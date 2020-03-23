ВТБ выкупил 50% зернового терминала «Тамань» у Kernel

«Деметра-Холдинг» (структура ВТБ) выкупила 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю российскому госбанку продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore, рассказал «Агроинвестору» представитель банка. Reuters со ссылкой на представителя Kernel пишет, что актив был продан за 61 млн евро, ВТБ сумму сделки не раскрывает.



Приобретение доли в зерновом терминале вписывается в стратегию ВТБ на зерновом рынке и «позволит достичь существенной синергии» с активами в области логистики, инфраструктуры и экспорта зерна, которые уже есть у ВТБ, «за счет оптимизации технологических и бизнес-процессов», говорит первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов говорит, что терминал в Тамани имеет выход на крупнейшие рынки сбыта — в Африку, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, также он расположен рядом с основными аграрными регионами страны. Терминал может переваливать в год 4 млн т зерна, а через каждый из двух крупнейших в России зерновых терминалов — Новороссийский комбинат хлебопродуктов и Новороссийский зерновой терминал — экспортируется около 6 млн т зерна в год, рассказал он РБК.



По словам Сизова, одна из основных проблем нового актива ВТБ — отсутствие железной дороги: сейчас все зерно на терминал поставляется автотранспортом. Ее строительство, полагает эксперт, позволило бы расширить количество регионов, откуда в Тамань может приходить зерно. ВТБ может решить эту проблему, «но с учетом других активов ВТБ, непонятно, зачем это ему», рассуждает Сизов. В ноябре 2019 года ВТБ уже договорился с группой «Эфко» о реализации еще одного крупного проекта в Тамани — строительстве терминалов по перевалке зерна и подсолнечного масла, мощность которых превысит 15 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что этот новый актив будет там же, рядом с приобретенным у Kernel терминалом. «Из этого я делаю вывод, что предполагается развитие инфраструктуры терминала «Тамань», и в этом случае резко повысится потребность в железной дороге. Шансы на ее строительство, на мой взгляд, теперь вырастут», — прокомментировал он «Агроинвестору». Представитель ВТБ подтверждает, что стратегия развития зернового терминала предусматривает инвестиции в развитие и расширение пропускной способности терминала — в частности, строительство железнодорожной ветки для приема зерновых грузов.



В целом, по словам Рылько, сделка ВТБ и Kernel была вполне ожидаема, хотя ее заключение и затянулась. «Мы думаем, что в этом сезоне ничего не поменяется, а что будет в следующем — посмотрим. Приобретение этого актива укладывается в концепцию ВТБ, — сказал он. — Сейчас там хозяйничает Glenkor. Но со следующего сезона, наверное, этого уже не будет, и Glenkor придется подвинуться. Насколько — пока сказать сложно».



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что сделка вряд ли отразится на состоянии рынка. «Терминал как работал, так и будет работать», — уверен он. По его словам, новый актив вписывается в структуру зернового бизнеса ВТБ, а сложностей при интеграции нового актива не будет.



До 2012 года зерновой терминал в Тамани принадлежал группе «Эфко». Затем его выкупили на паритетных началах украинский холдинг Kernel и швейцарская Glencore. Искать покупателя на свою долю Kernel начал в 2016 году. Выкупить ее пытался Glencore: ФАС подтверждала, что получила от компании ходатайство, которое планировалось вынести на рассмотрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Терминал — cтратегический актив, и Glencore не получила одобрение правительства на эту сделку, рассказывал источник РБК. В 2018 году украинский агрохолдинг попал под российские санкции, что также усложнило продажу. Ограничения, запрещавшие, в частности, вывод капитала за границу, по сути, привели к заморозке доли Kernel в терминале Тамани, пишет издание.



ВТБ не раз сообщал о своем намерении выкупить долю Kernel в терминале Тамань. Так, в ноябре прошлого года глава банка Андрей Костин говорил, что переговоры находятся в финальной стадии. ВТБ рассчитывал закрыть сделку до конца 2019 года, однако этого не произошло. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Юрий Соловьев говорил «Интерфаксу», что стороны не смогли договориться о цене, при этом он допускал, что может и не получиться прийти к соглашению. Он также отмечал, что банк не намерен покупать долю в терминале любой ценой, сделка должна иметь коммерческий смысл, тем более что сейчас у ВТБ есть достаточно мощностей по перевалке зерна.



А в феврале этого года Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA и связанных с ней компаний. В том числе заморожены счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd. Этот факт не помешал компаниям заключить сделку: она соответствует всем требованиям российского и применимого иностранного законодательства, говорит представитель банка.



Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев говорит, что и ВТБ, и Kernel еще до совершения сделки обладали информацией о имеющихся юридических ограничениях на счетах продавца. «В связи с тем, что сделка была завершена, очевидно, что наложенные аресты не стали препятствием для ее совершения, а значит и для ВТБ никаких негативных последствий не предвидится», — рассказал он «Агроинвестору».



Арест счетов компании не является препятствием для совершения сделки по покупке доли в этой компании, говорит юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев. «Но фактически это означает приостановление хозяйственной деятельности организации, так как со счетами и находящимися на них средствами нельзя совершить никаких операций. И такая ситуация сохранится до снятия обеспечительных мер», — прокомментировал он.



ВТБ вошел в зерновой бизнес 2019 году. Одна из его целей — консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы, чтобы взять на себя роль ведущего трейдера российской пшеницы. В конце августа Андрей Костин попросил президента Владимира Путина поддержать создание нового объединенного зернового холдинга. Это необходимо для того, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и позволить государству повысить контроль над экспортом.



Кроме доли в терминале Тамань группе ВТБ принадлежат 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» и 50% плюс одна акция «Рустранскома». Также в объединенный зерновой холдинг ВТБ входят «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция), Новороссийский зерновой терминал и купленная недавно компания «Транс-Грейн» — бизнес по перевозке зерна, ранее принадлежавший Fesco.

