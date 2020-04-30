ВТБ продал почти половину своего зернового холдинга

Группа ВТБ сообщила о продаже почти половины акций «Деметра-Холдинга», объединяющего ее зерновые активы. Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%). ВТБ остается контролирующим владельцем. Сделки по вхождению в капитал холдинга новых инвесторов были денежными и закрыты в апреле, уточняет ВТБ, не раскрывая сумму.



Дальнейшее развитие «Деметра-Холдинг» предполагает увеличение эффективности и скорости цепочек поставок зерна внутри страны, создание условий для прозрачного ценообразования на внутреннем рынке, а также обновление инфраструктуры, что будет способствовать укреплению позиций агропромышленной продукции России на мировых рынках, говорится в сообщении группы.



О планах продать часть зернового холдинга первый зампред ВТБ Юрий Соловьев впервые сказал в декабре 2019-го. При этом он не исключал, что сделка может состояться уже до конца года. «Мы — банк, и должны учитывать риски, поэтому нам всегда нужны опытные и профессиональные партнеры. Мы их ищем, и планируем дальше с ними развивать этот бизнес», — пояснял он (цитата по «Интерфаксу»). В январе 2020-го Соловьев скорректировал сроки входа в капитал зернового холдинга нового инвестора, сказав, что он появится в феврале, «может быть, даже не один».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тогда предположил, что покупателем пакета акций «Деметра-Холдинга» может стать крупная российская диверсифицированная компания, не имеющая отношения к сельскому хозяйству и зерну. Также акции объединенного холдинга могли бы быть интересны крупному агрохолдингу, говорил эксперт «Агроинвестору». Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут допускал, что партнером ВТБ может стать крупный зерновой трейдер или финансовая структура, которая может не участвовать в управлении активами. С учетом того, что ВТБ хочет сохранить контроль над холдингом, инвестор, скорее всего, будет непрофильным, прогнозировал Корбут.



«Сельскохозяйственный сектор является крайне привлекательным. В данном проекте мы выступаем в роли финансового инвестора. Участвовать в операционном управлении группы компаний «Деметра-Холдинга» мы не планируем», — прокомментировала РБК пресс-секретарь Marathon Group Алена Дразжева. По ее словам, сделка была профинансирована за счет собственных средств инвестиционной группы, ее параметры она не уточнила.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что сумму сделки можно оценить исходя из вложений ВТБ, но рентабельность активов, вероятно, сократилась из-за снижения темпов экспорта и падения ставок на перевалку зерна. В феврале Юрий Соловьев говорил, что ВТБ вложил в зерновой бизнес $2 млрд, уточнив, что это инвестиции в стоимость компании «в широком смысле слова». До этого банк оценивал купленные активы в зерновом секторе в $1 млрд.



В августе прошлого года председатель правления ВТБ Андрей Костин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой помочь группе создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный объединенный зерновой холдинг. Это необходимо для того, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и позволить государству повысить контроль над экспортом, пояснял Костин. По его словам, новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы».



Сейчас «Деметра-Холдинг» принадлежит 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 35,36% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, контрольные пакеты зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы» (70%) и группы «Рустранском» (50% плюс одна акция), в структуру которой входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Последний в марте купил у Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». Также в марте «Деметра-Холдинг» выкупил 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю ему продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore.



Marathon Group была создана в 2017 году бизнесменом Александром Винокуровым, зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Партнер Винокурова — выходец из А1 Сергей Захаров. На сайте группы говорится, что ее инвестиционная философия заключается в поиске и развитии будущих лидеров на растущих рынках и дальнейшем увеличении их стоимости через инструменты эффективного планирования, развития управленческих команд, выстраивания системы контроля и применения лучших практик корпоративного управления. Среди активов Marathon Group — доли в сети магазинов «Магнит» и KFC, также совместно с госкорпорацией «Ростех» она является совладельцем компании по производству иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний «Форт». В субхолдинг Marathon Pharma также входит компания «Бентус лаборатории» - как сказано на сайте, основоположник сегмента бытовых кожных санитайзеров, лидер производства и продаж кожных антисептиков на розничном и профессиональном рынках России.



Компания «Агронова» зарегистрирована в 2016 году в Санкт-Петербурге, ее единственный учредитель — бывший президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Агроактивы компании находятся в Лабинском районе Краснодарского края. В 2018 году «Агронова» зарегистрировала компанию «Органик Лаб» и заявила о планах вложить 1 млрд руб. в создание экосада площадью 32 га. В 2019-м компания купила активы обанкротившегося свинокомплекса «Возрождение». По данным kartoteka.ru, выручка АО «Агронова» в 2018 году составила 31,8 млн руб., чистый убыток — 52,7 млн руб.

