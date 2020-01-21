В Новороссийске построят продовольственный хаб за 1 млрд рублей

В Новороссийске будет построен продовольственный хаб, сообщила администрация Краснодарского края. Проект будет представлен в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи в феврале. По информации краевого департамента инвестиций и развития МСП, предполагаемая площадь объекта составит около 19 тыс. кв. м, он будет строиться в рамках реализации проекта «Развитие южного экспортно-импортного хаба». Грузооборот нового логистического центра оценивается более чем в 1,5 млн т в год. Хаб будет предназначен для кратковременного хранения товаров народного потребления, продуктов питания и их комплектации к отправке в магазины розничной торговой сети. Сумма инвестиций составит 1 млрд руб.

«Коммерсант Кубань» на прошлой неделе сообщал, что на РИФ будут представлены и другие проекты, также вошедшие в программу развития южного экспортно-импортного хаба. Так, до 2023 года планируется реконструировать нескольких крупных морских портов, расширить аэропорт Краснодара, а также возвести новые и модернизировать действующие железнодорожные магистрали и автотрассы. Кроме того, планируется создать логистический парк проектной мощностью 15 тыс. т груза в год в Староминском районе края. Он будет организовывать и осуществлять перевозки любым видом транспорта, а также предоставлять информацию о движении грузов. Планируется, что привлеченные инвестиции позволят Краснодарскому краю обеспечить рост экспорта, увеличить грузо- и пассажирооборот.

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что современные тенденции развития интернет-торговли продуктами питания, готовой еды и офф-лайн ритейла требуют новых логистических решений. «Торговля продовольствием — это не просто склад и парк машин для развоза, это системы управления, в том числе новейшие решения ИТ», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам Снитко, потребителями товаров, которые хранятся в логистических хабах, могут быть совершенно разные компании, которые занимаются розничной торговлей продовольствие, рестораны, кафе, заведения dark kitchen, работающие с доставкой готовой еды.

Проект «Развитие южного экспортно-импортного хаба» является одним из основных пунктов стратегии развития края до 2030 года. «Краснодарский край с точки зрения географии и транспортного потенциала — ворота России, и мы должны использовать наше выгодное положение, быть первым транзитером в масштабах страны, в первую очередь, через Новороссийский порт, — рассказывал ТАСС замгубернатора региона Игорь Галась в 2018 году. — Также активно развиваем инфраструктуру Тамани. Это проекты общероссийского масштаба, здесь федеральные игроки». По его словам, стратегия делает регион более привлекательным для иностранных инвесторов: наличие документа говорит о том, что на территории есть четкая политика с определенными приоритетами. «Мы рассчитывали как на собственные силы, так и на частные инвестиции, в том числе иностранные», — уточнял он.

Среди приоритетов программы Игорь Галась выделял дальнейшее увеличение мощностей по перевалке грузов через порты Кубани. Например, мощность Новороссийского порта должна возрасти до 220 млн т грузов. «Естественно, это за собой влечет наращивание и выстраивание логистики и в железнодорожном, и автомобильном, и авиационном транспорте», — добавлял он. Также планируется создать большой логистический проект на базе краснодарского аэропорта, построить новые дороги к нему. «Можно использовать железнодорожные линии — они проходят рядом — с точки зрения подвоза как пассажиров, так и грузов», — говорил Галась. В Тамани, по его словам, будет создано промышленное припортовое производство различных товаров, в том числе для поставки на экспорт.

Представитель Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края уточнил «Агроинвестору», что в 2019 году плановый объема экспорта продукции АПК составлял $2,3 млрд, регион перевыполнил его на $2,14 млн за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью. В основном за рубеж поставлялись злаки (на сумму $1,8 млрд), жиры и масла ($285 млн), овощи ($61,6 млн). По словам представителя ведомства, в 2019 году экспорт зерна был перевыполнен на 11,3%, масложировой продукции — на 11%, мяса и молока — на 36,3%. «Целевой показатель по экспорту готовой продукции (сахар, свекловичный жом, вино, пиво, минеральная вода) — $134 млн, он был перевыполнен на 15%», — рассказал представитель министерства. В этом году Кубань продолжит увеличивать объемы вывоза продукции, задача — довести поставки до $2,5 млрд.

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