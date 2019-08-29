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Инвестиции
Экс-владелец «Балтики» купил свинокомплекс на Кубани
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
29 августа 2019
Таймураз Боллоев развивает производство органической продукции
Животноводческий комплекс «Возрождение» был признан банкротом в начале 2017 года
Фото: Ю. Эйвазова

Петербургское АО «Агронова» экс-владельца пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева приобрела на Кубани обанкротившийся животноводческий комплекс «Возрождение». Как указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на торгах «Агронова» купила за 54 млн руб. десять свинарников (основная их часть достроена наполовину), коровник, недостроенный комбикормовой цех, навесы для хранения зерна, а также земельный участок в 24 га. Связаться с представителем Боллоева «Агроинвестору» не удалось.

Комплекс «Возрождение» зарегистрирован в Лабинске в 2003 году и имел общих владельцев с лабинским свиноводческим предприятием «Золотой теленок». По данным РБК, в 2007—2011 годах компания строила мегаферму по разведению свиней на 25 тыс. голов с последующим расширением производства до 60 тыс. животных. Поставку оборудования для свинокомплекса обеспечивал «Росагролизинг». Строительство объекта несколько раз приостанавливалось из-за нехватки финансирования, а в 2012-м инвестор объявил, что отказывается от второй очереди проекта.

В декабре 2014 года по заявлению «Росагролизинга» в отношении ЖК «Возрождение» была введена процедура наблюдения, а в феврале 2017-го компания была признана банкротом, следует из материалов краснодарского Арбитражного суда. Как говорится в судебном решении, на тот момент в реестр требований кредиторов были включены долги на общую сумму 646 млн руб., основной кредитор — Россельхозбанк. После этого имущество «Возрождения» неоднократно выставлялось на торги, первоначальная цена составляла 122 млн руб.

АО «Агронова» зарегистрировано в 2016 году, Боллоев является единственным его владельцем. В сентябре прошлого года предприятие посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, тогда пресс-служба администрации региона сообщала, что «Агронова» занимается выращиванием овощей, используя принципы органического земледелия, а также планирует заложить первый на Кубани экосад площадью 32 га. Инвестиции в создание экосада оценивались в 1 млрд руб. В середине 2018 года «Агронова» учредила ООО «Органик лаб».

Вероятно, «Агронова» приобрела комплекс «Возрождение» для его последующего перепрофилирования в органическое производство, полагает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. «Перспективы мелкомасштабного свинокомплекса вызывают большие вопросы сейчас. Более логичным смотрится увеличение площадей «Агроновы», предназначенных для выращивания органической продукции», — оценивает он. Так, сегмент органической продукции в стране еще не заполнен и ожидается его рост в средне- и долгосрочном периоде. «Также приобретаемый комплекс находится недалеко от основного экспортного продовольственного российского порта — Новороссийска, что при удачном развитии проекта может позволить экспортировать органическую плодоовощную продукцию в западные страны, где сейчас на нее высокий спрос», — не исключает Никиточкин.

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