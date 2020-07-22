Кубань первой завершила уборку зерна

В этом году посевы на юге пострадали от заморозков и засухи Flickr.com

Краснодарский край первым в России завершил уборку зерновых колосовых, урожай превысил 9,4 млн т, включая свыше 8 млн т пшеницы, сообщила пресс-служба администрации региона. В прошлом году Кубань закончила обмолот зерна к 18 июля и собрала рекордные 11,1 млн т — на 15% больше нынешнего результат.



Из-за заморозков и засухи в крае частично были повреждены посевы на более чем 880 тыс. га, агрокультуры погибли на 54 тыс. га. Снижение урожая прогнозировалось на уровне 20%, потери по пшенице — в пределах 2,5 млн т. В ходе уборочной кампании максимальная урожайность ожидалась на уровне 39-40 ц/га, по факту она составила 40,3 ц/га в целом по зерновым и зернобобовым и 49,4 ц/га по пшенице. «Самое главное — удалось не потерять качество: из обследованных 5 млн т зерна продовольственное 2-го, 3-го и 4-го класса составляет 86%, — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев. — А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки».



Как следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза, ближайшим преследователем Кубани по валовому сбору является Ростовская область. К 21 июля там собрали 8,6 млн т зерна. По информации правительства региона на 20 июля, аграрии обмолотили 2,5 млн га — свыше 75% уборочной площади. Средняя урожайность составляла 33,8 ц/га, что соответствует уровню прошлого года. «В этом году наблюдается высокое качество зерна. Так, по данным Центра оценки качества зерна, из обследованной партии мягкой пшеницы к настоящему времени выявлено более 94% продовольственного зерна 3-4 классов», — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров (цитата по сайту правительства региона).



На третьем месте по валовому сбору — Ставропольский край, где к 21 июля собрали 5,15 млн т зерна. В конце прошлой недели Минсельхоз региона уточнял, что средняя урожайность составляет 25,9 ц/га. Годом ранее в это время аграрии Ставрополья намолоти#POLL-1#ли почти 7 млн т зерна, сбор с гектара достигал 34,6 ц. В этом году регион сильно пострадал от заморозков и засухи, возможное снижение урожайности ранее оценивалось в 40%.



Федеральный Минсельхоз рассчитывает, что уборочная кампания пройдет штатно, и прогнозы по урожаю будут выполнены. Агроведомство оценивает, что валовой сбор зерна в этом году составит 122,5 млн т.

В целом по стране, по данным Минсельхоза на 21 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 10,6 млн га, или 22,2% к площади уборки. Валовой сбор составляет 35,3 млн т — на 1 млн т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе урожай пшеницы составляет около 29,2 млн т, а ее средний сбор с гектара — 34,9 ц. Год назад к этому времени было получено около 31,8 млн т агрокультуры при урожайности 37,6 ц/га.



Между тем, в уборочную кампанию вступает все больше регионов, причем некоторые — намного раньше обычного. Так, например, из-за жаркой погоды аграрии Омской области на месяц раньше, чем в прошлом году, начал убирать зерно, сообщил Минсельхозпрод региона. К 20 июля здесь обмолотили более 2,5 тыс. га, собрав 2,9 тыс. т при средней урожайности 11,5 ц/га. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа сообщил ТАСС, что из-за неблагоприятных погодных условий урожайность озимых могла упасть до 30%. «Если бы мы убирали в традиционные сроки — во второй-третьей декаде августа, то зерно бы налилось, урожайность была бы выше», — сказал он. Больше всего из-за засухи пострадали южные районы области, потери из-за недополученного урожая уже сейчас оцениваются в 1 млрд руб. В 2019 году в Омской области собрали более 3 млн т зерна.



На 10 дней раньше, чем в 2019-м, начали убирать урожай в Новосибирской области. Согласно постановлению правительства региона, с 9 утра 23 июля на всей территории области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Также режим ЧС, связанный с засухой, действует в Челябинской области, Алтайском крае, Калмыкии. Национальный союз агростраховщиков оценил возможные потери из-за недобора урожая в этом году более чем в 40 млрд руб.

