«ЭкоНива» выходит на китайский рынок

Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, подписал первый контракт на поставку молока длительного хранения в Китай. Сейчас на экспорт аккредитован Аннинский завод компании в Воронежской области. Первый контейнер отправится в КНР морским путем через китайский порт Далянь. В дальнейшем компания рассчитывает на железнодорожную перевозку своей продукции, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко.



Перед выходом на китайский рынок специалисты холдинга посещали специализированные выставки, вели переговоры с компаниями, занимающимися дистрибуцией российской продукции в КНР. Также проведены исследования потенциальных рынков для экспорта молочной продукции, говорится на сайте компании. «Я думаю, российское молоко будет пользоваться спросом в Китае. Безусловно, есть планы поставлять туда не только молоко, но это долгий путь. Просто на других рынках никто никого не ждет, если ниша занята. Но мы проделываем тщательную и кропотливую работу», — говорит Ляшко.



Географическое расположение дает России преимущества перед другими странами-экспортерами: наша страна можем поставлять молочную продукцию в Китай железной дорогой, а главные конкуренты — Новая Зеландия и Европа — только морем. Доставка продукции железной дорогой значительно быстрее и экономически более выгодная, чем по морю, однако пока тарифы на железнодорожные перевозки в России очень высокие, отмечает Ляшко. «Я уверен, что в нашей стране есть большие резервы для их удешевления. Если эти вопросы решить, то мы будем супер конкурентноспособными и по срокам поставки, и по цене, — считает президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр (цитата по сайту компании). — Используя железнодорожный транспорт можно отправлять широкий ассортимент нашей свежей молочной продукции до восточного берега КНР в течение пяти суток». По словам Ляшко, самые перспективные направления для развития экспорта молочной продукции «ЭкоНивы» — Китай, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия и другие государства Ближнего Востока.



До 2021 года Россельхозбанк увеличит объем финансирования «ЭкоНивы» в европейской части страны на 15 млрд руб. в рамках реализации стратегии нового этапа развития холдинга. Дополнительные кредитные средства позволят группе компаний создать и модернизировать ряд производственных объектов. Новые мощности будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года, сообщает банк.



Согласно новой стратегии развития, «ЭкоНива» построит три новых молочных комплекса на 10,65 тыс. коров в Татарстане, Калужской и Московской областях. Общее дойное стадо группы вырастет на 10% до 120 тыс. животных, а производство сырого молока увеличится на 28% до 3,3 тыс. т в сутки. Также компания до 2021 года начнет строительство двух новых комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской областях. Кроме того, «ЭкоНива» построит завод по производству сыра мощностью 2 тыс. т в год в Воронежской области и модернизирует Аннинский молочный завод, который выпускает молоко, творог, масло и мороженое. В этом году группа планирует произвести 1 млн т сырого молока, рассказал Дюрр в интервью РБК.



«ЭкоНива» входит в пятерку крупнейших в мире производителей молока и лидирует по валовому надою в России. В прошлом году выручка компании превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. Совокупный доход увеличился примерно на 50% до более 560 млн евро. EBITDA выросла более чем на 40% и составила свыше 160 млн евро, что соответствует марже по EBITDA примерно в 30%. «ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан и в Алтайском крае.

