Правительство изменило правила предоставления инвесткредитов в АПК

Приоритетное право на получение льготных инвесткредитов в агросекторе будет предоставляться участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит повысить эффективность агробизнеса, увеличить темпы производства и обеспечить продовольственную безопасность страны, сообщается на сайте правительства.



Компании, которые являются участниками проекта «Производительность труда и поддержка занятости», успешно работают над повышением своей эффективности, снижают издержки, а значит, могут в перспективе увеличивать зарплаты своим сотрудникам. Они создают новые рабочие места и повышают конкурентоспособность российской сельхозпродукции, отметил Мишустин.



Рост производительности труда и поддержка занятости — факторы, которые трудно совместить: либо производительность повышается, в результате чего штат сотрудников сокращается, либо компания поддерживает занятость, что может тормозить рост производительности, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «В сельском хозяйстве совместить эти условия возможно, но это дополнительное обременение на бизнес. Получается, компаниям нужно изыскать возможность не сократить штат при росте производительности труда», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



По его словам, изменение правил предоставления инвесткредитов может обеспечить преимущества крупным холдингам, у которых больше возможностей для выполнения критериев нацпроекта. «Надеемся, что это только один из критериев предоставления господдержки, и у малых и средних компаний доступ к субсидированным инвесткредитам остается», — добавляет он.



Правила отбора проектов для получения льготного финансирования по программам поддержки АПК предполагают возможность доступа к льготным средствам широкого перечня компаний. Обозначенное уточнение критериев отбора, вероятно, будет дополнением к существующим правилам, которые позволяют в первую очередь предоставлять льготы компаниям из отраслей, которые регионы считают приоритетными, а также имеющих экспортную направленность, рассказал «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Повышение эффективности производства является неотъемлемой частью улучшения конкурентоспособности российской продукции на мировом и внутреннем рынках», — отмечает она.



«Поддержка занятости — это хорошая мера, но много ли сельхозорганизаций являются участниками проекта?», — задается вопросом директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Как и Дмитрий Рвлько, она считает, что поддержка занятости и рост производительности — взаимоисключающие факторы.



Сейчас сельские жители работают на обрабатывающих и электроэнергетических предприятиях, в сфере услуг и др., но не в сельском хозяйстве, говорит Шагайда. «Каждый год доля людей, занятых в агросекторе, падает. Они в трудоспособном возрасте вынуждены уезжать из сел и искать работу. Мы ведь даже не знаем, сколько людей постоянно проживает на селе», — сетует она.



Еще один вопрос: что нужно делать сельхозорганизациям, участвующим в проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Шагайда рассказывает, что на первой стадии развития проекта приглашались консалтинговые фирмы, которые, например, предлагали передвинуть столы в помещении, что должно было способствовать росту эффективности труда. «Деньги, потраченные не на создание новых производств, а на переоснащение и модернизацию, должны повышать производительность труда. Если использовать такой подход, то многие компании смогли бы стать участниками проекта», — считает она.



Цели проекта «Производительность труда и поддержка занятости» — оптимизировать процессы предприятий и сократить их издержки; снизить себестоимость, повысить качество и конкурентоспособность продукции; повысить квалификацию и переобучить сотрудников; сделать работу служб занятости населения комфортной для работодателей и соискателей; обеспечить эффективную занятость. В итоге производительность труда к 2024 году должна расти на 5% в год. Участниками проекта могут стать компании из отраслей сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юридического лица не должна превышать 25%.



Сейчас участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются 1,55 тыс. компаний, 123 из них работают в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. По данным сайта проекта, в топ участников входят: «Окское» (самый крупный производитель пищевого куриного яйца в Рязанской области), «Продо птицефабрика Пермская» (специализируется на производстве мяса бройлера и субпродуктов), птицефабрики «Пышминская», «Боровская» (производство яиц), «Челны-Бройлер», тепличный комбинат «Елецкие овощи» и др.

