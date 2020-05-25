Альфа-банк вышел из числа акционеров «ЭкоНивы»

Материнская компания «ЭкоНивы» — Ekosem-Agrar AG — рефинансировала свои долги пред Альфа-банком. Головная структура кредитной организации — ABH Financial — вышла из списка акционеров агрохолдинга, передав обязательства группы Россельхозбанку (РСХБ), говорится в отчете Ekosem-Agrar AG. В документе также уточняется, что доля руководителя «ЭкоНивы» Штефана Дюрра в материнской компании выросла до 58,84%.



В отчете уточняется, что в январе 2020 года структура Ekosem-Agrar AG — «Эконива-Фарм» — выдала заем на 43 млн евро акционеру группы — Torentina Ltd, а та направила средства на погашение долга перед Альфа-банком. Torentina принадлежит ABH Financial — холдинговой компании Альфа-банка, писали «Ведомости» в ноябре 2018-го со ссылкой на данные кипрского и немецкого реестров компаний. По данным издания, банк рефинансировал «ЭкоНиве» кредит, взамен Torentina получила 16% в Ekosem-Agrar.



В марте этого года Россельхозбанк получил права требования по всем обязательствам Ekosem Agrar перед Альфа-банком, включая кредит одному из акционеров группы — Ternata Holding GmbH. Владельцем Ternata Holding является Дюрр, долг компании перед Россельхозбанком приобрела российская управляющая компания «ЭкоНивы» — «Эконива-АПК Холдинг». Наконец, Ternata Holding приобрел Torentina и стал косвенным владельцем 16% Ekosem-Agrar. В результате этих сделок Альфа-банк теперь не является бенефициаром Ekosem, говорится в отчете. Финансовые обязательства Ternata и Torentina перед Ekosem составляют 85 млн евро.



По словам Дюрра, он не планирует и дальше расширять свой пакет акций в Ekosem-Agrar. Это связано с тем, что остальные акционеры либо сейчас принимают участие в управлении компании, либо участвовали раньше. «Это такой круг близких людей», — добавил Дюрр. При этом он считает, что смена кредитора хорошо повлияет на бизнес. «У РСХБ условия значительно лучше, чем у Альфа-банка», — прокомментировал он «Агроинвестору». «Агроинвестор» направил запросы в оба банка.



В нынешних условиях, когда значительная часть отечественных компаний столкнулась с фатальным ухудшением операционных и финансовых показателей, а долговая нагрузка многих из них выросла до критической, смена кредитора может оказать существенное влияние на перспективы деятельности той или иной корпорации, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Наш рынок в любом случае ждет волна дефолтов и банкротств, массовая смена собственников, ряд слияний и поглощений, продажа проблемных долгов новым держателям прав требований и так далее», — рассказал он «Агроинвестору».Заранее сказать, как сложатся дела «ЭкоНивы» после смены основного кредитора, сейчас крайне затруднительно, добавляет Коренев. Все доступные на сегодняшний день в открытых источниках данные по операционной деятельности и финансовым показателям в нынешних условиях могут оказаться неактуальными. Вероятнее всего, ситуация станет более-менее проясняться к концу второго — началу третьего квартала этого года. «Раньше этого времени, даже если у «ЭкоНивы» возникли существенные проблемы, новому кредитору потребуется время, чтобы оценить фактическое состояние компании и ее активов, перспективы по обслуживанию задолженности, и сделать соответствующие выводы», — заключает Коренев.

Также в отчете говорится, что в прошлом году группа продемонстрировала значительный рост совокупного дохода, выручки и операционной прибыли. Выручка достигла 402,7 млн евро (+64% по сравнению с 2018-м). Совокупный доход без учета эффекта приобретения предприятий увеличился на 50% до 564,5 млн евро (2018-й — 376,5 млн евро). Главным драйвером такой динамики стало производство сырого молока, которое в финансовом выражении выросло на 85% до 255 млн евро и составило 63% от общего объема продаж (2018-й — 56%). Доходы от продаж зерна и другой сельхозпродукции продемонстрировали рост на 58% до 78 млн евро. Доходы от переработки молока увеличились почти на 39% до 38,3 млн евро. «За счет модернизации и расширения собственных перерабатывающих мощностей и инвестиций в наш молочный бренд «ЭкоНива» мы хотим стать полностью вертикально интегрированным производителем молочной продукции в России», — говорит Дюрр (цитата по сайту компании).



EBITDA компании увеличилась на 44% до 167 млн евро, маржа по EBITDA составила около 30%. Консолидированная чистая прибыль за год после уплаты процентов составила 14,4 млн евро по сравнению с 18,7 млн евро в предыдущем году (все цифры — без учета эффекта приобретения предприятий). Денежный поток от операционной деятельности составил 23,3 млн евро. Консолидированный собственный капитал компании увеличился до 316,5 млн евро — рост составил почти 82% по сравнению с показателем предыдущего года (174,3 млн евро). Доля собственного капитала выросла с 12,9% до 14,4%.



По данным компании на 1 мая, она производит более 2,5 тыс. т молока в сутки. В 2019 году валовой надой составил 758 тыс. т. Общее стадо КРС составляет около 189,1 тыс. животных, включая 103,5 тыс. фуражных коров. Правление компании прогнозирует, что к концу 2020 года молочное стадо увеличится до 110 тыс. животных. Объем производства сырого молока по итогам года вырастет примерно до 1 млн т. Компания рассчитывает получить в 2020 финансовом году выручку в размере 525-545 млн евро и EBITDA на уровне 180-200 млн евро.



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