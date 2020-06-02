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Компании
Производитель сыра «Кабош» выходит на рынок зерна
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
2 июня 2020
Под урожай этого года компания посеяла пшеницу и ячмень
Группа рассчитывает увеличить посевы в три раза в течение ближайших двух лет
Фото: luki-news.ru

Компания «Зеленая лига» (входит в группу «Кабош», которая занимается производством сыра), планирует выращивать зерновые и масличные агрокультуры в Псковской области. Осенью прошлого года она уже посеяла 1,2 тыс. га озимой пшеницы, в этом году добавила свыше 3,2 тыс. га яровых ячменя и пшеницы. Под урожай 2021-го озимой пшеницей займут уже 7 тыс. га, также в следующем году компания планирует посеять рапс, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

«Землю под производство зерновых мы покупали специально, эта работа ведется уже три года, и мы намерены ее продолжать, — рассказал «Агроинвестору» президент «Кабош» Дмитрий Матвеев. — Мы приобрели около 300 участков разного размера — в общей сложности примерно 12 тыс. га». По словам Матвеева, группа рассчитывает увеличить посевы в три раза в течение ближайших двух лет, но прежде, чем наращивать объемы производства, она хочет ввести в строй элеватор и собственный комбикормовый завод. Начать их строительство планируется в этом году, инвестиции в проекты пока не уточняются.

В этом году компания рассчитывает выйти на среднюю урожайность зерновых 40-50 ц/га, говорит Матвеев. «Пока мы планируем половину урожая использовать для собственных нужд агрохолдинга, половину — поставлять на рынок», — добавляет он.

Предприятие «Зеленая лига» было создано для обеспечения кормами молочных ферм холдинга и специализируется на выращивании кормовых агрокультур. Сейчас многолетними травами засеяно более 6,5 тыс. га, примерно 2,5 тыс. га занимает кукуруза. Включение в оборот зерновых и масличных агрокультур связано с глобальной целью диверсификации бизнеса, поясняет Матвеев. Также группа хочет более эффективно использовать парк сельхозтехники, который обновила в 2019—2020 годах.

В течение 2018 и 2019 годов «Кабош» вел переговоры с разными производителями и поставщиками сельскохозяйственной техники, в прошлом году группа закупила первую партию, в начале 2020-го — вторую. В целом вложения составили более $30 млн, причем из-за девальвации рубля в этом году агрохолдинг потерял «огромные деньги», отмечает Матвеев. «Будем работать со стоимостью и снижением внутренних затрат на производство, чтобы минимизировать итоговые потери бюджета проекта», — говорит он.

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Псковской области собрали 140,6 тыс. т зерновых и зернобобовых — примерно 12% об общего урожая Северо-Западного федерального округа, средняя урожайность составила 36,9 ц/га — более чем вдвое выше показателя 2018-го. Климат региона не позволяет выращивать зерновые в объемах, с которыми можно занять значительную долю рынка, сказал «Коммерсанту» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Однако руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает, что благодаря высоким внутренним ценам на зерно — в регионе они достигают 15 тыс. руб./т без НДС — может окупиться даже такой небольшой проект, как у «Кабош».

«Кабош», по собственным данным, является крупнейшим вертикально-интегрированным агрохолдингом в СЗФО. У компании 40 тыс. га земли для выращивания кормовых агрокультур, четыре молочно-товарные фермы с 20 тыс. коров. Объем производства молока составляет более 200 т в сутки, сыра — до 30 т в сутки. Также в структуру холдинга входит тепличный комбинат. По данным kartoteka.ru, 99% ГК «Кабош» принадлежит ее президенту Дмитрию Матвееву, 1% — Павлу Матвееву.

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