Ущерб аграриев из-за заморозков и засухи может превысить 40 млрд рублей

С начала года было застраховано 2,6 млн гектаров посевов и посадок агрокультур Pixabay

Согласно оценкам, поступающим из регионов Юга, Южного Урала и Западной Сибири, размер гибели урожая из-за заморозков и засухи может оказаться свыше 40 млрд руб., сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). При этом масштаб страхования в агросекторе несопоставим с возможными убытками растениеводов в этом году, несмотря на рост активности рынка, отметил президент союза Корней Биждов. По данным НСА, по итогам первого полугодия объем страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой достиг 2,4 млрд руб. против 1,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



По состоянию на 1 июля, с начала года было застраховано 2,6 млн га посевов и посадок агрокультур — примерно на 400 тыс. га больше, чем год назад. Также в период осеннего сева под урожай 2020 года в прошлом году страховой защитой было обеспечено 1,9 млн га озимых. Весной в страховании будущего урожая участвовали 48 регионов, тогда как годом ранее — 39. Объем страховой премии в растениеводстве составил 1,7 млрд руб. — на 20% больше, чем в прошлом году. В животноводстве страховая премия по договорам с господдержкой увеличилась с 503 млн руб. за январь-июнь 2019-го до 720 млн руб.



По словам Биждова, аграрии уже заявили о страховых событиях примерно на 900 млн руб. в отношении почти 200 тыс. га посевов, из которых более 160 тыс. га приходится на озимые. При этом, например, в Челябинской области, где из-за засухи почти во всех районах введен режим ЧС, по информации НСА, пострадавшие посевы не были застрахованы. За май в регионе выпало не более 45% нормы осадков, в июне-июле на большей части региона осадков не было вообще, при этом днем температура воздуха поднималась до 38°С. Перед областью стояла задача собрать не менее 1,8 млн т зерна, по предварительным расчетам, урожай может составить 1,1 млн т, оценивает правительство региона.



По данным НСА на 1 июля, лидером по страхованию посевов яровых агрокультур в этом году стал Алтайский край (356,4 тыс. га), далее идут Воронежская (280,2 тыс. га), Омская (267,1 тыс. га), Оренбургская (234,3 тыс. га) и Тамбовская (223,2 тыс. га) области.

Сейчас страховщики, Банк России, Минсельхоз и Минфин готовят очередные поправки в закон об агростраховании, которые, в частности, уточнят критерии признания страхового случая. Также предполагается ввести новое понятие — риск чрезвычайной ситуации. Согласно предлагаемому нововведению, объявление в регионе ЧС будет считаться страховым случаем, даже если опасные явления не достигают установленных критериев — например, было меньше дней с высокой температурой — но тем не менее урожайность из-за этого снизилась, и аграрий получил ущерб. Сейчас страховые компании имеют полное право не выплачивать компенсацию, если формальные критерии не выполнены.



Также предлагается снизить долю расходов аграриев на страхование до 30% от стоимости полиса, что может способствовать развитию системы агрострахования, считает НСА. «Должна быть предусмотрена возможность быстро развернуть и апробировать на практике новую программу страховой защиты для того или иного направления сельхозпроизводства, которое государство определит в качестве приоритетного — так, как это делается, например, в Китае, или в других странах», — отметил Биждов на заседании в Минсельхозе.



По данным Минсельхоза, в прошлом году режим ЧС объявлялся в 25 регионах, общая площадь гибели агрокультур оценивалась на уровне 1,59 млн га, ущерб составил почти 13,2 млрд руб.

