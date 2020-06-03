Райффайзенбанк вложил $1,5 млн в зерновой маркетплейс

Входящая в Райффайзенбанк Elevator Ventures совместно с инвестфондом Speedinvest вложила $1,5 млн в российский агропромышленный стартап «Агро.Клуб», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.



«Агро.Клуб» - это мобильная платформа, объединяющая аграриев, поставщиков средств производства, покупателей сельхозпродукции в единую сеть. Система включает маркетплейс для продажи урожая, закупок семян, агрохимии и техники, позволяет получать рыночную аналитику и обмениваться опытом. Проект начал работу в августе 2018 года, сейчас у него более 9 тыс. участников. В будущем он планирует работать на всех ключевых сельскохозяйственных рынках мира, говорится на сайте «Агро.Клуба». По информации «Коммерсанта», ежемесячно на сервисе выставляется более 2 млн т зерна на продажу.



Руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова уточнила «Агроинвестору», что Elevator Ventures заинтересована в инвестициях в перспективные проекты в домене финтеха. Целевой объем инвестиций составляет до 3 млн евро при доле в проекте до 25%. «Определяющим фактором для Elevator Ventures является именно финтех-компонент без привязки к конкретной отрасли, — добавляет она. — В текущем портфолио кроме agtech есть и regtech, и VC, и customer experience проекты».



«Мы со стороны российского офиса поддерживаем коллег, так как имеем постоянный контакт с рынком, наблюдаем его в динамике, пилотируем многие технологии внутри банка, есть опыт работы и переговоров с многими проектами, — рассказала Овчинникова. — Фонд прислушивается к нашим рекомендациям в части работоспособности предлагаемых продуктов, возможностей их масштабирования, динамики команд при выстраивании взаимодействия, доверия к ним».



«Агро.Клуб» относится к категории Agribusiness Marketplaces, которая во всем мире вызывает интерес инвесторов, обращает внимание директор по инновациям ГК «ЭФКО» Анна Ненахова. По данным AgFunder, в 2019 году в этот сектор было инвестировано $786 млн, это около 4% от общих вложений в агробиотех. «Приятно видеть, что среди стартапов в этой области есть и российские компании. Наш холдинг также смотрит на такие проекты, позволяющие сократить издержки, мы пока являемся тестовым пользователем сервиса «Агро.Клуб», — сказала она «Агроинвестору».



В целом, аграрные маркетплейсы достаточно перспективны, однако почти все площадки платные, и это является тормозом для многих сельхозпроизводителей, так как им приходится включать затраты на размещение своих предложений на онлайн-платформе в стоимость продукции, обращает внимание президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Единственный бесплатный маркетплейс — это GrainChain (проект холдинга «Белая Дача», администрации Тамбовской области и ApiBank), и конечно, его привлекательность больше, чем у конкурентов, — говорит он. — Еще одна сложность в работе онлайн-сервисов для торговли зерном — это то, что покупатели не всегда могут полностью рассчитать стоимость продукции: кроме цены, которую они видят, есть еще стоимость доставки и оформления сертификатов, которые клиент увидит уже после совершения сделки».



Основатель «Агро.Клуба» Егор Кирин пояснил «Коммерсанту», что для сельхозпроизводителей пользование сервисом бесплатное, покупатели зерна платят около 1% от сделки. При этом «Агро.Клуб» обеспечивает проверку качества продукции, ее доставку, а также выступает финансовым гарантом сделки, оплачивая зерно фермерам и уже затем получая деньги от покупателей.



Аграрные маркетплейсы пока только начали развиться в России, в основном, как раз в торговле зерном (поскольку это наибольший сельскохозяйственный рынок в стране). С учетом этого инвестиции в данное направление очень перспективны, лидер рынка маркетплейсов может собрать все сливки, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Недавно был запущен GrainChain. Сервисы идут в верном направлении, стараясь предлагать клиентам широкий набор услуг, в том числе логистику, создавая целую экосистему на базе своей платформы», — комментирует он. Основные сложности подобных проектов — привлечь на свой маркетплейс основных игроков рынка, считает Никиточкин. Также важно обеспечить сохранность зерна в процессе логистики и перехода собственности, особенно с учетом нашумевшего случая, когда купленного на Мосбирже зерна физически не оказалось на нужном элеваторе, добавляет он.



Количество цифровых сервисов для торговли агропродукцией в последние годы заметно выросло, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Сейчас многие процессы оцифровываются, однако торговля зерном остается во многом процессом архаичным — трудозатратным и непрозрачным для владельцев компаний-покупателей и продавцов», — прокомментировал он «Агроинвестору».



При этом особенность России и постсоветского пространства в том, что у нас все еще не появилось биржевой торговли и в обозримом будущем этого не произойдет, считает Сизов. «В нашей стране слабо развиты и форвардные контракты, поскольку стороны часто не выполняют свои обязательства друг перед другом, тогда как в развитом мире участники агрорынка уже давно работают в формате либо форвардных контрактов, либо хеджируют свои риски через биржу, — рассказывает он. — В теории, мы можем пройти мимо этапа бирж и форвардов и сразу перейти на уровень торговли через цифровые платформы. Мы сейчас находимся в самом начале пути, и тем, кто сможет найти удобное и привлекательное решение для участников рынка, удастся хорошо заработать».



Однако, хотя идея создания маркетплейсов имеет право на существование, пока доказанной и работающей модели в мире нет, несмотря на многочисленные попытки, вроде североамериканского FarmLead, о котором после последнего раунда ничего не слышно несколько лет, продолжает Сизов. «Мне кажется, сейчас общий тренд в мире — попытки ухода от чистого маркетплейска в сторону создания экосистем, — говорит он. -Это, например, пытается делать и Indigo Ag, активно развивающий свой маркетплейс в дополнение к прочим сервисам, и Farmers Business Network, который хочет закрывать почти все потребности фермеров, начиная с закупки семян и удобрений».



По словам Сизова, у «Агро.Клуба» грамотная команда, есть рынок — объем торговли зерном и масличными в России можно грубо оценить на уровне 1,2 трлн руб. — так что перспективы для развития бизнеса однозначно есть. «С другой стороны, естественно, любую новую концепцию сложно внедрять, особенно когда люди вообще с таким не сталкивались, — добавляет он. — Среднему фермеру, который торгует через звонки по телефону, естественно, не нужны никакие цифровые платформы, ему нужно меньше звонков и выше цены». Немало вопросов и по поводу возможности масштабирования модели «Агро.Клуба», если она будет найдена в России, на другие страны — там и покупатели, и продавцы привыкли торговать по-другому, обращает внимание эксперт.

