Урожайность зерновых на 25% ниже прошлогодней

Сбор с гектара пшеницы в два раза меньше, чем год назад М. Стулов

По состоянию на 26 июня зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 435,7 тыс. га (0,9% к площади уборки), собрано около 1,3 млн т против более 5,8 млн т к этому времени в прошлом году, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Средняя урожайность составляет 30,5 ц/га, тогда как год назад к этому времени она была на 25% выше и достигала 40,6 ц/га. В том числе пшеница убрана со 116,1 тыс. га, получено 270,8 тыс. т. В прошлом году к этому времени аграрии намолотили уже около 2,5 млн т агрокультуры. Средний сбор с гектара вдвое уступает прошлогоднему и составляет 23,3 ц/га против 46,6 ц/га. По ячменю также зафиксировано снижение: урожайность сократилась на 13,2 ц/га до 33,1 ц/га, валовой сбор — на 633,6 тыс. т до 1,06 млн т.



В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые обмолочены со 155 тыс. га, собрано 647,3 тыс. т зерна (минус 3,42 млн т к прошлому году) при урожайности 41,7 ц/га (46 ц/га в 2019-м). В Северо-Кавказском округе аграрии получили 681,6 тыс. т зерна при средней урожайности 24,3 ц/га. Год назад к этому времени было намолочено более 1,7 млн т, сбор с гектара составлял 32 ц.



Основная причина такой динамики — неблагоприятные погодные условия, особенно для ранних посевов, поясняет аналитически центр «СовЭкон». На юге России — в основном экспортном регионе зерновых — до апреля включительно наблюдался существенный дефицит осадков. Дожди пошли только в мае, но не смогли компенсировать ранее нанесенный растениям ущерб. Кроме того, посевы пострадали из-за весенних заморозков. Тем не менее, в ближайшее время «СовЭкон» ожидает роста средних показателей урожайности и сокращения отставания от прошлого года.



В Ставропольском крае, который сильнее других регионов пострадал от неблагоприятных погодных условий, к 26 июня с 248,7 тыс. га было намолочено 599,9 тыс. т зерна при средней урожайности 24,1 ц/га, сообщает Минсельхоз региона. Правда, уже 29 июня на совещании с губернатором края Владимиром Владимировым первый заместитель председателя правительства региона Николай Великдань сказал, что на Ставрополье собран первый миллион тонн зерна, убрано 378 тыс. га или почти 20% от запланированной площади.



В Крыму, который в этом году первым начал уборочную кампанию 10 июня, обмолочено 42,2 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых агрокультур, получено более 76 тыс. т при средней урожайности 18 ц/га, сообщает Минсельхоз республики. По словам заместителя председателя Совета министров — министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, сбор урожая проходит в непредсказуемых и непростых условиях: в июне была продолжительная засуха, которую сменили осадки, сдерживающие темпы уборочных работ.



По прогнозу федерального Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. Минсельхоз США оценивает потенциал валового сбора агрокультуры в России на уровне 77 млн т без учета Крыма. Международный совет по зерну на прошлой неделе повысил прогноз производства зерна в России до 120,4 млн т, включая 79 млн т пшеницы. Среди российских аналитиков самый высокий прогноз валового сбора зерна и пшеницы у «СовЭкона» - 128,6 млн т и 82,7 млн т. В ближайшее время аналитики центра обновят прогноз, говорится в его сообщении.

