Компании из группы ВТБ будут развивать маршрутизацию зерновых перевозок

«Русагротранс», крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор, и зернотрейдер «Мирогрупп ресурсы» (входят в объединенный зерновой холдинг ВТБ) отправили на экспорт первый маршрутный поезд с юга России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию «Русагротранса».

Состав ушел со станции Расшеватка (Северо-Кавказская железная дорога) в Ставропольском крае в направлении Новороссийского зернового терминала, также принадлежащего ВТБ. Зерно было отгружено с Новоалександровского элеватора группы «Агрико». Маршрут состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы. По информации «Русагротранса», пшеница была доставлена за двое суток, что в 2,5 раза быстрее чем при обычной повагонной отправке.

Ранее технология маршрутных перевозок использовалась только на расстояниях свыше 600 км с отправкой из центральных регионов страны, тогда как из южных регионов зерно обычно доставлялось в порты автомобильным транспортом. По оценке «Русагротранса», благодаря маршрутизации железнодорожные перевозки могут конкурировать с автомобильными даже на небольших расстояниях. Они позволяют не только сокращать сроки исполнения контрактов, но и снижать стоимость перевозки за счет скидки. Также переход экспортных перевозок зерна на железную дорогу позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги юга России, считает компания.

«Русагротранс» планирует расширять практику формирования маршрутных поездов с юга России. Консолидация зерновых активов и инфраструктурных мощностей группой ВТБ позволит распространить маршрутизацию на большинство регионов России и значительно повысит востребованность железнодорожных перевозок, рассчитывает компания. В том числе «Мирогрупп ресурсы» намерена отгрузить на экспорт с Новоалександровского элеватора 10 маршрутов общим весом 37,5 тыс. т зерна.

По данным ФТС на 12 марта, с начала сезона на экспорт поставлено 30,7 млн т зерна (без учета данных о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС за январь-март). По оценке Россельхознадзора на 10 марта на основании выданных фитосанитарных сертификатов, вывоз составил 33,3 млн т, что на 4 млн т или 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в марте-июне на внешние рынки может быть поставлено 9,4 млн т зерна — на 1 млн т больше, чем в прошлом году. В первой половине сезона объем экспорта зерна по железной дороге составил около 8 млн т — на 11% меньше, чем за июль-декабрь 2018 года и на 9% ниже показателя аналогичного периода 2017-го, следует из данных центра. Согласно его прогнозу, сделанному в феврале, в целом по итогам 2019/20 сельхозгода по железной дороге может быть экспортировано почти 12,6 млн т зерна. В прошлом сезоне показатель составил 13,5 млн т, в позапрошлом — свыше 19,1 млн т.

Группе ВТБ принадлежит 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» и 50% плюс одна акция «Рустранскома», в которую входит «Русагротранс». Также в объединенный зерновой холдинг ВТБ входят «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция), Новороссийский зерновой терминал и купленная недавно компания «Транс-Грейн» - бизнес по перевозке зерна, ранее принадлежавший Fesco.