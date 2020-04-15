У «ЭкоНивы» растет себестоимость молока

Себестоимость молочной продукции у «ЭкоНивы», крупнейшего в стране производителя сырого молока, немного увеличилась в связи с введением определенных мер безопасности из-за пандемии коронавируса, на что потребовались дополнительные расходы. «Это не только дезинфекция, но и более серьезные меры. Также мы используем импортные средства, в том числе, упаковочные, которые зачастую импортные», — рассказал президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр в эфире своего Youtube-канала «Hallo, Штефан Дюрр».

Рост себестоимости должен приводить к повышению конечных цен на продукцию на 3-10%, говорит Дюрр. «Но мы сейчас прекрасно понимаем, что покупательская способность населения, которая, к сожалению, и так в нашей стране была не очень высокой, не улучшится», — добавляет он.

По его словам, сейчас производства «ЭкоНивы» работают в штатном режиме. «Мы доим, кормим, сеем, готовим почвы к посевной, сейчас очень дождь нужен», — рассказывает Дюрр. И, по его словам, далеко не во всех странах ситуация в сельском хозяйстве сейчас такая же, как и в России, где большинство компаний работают. Этот факт может развить экспортный потенциал «ЭкоНивы», считает Дюрр, «Мы (российские производители) можем кормить очень большое количество людей. Временно люди не могут поехать в страны для делового контакта, но границы рано или поздно откроются, и я вижу неплохие возможности для экспорта нашей продукции, в том числе и молока. Например, контейнеры с нашей чечевицей уже поехали в Пакистан», — рассказал Дюрр.

«Любой кризис дает не только проблемы, но и возможности», — продолжает он. Многие компании используют эти возможности и начинают торговать через интернет, но «ЭкоНива» оказалась не готова к продажам онлайн, признает Дюрр. «У нас такие задумки были, но их, к сожалению, в свое время отложили. Сейчас мы работаем с доставкой, но через разные компании. Например, через «Утконос», — говорит он.

В целом аграрный бизнес в России вряд ли сильно пострадает от пандемии, оптимистичен Дюрр. «Ну только если покупательская способность людей сильно упадет. Этого я больше всего боюсь <...>. Какое-то время люди будут беднее <...>, и покупать хорошую продукцию им будет сложно», — добавляет он. Именно от этого, по мнению Дюрра, может пострадать аграрный сектор.

Он также рассказал, как изменились предпочтения потребителей после введения режима самоизоляции. Так, по словам Дюрра, вырос спрос на молоко длительного хранения, а «ЭкоНива» значительно увеличила его продажи. «Но упали продажи свежей продукции, хотя все равно она покупается», — говорит он.

Пиковый спрос на продукты питания, в том числе на молочную продукцию, наблюдался в марте, но сейчас он идет на спад. С большой долей вероятности по результатам года из-за эпидемиологической и экономической ситуации потребление молочной продукции в целом снизится, рассказал «Российской газете» гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. По его мнению, самым разумным механизмом поддержки потребительского спроса в текущей ситуации стали бы всевозможные налоговые льготы, отсрочки по уплате кредитов, дотации и субсидии для незащищенных слоев населения.

Белов признает, что производители сырого молока и готовой продукции столкнутся с проблемами. По его оценке, в этом году в стране ожидается серьезный прирост производства товарного молока — до 700 тыс. т (около 3% к общему объему). И в ситуации снижения спроса весь прирост уйдет в запасы: производители вынуждены будут «сушить» молоко и выпускать другую молочную продукцию с длительным сроком хранения.

«По результатам первого квартала мы уже видим накопление запасов и рост производства сухого цельного и обезжиренного молока, сыров и сливочного масла. По некоторым позициям рост составляет десятки процентов. И по отдельным продуктам у нас запасы уже выше прошлогодних», — говорит Белов (цитата по сайту «Российской газеты»). Соответственно, избыток молока будет влиять на цены на сырое молоко, возможно, в какой-то момент потребуется вмешательство властей для стабилизации ситуации, допускает он.