95 млн т, с небольшим отставанием от него на четвертой позиции «Гленкор» с 2,91 млн т. Пятерку крупнейших экспортеров замыкает «ОЗК» с 2,6 млн т.



Среди компаний, нарастивших поставки за рубеж, Павенский также отмечает «Луис Дрейфус» (до 1,36 млн т — девятая позиция рейтинга), «АСТ» (1,1 млн т — десятое место), «Артис-Агро» (1,46 млн т — восьмое), «Зернотрейд» (2,1 млн т — седьмая строка), «Гемкорп» (с нулевого значения до 1,05 млн т — 11-я позиция), «Агролидер» (441 тыс. т — 15-е место, в направлении Азербайджана), ТД «Зерно Заволжья» (299 тыс. т — 20-я строка рейтинга).



По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, для экспортеров сезон-2019/20 оказался сложным. В первой его половине рентабельность операций была нулевой или даже отрицательной, хоть какая-то прибыль появилась лишь во второй половине сельхозгода. «Стоит особо отметить активность на зерновом рынке ВТБ — мы видим приобретение терминалов, расширяющуюся трейдинговую деятельность, — комментирует он. — Рынок с опасением следит как это скажется на доступе к портовым терминалам и железнодорожному транспорту».



Самое значимое влияние на зерновой рынок в уходящем сельхозгоду оказали действия государства, а именно введенная квота на экспорт, считает Сизов. «Полагаю, что из-за этих мер в текущем сезоне Россия вывезла не весь объем ячменя и кукурузы, который реально мог уйти в другие страны, речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн», — оценил он. Плюс Минсельхоз заявил, что и в будущем планируются подобные вмешательства. Эксперт в целом вообще не видит оснований для введения квот. По его словам, это явный пример ручного управления, которое только вредит рынку. Введение ограничений повысило риски всех участников рынка: сельхозпроизводителей, трейдеров, которые сейчас не могут вывезти дополнительные объемы. Безусловно, они нервируют и покупателей российского зерна. «При отсутствии искусственных ограничений экспорта ситуация с ценами на зерно не изменилась бы: их рост находился бы на том же уровне, как сейчас, и мы бы все равно увидели замедление отгрузок из-за высоких цен, — уверен Сизов. — Последствием вводимых ограничений станет уход с рынка многих экспортеров: компании теряли деньги — долго и много, поэтому часть из них покинут этот бизнес».

