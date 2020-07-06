Квота на экспорт может стать частично адресной

Размер квоты, которую могут ввести во второй половине сезона, пока не определен Д. Абрамов

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС заявил, что агроведомство планирует сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным. «Планируем определить параметры квотирования совместно с участниками рынка после получения итоговых данных об урожае нового сезона — предположительно, в октябре текущего года», — сказал он. При этом неполное таможенное декларирование при выборке квоты применяться не будет.



Кроме того, по словам Патрушева, чтобы сделать распределение квоты более справедливым, Минсельхоз рассматривает возможность перехода от свободной модели квотирования к частично адресной. Предварительно, адресной планируется сделать лишь часть объема квоты, которая будет распределена между участниками рынка по итогам их показателей в первой половине сезона. Пока объем квоты не определен, над ним будут работать совместно с участниками рынка и исходя из балансов поставок и объемов урожая. Глава агроведомства уверен, что валовой сбор зерна в 122,5 млн т, который прогнозируется в этом году, позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и продолжить наращивать экспорт.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько выступает против квотирования как системной меры регулирования в принципе. Подобный механизм негативно отразится на производителях зерна, делая это направление менее привлекательным для инвестиций, прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. «Конечно, наше зерновое хозяйство весьма конкурентоспособно, и снижение его привлекательности произойдет, скорее всего, не одномоментно, а постепенно», — добавляет он. При этом нововведение с частично адресной квотой может и сделает механизм квотирования более прозрачным, но вряд ли он станет более справедливым. «То, что справедливо для одних, будет выглядеть несправедливым для других.



Достаточно вспомнить печальный отечественный опыт распределения квот на сахарном и мясных рынках», — добавляет он.

Замгендиректора «АгроЛенд» (экспортер зерна) Борис Товалев также считает, что рынок не нуждается в регулировании со стороны государства. Но если речь идет о продовольственной безопасности страны, то смысл в этом есть. Только в таком случае система должна быть прозрачной, справедливой и не напоминать игру в лотерею, добавляет он. По мнению директор ТД «РИФ» (крупнейший экспортер зерна) Марины Турянской, любой прозрачный механизм приемлем, если он не дает никому преференций.



По словам Дмитрия Патрушева, проводить закупочные зерновые интервенции в текущем сезоне не планируется, так как сейчас прорабатывается возможность создания стабилизационного фонда зерна, который заменит интервенционный. Также глава агроведомства считает, что в России нужно забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания. «У нас на протяжении последних лет производство продукции АПК демонстрирует рост. Российское сельское хозяйство находится на высоком уровне развития. А сама парадигма нашей отрасли сменилась с импортозамещающей на экспортно ориентированную», — считает министр.

На прошлой неделе сообщалось, что Минсельхоз может не вводить квоту на экспорт зерна при урожае в 125 млн т и экспортном потенциале — 45 млн т. Текущий прогноз агроведомства по валовому сбору зерна — 122,5 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы. Тогда председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорил «Ведомостям», что такие параметры вполне приемлемы, так как дают возможность экспортировать достаточное количество зерна и не допустить дефицита и роста цен на внутреннем рынке. «Агроинвестору» он заявлял, что квота нужна для обеспечения продовольственной безопасности страны, а ее отсутствие может обернуться «жестоким экспериментом над страной».



Ранее и участники рынка, и эксперты неоднократно выступали против введения квоты на экспорт зерна в любом виде. Так, коммерческий директор «Глобэкс Грейн» Александр Григорьянц говорил, что на фоне увеличения производства зерна нет смысла вводить экспортные ограничения, за исключением случаев, когда урожай под влиянием каких-либо факторов значительно снизится. «Сами обсуждения пошлины — введут ее или нет — это фактор непредсказуемости на рынке, он мешает крупным предприятиям строить стратегию и направления продаж», — прокомментировал «Агроинвестору» Григорьянц.



«Нет никакой необходимости во введении квоты, российское сельское хозяйство хорошо себя чувствовало и развивалось без нее», — ранее отмечал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко называл квоту «порочным и контрпродуктивным» инструментом, а в России всегда найдутся люди, которым удастся обойти ограничения. По его словам, единственный способ сделать экспорт прозрачным — не вводить квотирование.



Патрушев также уточнил, что проводить закупочные зерновые интервенции в текущем сезоне не планируется, так как сейчас прорабатывается возможность создания стабилизационного фонда зерна, который заменит интервенционный. Он также считает, что в России нужно забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания. «У нас на протяжении последних лет производство продукции АПК демонстрирует рост. Российское сельское хозяйство находится на высоком уровне развития. А сама парадигма нашей отрасли сменилась с импортозамещающей на экспортно ориентированную», — считает министр.

