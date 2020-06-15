Счетная палата видит риски в росте экспорта молочной продукции

Счетная палата видит риски того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка. В отчете ведомства говорится, что федеральный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает рост вывоза мясной и молочной продукции к 2024 году до $2,8 млрд в год (в том числе молочной продукции — до $0,8 млрд), однако параметры Доктрины продовольственной безопасности в России пока не достигнуты: в 2017-м и 2018 годах уровень самообеспеченности в пересчете на молоко составил 82% и 85,5% соответственно при установленном в документе показателе не менее 90%.



В паспортах региональных проектов приняты обязательства по экспорту молока и молочной продукции, что может говорить о достижении показателя по вывозу за счет ее изъятия с внутреннего рынка, говорится в отчете. Это, по мнению аудиторов, создает риски дальнейшего снижения уровня продовольственной безопасности и может привести к росту импорта.



Ведомство также отмечает, что в 2019 году при общем перевыполнении на 6,25% плана по объему экспорта продукции АПК было «существенное недостижение» показателя по вывоза мясной и молочной продукции: поставки составили $0,87 млрд, что на 23,7% ниже плана. Кроме того, Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Они были связаны с межбюджетными трансфертами, затратами на уплату процентов Россельхозбанку при предоставлении субсидии из федерального бюджета «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) на проведение закупочных и товарных интервенций и др.



«Опасения Счетной палаты в большей степени отражают не текущую ситуацию в отрасли, а специфику аудиторского подхода к вопросу», — объясняет управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. По его словам, основная причина того, что пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности не достигнуты, не в недостаточных объемах производства, а в объемах потребления и покупательской способности населения. «То есть не потому что у нас молока нет, а потому что у людей не хватает денег на молокоемкие продукты — сыры, масло и др.», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов считает, что выполнение показателя продовольственной безопасности связано с объемами внутреннего производства, а не экспорта. По его словам, уровень самообеспеченности по молоку постепенно растет и сейчас составляет 84%. При текущих темпах в течение пяти-семи лет отрасль сможет выполнить показатель Доктрины, оценивает Белов.



По мнению Груздева, сегодня самообеспеченность внутреннего рынка в большей степени зависит от баланса покупательской способности населения и ценового предложения отрасли, а рост экспорта зависит от открытия новых рынков и ценовой конъюнктуры. «И единственное, что их связывает — наша ценовая конкурентоспособность. То есть однозначной прямой связи объемов, о которой говорит Счетная палата, сегодня нет», — добавил Груздев. Более того активное развитие экспорта при определенных условиях может привести к росту потребления молочной продукции и на внутреннем рынке.



Главным риском для отрасли в этом году будет падение доходов населения и снижение потребления молока и молочных продуктов на внутреннем рынке. «И если мы увидим позитивную динамику в экспорте, это позволит производителям и переработчикам чувствовать себя более комфортно, поддержит цены и доходность производства», — прокомментировал «Агроинвестору» Белов. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению инвестиционных планов компаний на 2020-й и следующие годы, добавляет он. В первом квартале 2020-го экспорт молочной продукции вырос на 22%, по итогам года этот показатель может составить 15%, уточнил Белов.



Между тем премьер-министр Михаил Мишустин подписал план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности. «Российский АПК надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. Эту задачу в последние годы мы решили и, конечно, продолжим наращивать темпы производства сельхозпродукции, — отметил глава правительства (цитат по стенограмме на сайте кабмина). — Но не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества». По его словам, в плане предусмотрены меры контроля производства пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности.

