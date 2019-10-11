Заключены первые три соглашения с экспортерами продукции АПК

Минсельхоз до конца 2019 года заключит соглашения о господдержке как минимум с 50 экспортерами сельхозпродукции. Об этом на Первом международном агропромышленном форуме заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, передает ТАСС. По его словам, сейчас уже есть первые три соглашения — с компаниями «Юг Руси», «Макфа» и «Русагро».

«Два следующих соглашения о повышении конкурентоспособности близки к заключению. Всего до конца года мы должны подписать не менее 50 таких соглашений», — сообщил Левин. Он пригласил бизнес активнее включаться в эту работу и представлять свои предложения, заверив, что такие соглашения предусматривают абсолютно понятные вещи. «Предприниматель должен взять на себя ответственность по производству продукции, которая востребована на мировых рынках, а мы, соответственно, эти его обязательства усиливаем предоставлением мер государственной поддержки в виде дешевых денег», — пояснил чиновник.

О запуске программы повышения конкурентоспособности АПК в конце сентября сообщил Россельхозбанк. Первый кредит по программе был выдан ООО «МЭЗ Юг Руси»: холдинг взял на себя обязательства по увеличению объемов производства. «Подписанное соглашение позволит увеличить объем производства и реализации масложировой продукции [компании] более чем на 25% за период 2019—2024 годов», — сообщала пресс-служба Россельхозбанка.

Драйверами роста как на внутреннем рынке, так и за рубежом также способны стать региональные бренды, такие как вологодское масло, адыгейский сыр или башкирский мед, уверен Минсельхоз. Замминистра Оксана Лут в ходе форума напомнила, что для их поддержки аграрное ведомство разработало комплекс мероприятий, включающий медиапродвижение, проведение серии гастрономических фестивалей, деловых форумов, а также ряд других активностей, направленных на их популяризацию. «В каждом субъекте нашей страны исторически существуют продукты, которые доказали временем свою уникальность и востребованность. В перспективе они могут стать не только лицом регионов, но и представлять всю Россию на мировом продовольственном рынке», — отметила Оксана Лут (цитата по пресс-релизу Минсельхоза). По ее словам, кроме самих региональных брендов, поддержку получат их производители, а также национальные бренды российских продуктов питания для их продвижения на целевых иностранных рынках.

Согласно проекту «Экспорт продукции АПК» продажи за рубеж российской сельхозпродукции и продовольствия должны увеличиться до $45 млрд к 2024 году, что в 2,2 раза больше объема 2017-го. Однако в 2019-м агроэкспорт может снизиться на 0,9% до $24,7 млрд, следует из презентации Минсельхоза, представленной в ходе выставки «Золотая осень». Тем не менее уже в 2020-м объем проданной за рубеж продукции должен увеличиться на $2,5 млрд до $27,2 млрд, а в последующие годы рост будет составлять $4,2-5 млрд ежегодно. В 2024 году Минсельхоз ожидает урожай зерновых в 141 млн т, из которых 59,5 млн т пойдет на экспорт. Производство масличных прогнозируется на уровне 29,3 млн т, а их вывоз — 9 млн т.

Зерновые и масличные составляют основу экспортного потенциала страны в растениеводстве, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. «$45 млрд — уже магическое число для российского сельского хозяйства. Нам нужно добиться этих показателей и, естественно, мы можем экспортировать ту продукцию, которая выращена на российских полях, если мы говорим о продукции растениеводства. В том плане, который подготовлен Минсельхозом, конкретно определены виды продукции с учетом развития мировых рынков, с учетом логистических возможностей нашей страны, определено, сколько и какой продукции мы можем отправить на экспорт», — рассказал Некрасов.

В то же время он предупредил, что в ходе выполнения этих планов Россия может столкнуться с проблемой неисполнения экспортерами фитосанитарных требований стран-покупателей. «Как только у нас начнется тот рост производства, который мы запланировали, рано или поздно мы столкнемся с этой проблемой очень плотно», — уверен Некрасов. В связи с этим министерство «настоятельно рекомендует» каждому региону подготовить планы по обеспечению фитосанитарной безопасности территорий с учетом будущего экспорта. «Сейчас мы не видим 100%-ного выполнения этой задачи», — констатировал Некрасов. Он не исключил, что в будущем господдержка будет увязана с планами обеспечения фитосанитарной безопасности регионов.