Заводы «ЭкоНивы» могут начать работать в две смены

Молокоперерабатывающие заводы «ЭкоНивы», крупнейшего в стране производителя сырого молока, могут начать работать в две смены для увеличения производства готовой молочной продукции, сказал президент холдинга Штефан Дюрр агентству The DairyNews. По его словам, у компании есть все необходимые для этого возможности, но также нужен спрос. «Что касается сырья, то с этим у «ЭкоНивы» проблем нет. Наш принцип работы — от поля до прилавка — позволяет иметь собственное молоко и не зависеть от поставщиков», — отметил он.



У компании четыре завода по переработке молока в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях. К 2025 году холдинг рассчитывает войти в число крупнейших российских переработчиков молока и сейчас реализует ряд крупных проектов. В 2019 году валовой надой «ЭкоНивы» составил 758 тыс. т, в этом году он должен составить 1 млн т благодаря вводу 10 новых комплексов, рассказывал «Агроиневстору» коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко.



Накануне «ЭкоНива» сообщила, что запустит завод по производству комбикормов Калужской области. Инвестиции в проект составят 415,5 млн руб. Первую очередь предприятия предполагается ввести в августе-сентябре этого года, полностью завод будет достроен в 2021-м. Его мощность составит 10 т рассыпного комбикорма в час, 2 т в час гранулированного комбикорма. Благодаря собственному производству комбикормов «ЭкоНива» рассчитывает снизить себестоимость молока и увеличить надои.



Производство молока в России также увеличивается: за первые два месяца производство в сельхозорганизациях выросло на 9,1% к январю-февралю прошлого года. В России активно открываются новые фермы, однако сейчас спрос на молочную продукцию не повышается на фоне новостей о распространении коронавируса. Это связано с ее небольшим сроком хранения, ранее объяснял «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Мы не фиксируем ажиотажного роста спроса на всю молочную категорию, полки с традиционной молочной продукцией не пустеют», — говорил он. Исключением могут быть сухие молочные смеси, срок хранения которых более длительный, и население может делать запасы. При этом, по словам Белова, даже в случае введения карантина потребители вряд ли столкнутся с дефицитом основных групп молочных продуктов, в том числе благодаря достаточным запасам.



Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев говорит, что спрос на молочную продукцию растет на фоне паники среди населения. «Дальше все будет зависеть от действий правительства с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм», — считает Груздев. Он говорит, что в случае введения карантина панические настроения в стране будут усиливаться, а за ними будет повышаться и спрос. «Но реальные предпосылки для таких настроений не очевидны, поэтому все будет зависеть от дальнейших регуляторных мер», — уверен он.



«ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан и в Алтайском крае. Под контролем группы в конце января было почти 599 тыс. га земли. Общее поголовье КРС составляло около 184,2 тыс., включая 98,6 тыс. дойных коров.



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