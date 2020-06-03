Сезонное падение цен на молоко будет сильнее обычного

Молочная отрасль входит в период традиционного снижения цен на сырое молоко, характерный для большинства регионов летом. Причем в этом году цены могут упасть ниже, чем обычно, из-за нескольких факторов, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.



«В некоторых регионах уже наблюдается более серьезное падение цены на сырое молоко, чем в среднем по России, например, в Новосибирской области, где не развита собственная переработка молока, в Алтайском крае. Такая же картина в Татарстане и Башкортостане, — отметил Белов. — Чуть более стабильная ситуация в Центре, однако и там есть определенные риски, связанные с фактором превышения предложения над спросом».



По данным Минсельхоза на конец мая, средняя цена на сырое молоко сложилась на уровне 25,09 руб./кг без НДС, что на 1,7% ниже, чем в начале года. При этом, например, в Оренбургской области молоко подешевело на 11,6% до 21 руб./кг, в Алтайском крае — на 11,1% до 22,57 руб./кг, в Дагестане — на 9,7% до 19,16 руб./кг.



В конце мая ФАС сообщила, что получает жалобы сельхозпроизводителей Алтайского края и Татарстана на занижение закупочных цен молока-сырья. Так, в Алтайском крае стоимость упала с 20-22 руб./кг до 15-17 руб./кг. Хотя служба и учитывает, что цены на сырое молоко подвержены колебаниям и за счет объективных факторов снижаются в «высокий сезон», она намерена проверить обоснованность такого уменьшения цен. Также ФАС обращает внимание, что в прошлом году в мае и июне средняя цена на сырое молоко была на уровне 25 руб./кг, в 2018-м — 23,7 руб./кг.



В России в целом наблюдается падение потребления молока и молочной продукции на фоне устойчивого увеличения производства товарного молока, говорит Белов. Хотя во второй половине марта — начале апреля наблюдался рост потребления молочной продукции на 20-30% в зависимости от производителя, однако это было связано с ажиотажным спросом на ряд продуктов длительного хранения в начале карантина. Уже в середине апреля спрос снизился до уровня 2019 года. «По итогам года, по предварительным оценкам «Союзмолоко», спрос может уменьшиться на 3-4%», — добавляет Белов.



В то же время производство товарного молока продолжает расти: только за первый квартал оно прибавило 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, продолжает Белов. «Это привело к тому, что в условиях пониженного спроса начало увеличиваться производство продуктов длительного хранения. В результате мы увидели серьезный прирост объемов выпуска сыров, сухого цельного и обезжиренного молока, однако эти продукты попали на склад, и по итогам мая их запасы выше, чем в аналогичный период 2019-го», — рассказывает он. Дальнейшая динамика цен молока-сырья будет зависеть от регулирования ситуации государством, в том числе в части контроля импортных поставок в Россию, считает Белов.



Сибирский союз производителей и переработчиков молока («Союзмолоко. Сибирь») обратился в федеральный Минсельхоз с просьбой сократить поставки сыров, сливочного масла и сухого молока из Беларуси для снижения волатильности на молочном рынке, сообщает MilkNews. В связи с поставками дешевой молочной продукции из соседней республики «есть опасения беспрецедентного обвала цен на молоко-сырье», говорится в письме союза. Также он отмечает локальный кризис перепроизводства сырого молока в условиях нестабильной социально-экономической и эпидемиологической ситуации, из-за которой упал спрос на молочную продукцию и растут запасы.



При этом себестоимость производства молока также повышается. По прогнозу «Союзмолоко», до конца года индекс операционной себестоимости может увеличиться на 12-13%. Основная причина — ослабление рубля. Доля импортной составляющей в операционной себестоимости производства молока и молочной продукции достигает 15-30% в зависимости от предприятия. Кроме того, хотя и менее значительно, на себестоимости производства скажется рост тарифов естественных монополий, добавляет Белов.

