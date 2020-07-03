Минсельхоз: агросектор может вырасти на 1%

Производство продукции растениеводства увеличится на 1,9% CLAAS

В этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%, говорится в Нацдокладе Минсельхоза по итогам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году. Относительно базового 2017 года отрасль вырастет на 4,8% против целевого показателя 3,8%. В том числе растениеводство, как ожидается, прибавит 1,9% к прошлому году, животноводство — 1,5%. При благоприятных экономических и погодных условиях прогнозные показатели могут быть выше, уточняется в документе.



По прогнозу министерства, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит 121,9 млн т, что на 0,6% больше, чем в 2019-м. В середине июня Минсельхоз повышал оценку урожая со 120 млн т до 122,5 млн т. Валовой сбор подсолнечника снизится на 7,1% до 14,3 млн т, овощей — останется на уровне прошлого года и составит 14,1 млн т, по картофелю ведомство прогнозирует прирост на 0,5% до 22,2 млн т.



Урожай сахарной свеклы упадет на 22% до 42,3 млн т — в частности, скажется сокращение ее посевов с более чем 1,1 млн га примерно до 932 тыс. га. При этом уменьшение производства, а также увеличение экспорта сахара за счет низких внутренних цен позволят во второй половине 2020 года стабилизировать экономические показатели в свеклосахарном подкомплексе, рассчитывает министерство.



Валовой надой молока во всех хозяйствах при условии сохранения поголовья и повышения продуктивности КРС в этом году может увеличиться на 1,4% до 31,8 млн т. Однако снижение доходов населения и уменьшение потребительского спроса негативно скажутся на состоянии молочной отрасли, отмечает агроведомство. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов ранее говорил «Агроинвестору», что в этом году сезонное падение закупочных цен на молоко может быть сильнее обычного на фоне падения спроса на молочную продукцию и устойчивого роста производства сырья.



Производство свинины в этом году может прибавить 4-5%, птицы — 1,5-2%, говядины — 1,5%, тогда как импорт всех видов мяса продолжит сокращаться, следует из Нацдоклада. Минсельхоз ожидает, что из-за снижения спроса цены на свинину и мясо птицы в среднем по году уменьшатся на 5-10%, на говядину будут зависеть от объемов ввоза. В случае его роста оптовые цены будут снижаться, что сделает реализуемые в отрасли инвестпроекты не окупаемыми. Увеличение экспорта мяса позволит стабилизировать внутренние цены, однако расширению поставок может помешать ужесточение условий конкуренции на внешних рынках, а также значительное падение цен в ряде стран из-за снижения спроса в определенных каналах реализации, что связано с пандемией COVID-19. Стимулировать внутренний спрос на мясо, по мнению Минсельхоза, будут меры социальной поддержки населения.



Тем не менее, агроведомство видит риски для финансовой устойчивости предприятий мясной отрасли, что связано с ожидаемым снижением рентабельности производства. Себестоимость увеличится в среднем на 15-25% за счет роста цен на фуражное зерно, компоненты кормов, аминокислоты, витамины, премиксы, ветеринарные препараты и дезинфектанты, которые поставляются из-за рубежа или их стоимость привязана к курсу доллара.



Ранее Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года. Корректировки плановых значений индекса производства продукции сельского хозяйства потребовались из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами из-за распространения коронавируса, а также удорожания средств производства. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увеличение сельхозпроизводства на 2,8%.

