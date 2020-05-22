Hochland запустил новую линию за 1,5 млрд рублей

Российская «дочка» Hochland — «Хохланд Руссланд» — запустила новую линию производства сыров на заводе в Белгородской области. В двукратное увеличение мощности было вложено 1,5 млрд руб., благодаря чему компания расширит ассортимент выпускаемой продукции за счет мягких сыров в рассоле, сообщает департамент экономического развития Белгородской области. Также на заводе были построены дополнительные производственно-складские площади (в том числе здания мойки молоковозов) общей площадью около 8 тыс. кв. м. Ожидается, что период окупаемости инвестиций составит около четырех лет. Молочное сырье для производства творожных сыров закупается у региональных сельхозтоваропроизводителей. В связи с увеличением производственных мощностей общая потребность в молоке в 2020 году возросла до 70 тыс. т, говорится в сообщении.



Группе Hochland принадлежат завод в Московской области, который она ввела в 2003 году, а также сыродельный завод в Прохоровке (Белгородская область), действующий с 2012 года. Компания является лидером по производству творожных и плавленных сыров в России, выпуская 1 млн упаковок этой продукции в год, говорится на сайте Hochland.



Если говорить об активности инвесторов, то проекты планируются годами, и пока публично от проектов по производству сыра никто не отказывался, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Те производства, которые были в высокой степени готовности, также не ставились на паузу. Дальнейшая привлекательность сектора опять же будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией и того, как инвесторы оценят дальнейшие перспективы и период выхода экономика из сложившегося кризиса, добавляет он. В первом квартале фиксировался всплеск роста производства сыров и так называемых сырных продуктов с заменителем молочных жиров, но дальнейшая динамика во многом будет зависеть от ситуации в экономике и реально располагаемых доходов населения, продолжает Белов. «Мы видим риски в том, что при дальнейшем усугублении кризисной ситуации часть потребителей может вернуться к продуктам с частичной заменой молочного жира», — говорит он. Эти продукты более доступны, чем классические, сделанные полностью из молока.



«К сожалению, вероятно, уже можно констатировать, что 2020 год станет очень тяжелым для потребителей, их доходы будут снижаться, что отразится и на потреблении молочных продуктов, в том числе сыров», — говорит Белов. И несмотря на положительную динамику потребления сыров в первом квартале — оно выросло на 18% — во второй половине года можно ждать очень серьезных корректировок. «Я надеюсь, что до конца года потребление все-таки будет в плюсе, но ситуация, скорее всего, будет непростой», — заключает Белов.



Группа «Кабош» значительных изменений в продажах не наблюдала. «Подчеркну, что я не говорю обо всем рынке молока и молочных продуктов. Ситуация с жидкими молочными продуктами сейчас скорей драматичная: продажи здесь просели очень заметно. У предприятий есть затоваривание складов — производители работают на фоне снижения спроса “на склад”», — рассказал президент группы «Кабош» Дмитрий Матвеев. При этом спрос на продукты питания в целом за последнее время уже сильно изменился. Значительно упали продажи в крупных торговых сетях, из гипермаркетов спрос перераспределяется на небольшие магазины формата «у дома», переигрываются целые сценарии потребления, говорит он. «Приходится констатировать, что у людей стало меньше денег. Что бы ни говорили чиновники, большинство тех, кто сидел дома, не получали 100% своих зарплат, а многие и вовсе остались без работы. Так что спрос снижается и будет снижаться», — признает Матвеев.



Если говорить о прогнозе на ближайшие полгода, то предпосылок для роста спроса, безусловно, нет, считает он. Доходы у населения вряд ли будут расти. Крупные торговые центры или вообще не откроются, или будут работать в неполном режиме, посетители резко туда не вернутся. Вся экономика в ближайшие полгода будет в лучшем случае в периоде восстановления. «Есть и позитивный, по крайней мере, для нас, тренд: люди стали больше фокусироваться на собственном здоровье, на иммунитете. Уже сейчас мы видим, что люди стали гораздо более внимательны к качеству продуктов, которые покупают, в том числе к молоку и сырам, — говорит Матвеев. — Я этому очень рад, и думаю, что эта тенденция будет нарастать, и также влиять на рынок продуктов питания в целом».



Несмотря на то, что сыр не является товаром первой необходимости, в группе «Кабош» ситуация с продажами далека от критической, в том числе и благодаря авторитету, считает Матвеев. Формат вертикального интегрированного агрохолдинга позволяет действительно гарантировать качество — компания производит компоненты для своего сыра сама. «Все наши покупатели у нас остались. Да, некоторые сократили объемы закупок, но нам удалось не просесть за счет поиска новых рынков сбыта, которым мы очень активно занимаемся», — рассказывает Матвеев.

