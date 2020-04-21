Рост производства сыра может замедлиться

Поступательный рост производства сыра может остановиться из-за снижения платежеспособного спроса, что является главным риском для отрасли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). При благоприятном сценарии развития в 2020 году производство сыра может увеличиться на 10%, оценивает союз.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов напомнил, что после ограничения импорта в 2014 году появился реальный интерес к российским сырам. По данным союза, на импортные сыры сегодня приходится 29,8% от объема потребления. Белов прогнозирует, что девальвация снизит привлекательность импорта, а конкурентоспособность российских сыров вырастет, пишет «Коммерсантъ».

Однако сейчас в непростой ситуации оказались производители фермерского сыра. По словам сыровара Олега Сироты, такая продукция в большинстве своем реализуется через рынки и ярмарки, но они либо не работают, либо люди их просто не посещают. «Наша основная задача сейчас — это просто выжить», —рассказал Сирота «Агроинвестору». По его словам, продажи сыра в Москве и Московской области за последнее время упали в два раза. Сыроварня работает над доставкой продукции, но она незначительно компенсирует уже понесенные потери, говорит Сирота. «Через доставку мы продаем около 10% всей продукции. Это очень сложно реализовывать, особенно малым предприятиям», — признает он.

Совладелец компании по производству премиальных сыров «Козы и компания» Кирилл Игошин говорит, что продажи их сыров упали и ритейле. «Премиальные сыры не всегда входят в матрицу тех продуктов, которые являются необходимыми во время кризиса <...>. Поэтому некоторые сети какие-то сыры просто исключили из поставок, — сожалеет он. — Мы ждем дальнейшего падения продаж и не думаем, что они хоть как-то смогут выровняться к значениям 2019 года». «Козы и компания» сейчас столкнулись со снижением оборота и спроса, однако у компании, по словам Игошина, есть планы развития по географии бизнеса, ассортименту сыров. «Конечно, мы планируем выходить на новые рынки, и если рост продаж все-таки будет, то только за счет этого», — добавляет Игошин.

По словам Олега Сироты, продукция его сыроварни сейчас дешевеет. «Мы не можем сказать коровам, чтобы они давали меньше молока. Также нам нужно, чтобы продукция покупалась, поэтому и снижаем цены. Заодно потребителей сейчас поддерживаем», — рассказывает Сирота. Но так долго продолжаться не может, потому что рано или поздно производство столкнется с проблемами, например, сложностями при выплатах кредитов, отмечает он.

Удешевить продукцию «Козы и компания» вряд ли сможет, говорит Игошин. «Экономить больше в нашем случае — это уходить от натуральности продукта, использовать молоко не из-под козы, а нормализованное, автоматизировать рабочие процессы, — поясняет он. — Но мы этого делать не планируем: хотим остаться в нашей нише». По его словам, сейчас «Козы и компания» планируют менять упаковку для своей продукции, чтобы продлить ее срок годности и выйти на федеральный рынок. «Но это не будет дешевле», — уточняет Игошин.

По словам Сироты, в ближайшее время в России вырастет спрос на сырные продукты, так как они дешевле, а покупательская способность падает. «Наши клиенты вряд ли будут переходить с сыра на сырные продукты. А те, кто покупает просто фермерский натуральный сыр, который находится на нижней ценовой границе, в районе 700 руб./кг, я думаю, просто откажутся от него», — говорит Игошин.

Однако за первые два месяца 2020 года спрос на сырные продукты упал на 19,4%, а на сыры — вырос до 16%, сообщает «Коммерсантъ». В «Ленте» и «Магните» фиксировали спрос на сыры в январе и феврале, в Auchan изданию сказали, что изменений по сравнению с прошлым годом не было.

За январь-февраль производство сыров в России выросло на 15,3% до 86,7 тыс. т год к году. Для двух месяцев это рекордный показатель за всю историю, следует из обзора «Союзмолока» и аналитического центра MilkNews. Рост производства обеспечен как увеличением мощностей действующих предприятий, так и реализацией инвестиционных проектов рядом крупных производителей, в том числе «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева, «Умалатом», «Комос Групп», «Хохланд Руссланд» и другими.

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