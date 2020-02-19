«Умалат» начнет выпускать безлактозную моцареллу

«Умалат», один из крупнейших в стране производителей белых сыров, в этом году планирует расширить линейку продукции, начав производство 11 новых продуктов, рассказал гендиректор компании Алексей Мартыненко. «Через месяц начнем выпускать безлактозную моцареллу», — сказал он, подчеркнув, что в России ее пока никто не делает, и «Умалат» будет первым. Также планируется запуск детской линейки товаров, производство «Сицилийской рикотты», «Черкесского сыра», моцареллы в палочках, двух видов сливочного масла.

При этом Мартыненко посетовал, что выйти в торговые сети все еще трудно: их представители предлагают низкую цену за товар, а иначе иногда отказываются пропускать на торговые полки. «Но бывает все-таки по-разному», — добавляет он. Также сложно продвигать новые торговые марки, неизвестные покупателям. «Кавказский сыр» — это то же самое, что «Адыгейский», но потребуется много времени для того, чтобы потребители это поняли, поясняет топ-менеджер.

Сейчас производство сыров «Умалат» одно из самых современных. На заводе в Брянской области используется итальянская техника и технологии, рассказал Мартыненко. На предприятии перерабатывается 120 л молока в сутки, в планах в ближайшем будущем увеличить этот объем до 250 л. По итогам 2019 года компания заняла пятое место по размеру выручки среди производителей сыра, в этом году «Умалат» хочет подняться до второй позиции с выручкой более 3 млрд руб.

Также в этом году продолжится реконструкция производства. Так, планируется расширить площади на 3,5 тыс. кв. м, реконструировать склад готовой продукции, увеличить мощности цеха по производству рикотты и маскарпоне. В завершающей стадии находится модернизация очистных сооружений.

Отвечая на вопрос о маркировке молочной продукции Мартыненко сказал, что «Умалат» планирует ее бойкотировать. «Я даже не знаю, как это нововведение можно назвать не матерным словом. Нужно маркировать каждую упаковку, маркировать каждую коробку, каждую паллету, — отмечает он. — Но они (инициаторы введения маркировки — «Агроинвестор») не понимают, что дальше мы отвозим продукцию в распределительный центр, из которого она расходится опять по разным коробкам. Потом еще нужно за каждый код платить порядка 50 коп. Мы оцениваем только эти расходы в 30 млн руб. в год., плюс оборудование, плюс персонал».

По его словам, за обеспечение работы «Меркурия» тоже нужно платить немалые деньги. В частности, компании пришлось взять на работу дополнительно двух человек из-за того, что готовую молочную продукцию с 1 июля начали сертифицировать в этой системе, ранее рассказывал Мартыненко. «Но самое главное, что фальсификат как производили, так и производят. Так же и с манкировкой: они (компании, выпускающие фальсифицированную продукцию) будут покупать эти коды и использовать их на продукции с пальмовым маслом, — считает Мартыненко. — Я не понимаю, зачем все эти усложнения. Можно ведь просто приехать на любой завод, привлечь следователей, посмотреть по документам, закупается ли и используется ли пальмовое масло и все».

Во всем мире простые вопросы решаются просто, продолжает Мартыненко. Так, по его словам, в Европе не рискуют производить фальсификат, хотя там нет «Меркурия». «А у нас он есть. «Меркурий» и так все отслеживает, а тут еще маркировка. То есть это просто издевательство над здравым смыслом, ненужная вещь и борьба с честными производителями», — сказал он.

Компания «Умалат» специализируется на выпуске свежих и рассольных сыров — моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни, брынза и прочие. В портфеле компании 55 товарных позиций трех брендов — Ungrande, Pretto для итальянской линейки и «Умалат» для кавказских сыров. Продукция предприятия реализуется в федеральных сетях, а также в HoReCa. Кроме сыров компания выпускает сливочное масло и сливки. Проект реконструкции завода реализуется с 2017 года.