разделы

реклама

журналы

USD

70.586 (0,62%)

EUR

79.13 (0,44%)

MOEX

2768.46 (0,02%)

BRENT

41.57 (-0,67%)

Пшеница

479 (-1,32%)

Сахар

11.77 (1,29%)

USD

70.586 (0,62%)

EUR

79.13 (0,44%)

MOEX

2768.46 (0,02%)

BRENT

41.57 (-0,67%)

Пшеница

479 (-1,32%)

Сахар

11.77 (1,29%)

USD

70.586 (0,62%)

EUR

79.13 (0,44%)

MOEX

2768.46 (0,02%)

BRENT

41.57 (-0,67%)

Пшеница

479 (-1,32%)

Сахар

11.77 (1,29%)

Новые вызовы для экономики и АПК

Аналитика

Урожайность зерновых на 25% ниже прошлогодней

Темп уборочной кампании заметно отстает от показателей 2019 года

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Сбор с гектара пшеницы в два раза меньше, чем год назад
М. Стулов
Сбор с гектара пшеницы в два раза меньше, чем год назад
М. Стулов

По состоянию на 26 июня зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 435,7 тыс. га (0,9% к площади уборки), собрано около 1,3 млн т против более 5,8 млн т к этому времени в прошлом году, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Средняя урожайность составляет 30,5 ц/га, тогда как год назад к этому времени она была на 25% выше и достигала 40,6 ц/га. В том числе пшеница убрана со 116,1 тыс. га, получено 270,8 тыс. т. В прошлом году к этому времени аграрии намолотили уже около 2,5 млн т агрокультуры. Средний сбор с гектара вдвое уступает прошлогоднему и составляет 23,3 ц/га против 46,6 ц/га. По ячменю также зафиксировано снижение: урожайность сократилась на 13,2 ц/га до 33,1 ц/га, валовой сбор — на 633,6 тыс. т до 1,06 млн т.

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые обмолочены со 155 тыс. га, собрано 647,3 тыс. т зерна (минус 3,42 млн т к прошлому году) при урожайности 41,7 ц/га (46 ц/га в 2019-м). В Северо-Кавказском округе аграрии получили 681,6 тыс. т зерна при средней урожайности 24,3 ц/га. Год назад к этому времени было намолочено более 1,7 млн т, сбор с гектара составлял 32 ц.

Основная причина такой динамики — неблагоприятные погодные условия, особенно для ранних посевов, поясняет аналитически центр «СовЭкон». На юге России — в основном экспортном регионе зерновых — до апреля включительно наблюдался существенный дефицит осадков. Дожди пошли только в мае, но не смогли компенсировать ранее нанесенный растениям ущерб. Кроме того, посевы пострадали из-за весенних заморозков. Тем не менее, в ближайшее время «СовЭкон» ожидает роста средних показателей урожайности и сокращения отставания от прошлого года.

В Ставропольском крае, который сильнее других регионов пострадал от неблагоприятных погодных условий, к 26 июня с 248,7 тыс. га было намолочено 599,9 тыс. т зерна при средней урожайности 24,1 ц/га, сообщает Минсельхоз региона. Правда, уже 29 июня на совещании с губернатором края Владимиром Владимировым первый заместитель председателя правительства региона Николай Великдань сказал, что на Ставрополье собран первый миллион тонн зерна, убрано 378 тыс. га или почти 20% от запланированной площади.

В Крыму, который в этом году первым начал уборочную кампанию 10 июня, обмолочено 42,2 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых агрокультур, получено более 76 тыс. т при средней урожайности 18 ц/га, сообщает Минсельхоз республики. По словам заместителя председателя Совета министров — министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, сбор урожая проходит в непредсказуемых и непростых условиях: в июне была продолжительная засуха, которую сменили осадки, сдерживающие темпы уборочных работ.

По прогнозу федерального Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. Минсельхоз США оценивает потенциал валового сбора агрокультуры в России на уровне 77 млн т без учета Крыма. Международный совет по зерну на прошлой неделе повысил прогноз производства зерна в России до 120,4 млн т, включая 79 млн т пшеницы. Среди российских аналитиков самый высокий прогноз валового сбора зерна и пшеницы у «СовЭкона» - 128,6 млн т и 82,7 млн т. В ближайшее время аналитики центра обновят прогноз, говорится в его сообщении.

Татьяна Кулистикова 

Следующий материал Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама