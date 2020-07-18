Южные регионы потеряли треть урожая зерна

Валовой сбор более чем на 5 млн тонн ниже прошлогоднего Flickr.com

По данным Минсельхоза на 17 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 9 млн га, собрано 29,6 млн т зерна при средней урожайности 32,8 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 24,4 млн т при сборе с гектара на уровне 34,3 ц/га. Годом ранее в это время валовой сбор зерна составлял почти 35 млн т, включая 30,6 млн т пшеницы, средняя урожайность достигала 37 ц/га и 37,5 ц/га соответственно. При этом ряд южных регионов — ключевых производителей зерна — завершают уборку колосовых агрокультур.



Так, на Ставрополье, по данным Минсельхоза края, 17 июля оставалось обмолотить около 2% посевов. Урожай в регионе составляет около 5 млн т, средний сбор с гектара — 25,9 ц. Год назад к этому времени урожай приближался к 7 млн т, а средняя урожайность оценивалась примерно в 34,6 ц/га. Руководитель крупного агрохолдинга, работающего в Ставропольском крае и Ростовской области, попросивший об анонимности, рассказал «Агроинвестору», что в этом году урожай на юге будет значительно ниже прошлогоднего из-за отсутствия осадков в апреле и жары в конце мая — начале июня. «Полагаю, что в Ставропольском крае снижение урожайности составит от 30% до 40%», — оценил он.



В Краснодарском крае к середине июля было обмолочено 90% посевов зерновых и зернобобовых, собрано более 7,7 млн т, включая 6,5 млн т пшеницы, сообщало агроведомство региона. В прошлом году к 18 июля Кубань завершила уборочную кампанию по зерновым колосовым, собрав рекордные 11,1 млн т зерна.



Холдинг «КЗП-Экспо» закончит обмолот зерновых в ближайшие день-два. По словам гендиректора компании Евгения Сидюкова, средняя урожайность в этом году составляет 45-50 ц/га — это на 17-25 ц/га меньше, чем в 2019-м. НПО «Нива» (Краснодарский край) обмолотило зерновые к 15 июля. Гендиректор предприятия Иван Молчанов говорит, что валовой сбор и урожайность на 20% ниже, чем годом ранее. Агрофирма «Прогресс» завершит уборку зерна в ближайшие дни. «В целом по Краснодарскому краю потери по урожайности зерновых колосовых оцениваются в 30%. Однако наши поля находятся в предгорной зоне, где климатические условия несколько отличаются от тех, что в целом по краю, — комментирует гендиректор компании Александр Неженец. — Поэтому у нас в этом году сбор и урожайность будут даже выше, чем в прошлом». Концерн «Покровский» закончил уборку ячменя, его урожайность составила в среднем 64 ц/га — на уровне прошлого года, сравнивает управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба. Обмолот пшеницы планируется завершить в ближайшие дни. «На сегодня средняя урожайность составляет 48 ц/га — на 15 ц/га ниже прошлогодней», — уточняет он.



Савва Шевель, директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Уборка урожая подходит к концу, завершим ее примерно через неделю. В прошлом году уборочная кампания началась чуть раньше, на эту дату было обмолочено уже 95% посевов. Немного отстаем от уровня 2019-го, это связано со сроками созревания агрокультур. Тогда на эту дату мы собрали 1,6 млн т зерна, в этом году пока 1,2 млн т. В целом урожайность зерновых и зернобобовых ниже прошлогодней — 44,3 ц/га против 53 ц/га. Такое снижение характерно для всего Краснодарского края, что связано с неблагоприятными погодными условиями.

Аграрии Ростовской области к 16 июля, по данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза, намолотили 7,4 млн т зерна, по этому показателю регион находится на втором месте после Кубани. Работающая в области ГК «Светлый» планирует завершить уборочную кампанию по колосовым примерно 25 июля, если погода не внесет свои коррективы. «Просадка по урожайности относительно прошлого года составит не менее 10%, а, возможно, и до 15%», — говорит заместитель гендиректора холдинга Николай Гончаров.



По данным Refinitiv Agriculture, к 16 июля средняя экспортная цена на пшеницу с 12,5% протеина составила $209/т (FOB Новороссийск), за четыре дня прибавив $4,5/т. Однако опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители южных регионов в основном не спешат продавать зерно. «Ячмень мы не продаем — оставили на комбикорм. Пшеницу не продаем, так как цена нее пока не пиковая: крупные экспортеры недооценивают ситуацию с урожайностью на Юге», — отмечает Станислав Кашуба. Он добавляет, что урожайность кукурузы из-за засухи также будет невысокой.



Из-за аномально высоких температур — под 40 и за 40 градусов — кукуруза местами начала сохнуть, некомфортно себя чувствуют и другие пропашные агрокультуры, говорит Савва Шевель. «Сейчас температуры немного упали, прошли дожди, но ущерб уже нанесен: где-то сгорел лист на кукурузе, где-то не образовался початок. Поэтому, возможно, часть кукурузы придется убирать на силос», — допускает он.



Александр Неженец прогнозирует, что средний сбор с гектара кукурузы у «Прогресса» составит 100 ц. По словам руководителя, цены на зерно даже на старте сезона в этом году вполне привлекательные, поэтому агрофирма уже начала продажу зерна. «КЗП-Экспо» также уже продал небольшой объем зерна нового урожая, говорит Евгений Сидюков. «Зерно мы пока не продаем. Вал в этом году не такой большой, как в 2019-м, соответственно, мы можем подождать более высоких цен», — рассуждает Иван Молчанов. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева тоже еще не начал продажу зерна нового урожая. «Цены пока слишком низкие. Ждем повышения хотя бы до уровня 14,5 тыс. руб./т», — поясняет Шевель.



«Цены на зерно сейчас достаточно высокие, но так как урожай на Юге крайне низкий, они будут расти, поэтому продавать зерно мы не торопимся, — делится руководитель агрохолдинга из Ставрополья и Ростовской области. — Степень роста цен будет зависеть от урожая в Поволжье и Центральном Черноземье. Однако я бы не рассчитывал на очень высокий валовой сбор в Поволжье, поскольку сейчас там стоит аномальная жара, которая может негативно сказаться на состоянии посевов». Цены на зерно сейчас вполне комфортные, соглашается Николай Гончаров, но «Светлый» тоже не начинал продажи. «Для нас технически сложно продавать зерно, пока идет уборка, поэтому мы начинаем продажи после сбора урожая», — поясняет он.

