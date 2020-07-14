Темп уборочной кампании по-прежнему ниже прошлогоднего

К 13 июля собрано 22,9 млн тонн зерна John Deere

По данным Минсельхоза на 13 июля, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 7 млн га, собрано 22,9 млн т зерна при средней урожайности 32,6 ц/га. В том числе пшеницу убрали с 5,4 млн га, урожай составляет 18,1 млн т при среднем сборе с гектара на уровне 33,7 ц. Ячмень обмолочен с 856 тыс. га, собрано 2,8 млн т при средней урожайности 32,6 ц/га.



Министерство не приводит данные аналогичного периода прошлого года для сравнения. По информации подведомственного ему «Центра агроаналитики», на 10 июля валовой сбор зерна составлял 18,8 млн т — на 9,3 млн т меньше, чем годом ранее. Урожайность также отставала от показателей 2019-го — 32,3 ц/га против 38,3 ц /га. В том числе валовой сбор пшеницы был на уровне 14,5 млн т, тогда как в это время в прошлом году он превышал 24,4 млн т. Средняя урожайность агрокультуры упала с 38,7 ц/га до 33,3 ц/га.



Как следует из данных «Центра агроаналитики», в Южном федеральном округе урожайность зерновых и зернобобовых сейчас меньше прошлогодней на 4,9 ц/га и составляет 40,5 ц/га, тогда как в регионах Северного Кавказа она сократилась на 8,1 ц/га до 26 ц/га. Валовой сбор на Юге к 10 июля достиг 13,3 млн т (минус 7,5 млн т к уровню 2019 года), в Северо-Кавказском округе — около 4,9 млн т (минус 1,3 млн т).



В Ставропольском крае — наиболее пострадавшем от неблагоприятных погодных условий — обмолочено уже 87% уборочной площади, валовой сбор зерна составляет 4,5 млн т, уточняет правительство региона. Завершить уборочную кампанию по ранним зерновым планируется после 20 июля. Ожидается, что урожай может достичь 5,7 млн т. Для обеспечения внутренних потребностей краю нужно 2,5 млн т зерна, еще около 500 тыс. т пойдет на семена, остальной объем планируется экспортировать, сообщает администрация Ставрополья.



Сейчас Ставропольский край находится на третьем месте по валовому сбору зерна, следует из данных «Центра агроаналитики». Первую строчку занимает Краснодарский край, где к 10 июля намолотили свыше 6 млн т зерна, на второй позиции Ростовская область с 5,1 млн т. Также первый миллион тонн зерна собрали аграрии Волгоградской области, которая находится на четвертом месте. Топ-5 замыкает Крым, где урожай пока составляет около 436 тыс. т. Кроме Юга и Северного Кавказа уборочную кампанию уже начали Центр и Приволжье, где к 10 июля намолотили 383,2 тыс. т и 169,2 тыс. т зерна.



На прошлой неделе в ходе Всероссийского дня поля Минсельхоз подтвердил прогноз урожая зерна в этом году на уровне 122,5 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоз США в июльском отчете понизила прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т до 76,5 млн т, фуражного зерна — повысила с 39,2 млн т до 40 млн т без учета Крыма. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уменьшил прогноз урожая пшеницы с 78 млн т до 76,5 млн т, учитывая состояние посевов в Южном, Центральном и Приволжском округах, сообщает Reuters. На прошлой неделе ИКАР уже корректировал вниз прогноз по пшенице — с 79,5 млн т до 78 млн т, в целом по зерну — со 128 млн т до 126 млн т.

