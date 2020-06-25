Минсельхоз: агрогоспрограмма за 2019 год выполнена

За январь-май производство скота и птицы на убой выросло на 3,2%, молока — на 4% Т. Кулистикова

В ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о выполнении госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам прошлого года. Три из пяти основных целей — индекс производства сельхозпродукции, темп роста экспорта АПК, повышение уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств — достигнуты. Еще по двум (произведенная добавленная стоимость, а также индекс физического объема инвестиций в основной капитал) окончательные статистические данные будут формироваться вплоть до конца 2021 года. «По прогнозам Минсельхоза, когда Росстат представит окончательную информацию, указанные цели также могут быть исполнены», — сказал глава агроведомства.

Индекс производства сельхозпродукции во всех хозяйствах относительно базового 2017 года в 2019-м составил 103,8%, превысив плановый показатель на 1 п. п. В том числе сектор растениеводства вырос на 4,5%, что на 2,2% выше плана, животноводство прибавило 2,7% — это на 0,8% меньше, чем предполагалось. В этом году Минсельхоз ожидает увеличения производства в животноводстве за счет молока и мяса, сказал Патрушев, добавив, что данные за пять месяцев это подтверждают. Согласно Росстату, за январь-май производство скота и птицы на убой выросло на 3,2%, молока — на 4%.

Также в прошлом году на 4,1% был перевыполнен план по увеличению производства пищевых продуктов. «Отмечаем рост в том числе по таким позициям как мясные полуфабрикаты, макароны, кондитерские изделия. Отдельно скажу, что подсолнечного масла в 2019 году было произведено 5,3 млн т, это почти на 15% больше, чем в базовом году. А сыров — 524 тыс. т, что почти на 13% выше уровня 2017 года», — рассказал министр.

Благодаря позитивной динамике в отрасли, было достигнуто большинство индикаторов Доктрины продовольственной безопасности, подчеркнул Патрушев, так же отметив важность того, что АПК поменял парадигму развития с замещения импорта на увеличение экспорта. План по поставкам за рубеж сельхозсырья и продовольствия в прошлом году удалось перевыполнить на 7,3%: агроэкспорт вырос на 18,4% до $25,6 млрд. Ранее Счетная плата отмечала, что в 2019 году при общем перевыполнении на 6,25% плана по объему экспорта продукции АПК было «существенное недостижение» показателя по вывозу мясной и молочной продукции: поставки составили $0,87 млрд, что на 23,7% ниже плана.

Третья цель — рост уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности. «В среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц данный показатель превысил 20 тыс. руб. Это выше планового значения на 6,5%», — сообщил Патрушев. По его словам, повышение привлекательности российского села и сельского образа жизни остается важной задачей, и ее невозможно решить без роста благосостояния населения и развития сельской инфраструктуры.

В прошлом году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 318 млрд руб., освоено 97,9%, уточнил министр. Счетная палата по итогам прошлого года выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Они были связаны с межбюджетными трансфертами, затратами на уплату процентов Россельхозбанку при предоставлении субсидии из федерального бюджета «Объединенной зерновой компании» на проведение закупочных и товарных интервенций и др. Также «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2019 года писали, что агрогоспрограмма стала одной из наименее эффективных.

Из-за текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции, — сокращения доходов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами, а также удорожания средств производства — Минсельхоз намерен скорректировать плановые значения индекса производства продукции сельского хозяйства до 2025 года. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увеличение сельхозпроизводства на 2,8% вместо плюс 15,1% и 3,8%, указанных в действующей редакции госпрограммы.

В среднесрочной перспективе ключевыми ориентирами развития отрасли, которые позволят ей выйти на новый качественный уровень, будут цифровизация АПК, повышение технологического уровня за счет достижений в селекции и генетике, вовлечение земель в сельхозоборот, а также повышение их плодородия и рациональное использование, перечислил в ходе заседания правительства Патрушев.