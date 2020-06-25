разделы

реклама

журналы

USD

69.138 (-0,53%)

EUR

77.598 (-0,82%)

MOEX

2763.15 (-1,03%)

BRENT

40.67 (0,89%)

Пшеница

485.6 (0,91%)

Сахар

11.75 (-0,34%)

USD

69.138 (-0,53%)

EUR

77.598 (-0,82%)

MOEX

2763.15 (-1,03%)

BRENT

40.67 (0,89%)

Пшеница

485.6 (0,91%)

Сахар

11.75 (-0,34%)

USD

69.138 (-0,53%)

EUR

77.598 (-0,82%)

MOEX

2763.15 (-1,03%)

BRENT

40.67 (0,89%)

Пшеница

485.6 (0,91%)

Сахар

11.75 (-0,34%)

Russian Meat&Feed Industry — 2020

Аналитика

Топ-20 экспортеров поставят за рубеж более 76% российского зерна

Лидером рейтинга пятый год подряд остается ТД «Риф»

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

Количество трейдеров в следующем сезоне сократится
shipfax. blogspot.com
Количество трейдеров в следующем сезоне сократится
shipfax. blogspot.com

Двадцать крупнейших российских экспортеров вывезли за пределы страны 31,2 млн т зерна (без учета поставок в страны ЕАЭС), что составляет 76,4% от общего объема экспорта в сезоне-2019/20, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». На первую десятку компаний пришлось 25,8 млн т отправленного за рубеж зерна или 63%, сообщил «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. В 2018/19 сельхозгоду этот показатель составлял 24 млн т и 57% соответственно.

В сезоне-2019/20 тройка крупнейших экспортеров российского зерна немного изменилась. Однако лидером по экспорту, как и в последние пять лет, начиная с 2015/16 сельхозгода, остается ростовский ТД «Риф» - 5,35 млн т. Впервые в топ-3 вошла компания «Мирогрупп Ресурсы» (входит в созданный ВТБ «Деметра-Холдинг») с объемом 3,7 млн т. На третьем месте расположился «Астон», который вывез 2,95 млн т, с небольшим отставанием от него на четвертой позиции «Гленкор» с 2,91 млн т. Пятерку крупнейших экспортеров замыкает «ОЗК» с 2,6 млн т.

Среди компаний, нарастивших поставки за рубеж, Павенский также отмечает «Луис Дрейфус» (до 1,36 млн т — девятая позиция рейтинга), «АСТ» (1,1 млн т — десятое место), «Артис-Агро» (1,46 млн т — восьмое), «Зернотрейд» (2,1 млн т — седьмая строка), «Гемкорп» (с нулевого значения до 1,05 млн т — 11-я позиция), «Агролидер» (441 тыс. т — 15-е место, в направлении Азербайджана), ТД «Зерно Заволжья» (299 тыс. т — 20-я строка рейтинга).

По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, для экспортеров сезон-2019/20 оказался сложным. В первой его половине рентабельность операций была нулевой или даже отрицательной, хоть какая-то прибыль появилась лишь во второй половине сельхозгода. «Стоит особо отметить активность на зерновом рынке ВТБ — мы видим приобретение терминалов, расширяющуюся трейдинговую деятельность, — комментирует он. — Рынок с опасением следит как это скажется на доступе к портовым терминалам и железнодорожному транспорту».

Самое значимое влияние на зерновой рынок в уходящем сельхозгоду оказали действия государства, а именно введенная квота на экспорт, считает Сизов. «Полагаю, что из-за этих мер в текущем сезоне Россия вывезла не весь объем ячменя и кукурузы, который реально мог уйти в другие страны, речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн», — оценил он. Плюс Минсельхоз заявил, что и в будущем планируются подобные вмешательства. Эксперт в целом вообще не видит оснований для введения квот. По его словам, это явный пример ручного управления, которое только вредит рынку. Введение ограничений повысило риски всех участников рынка: сельхозпроизводителей, трейдеров, которые сейчас не могут вывезти дополнительные объемы. Безусловно, они нервируют и покупателей российского зерна. «При отсутствии искусственных ограничений экспорта ситуация с ценами на зерно не изменилась бы: их рост находился бы на том же уровне, как сейчас, и мы бы все равно увидели замедление отгрузок из-за высоких цен, — уверен Сизов. — Последствием вводимых ограничений станет уход с рынка многих экспортеров: компании теряли деньги — долго и много, поэтому часть из них покинут этот бизнес».

Инна Ганенко 

Следующий материал Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама