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Рынки
Рост производства сыра может замедлиться
Агроинвестор
3 июня 2020
Поступательный рост производства сыра может остановиться из-за снижения платежеспособного спроса, что является главным риском для отрасли, считает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»)
журнал «Агроинвестор»
июнь 2020
Фото: Shutterstock

При благоприятном же сценарии развития в 2020 году производство сыра может увеличиться на 10%, оценивает союз.

Темп роста совершенно точно замедлится, соглашается президент группы «Кабош» Дмитрий Матвеев. Для этого бизнеса нужны огромные инвестиции на старте: в оборудование, сырье, технологии. Также необходимы большие оборотные средства в процессе производства. «В случае с сыром вы сегодня закупили молоко и произвели сыр, а потом положили его на созревание, и в среднем от двух месяцев до года эти деньги просто заморожены, но при этом за молоко вам надо заплатить уже сегодня, — говорит Матвеев. — И спланировать, куда вы будете продавать сыр, тоже, по-хорошему, нужно сегодня». При этом экономика сейчас находится в периоде неопределенности, а некоторые отрасли просто выключены из процессов — например, гостиничный и ресторанный бизнес. Сейчас спроса от них нет вообще, и пока невозможно предположить, когда и в каком объеме он восстановится, говорит Матвеев. «Когда закончится пандемия коронавируса, экономика окажется в серьезной стагнации, — уверен он. — Много небольших компаний, в том числе сыродельных производств, прекратят существование».

Реальный интерес к российским сырам появился после ограничения импорта в 2014 году, напоминает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. На импортную продукцию сейчас приходится 29,8% от объема потребления.
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