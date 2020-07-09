Непогода на юге страны привела к росту цен на яблоки

В начале следующего года цены на отечественные яблоки могут значительно вырасти Pixabay

В этом году урожай яблок будет ниже средних многолетних значений из-за весенних заморозков в Краснодарском крае, который производит порядка 40% от общего объема товарных яблок. В моменте потери составляли 60-80%, но часть деревьев снова зацвела. Однако очевидно, что сборы в этом году будут ниже, чем в прошлом, что приведет к росту цен, рассказал «Агроинвестору» руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, килограмм яблок в опте сейчас стоит 60 руб., в прошлом году — 50 руб.



Также на рост цен повлияло увеличение себестоимости производства из-за девальвации рубля. Однако в дальнейшем цена будет зависеть от баланса спроса и предложения, добавляет Глушков. «Надеюсь, что спрос будем высоким, и сельхозпроизводители смогут неплохо заработать. Да и люди будут покупать яблоки по приемлемым ценам, то есть очень дорогими они не будут», — говорит он.



Сбор некоторых летних сортов яблок только начинается, но уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что из-за непогоды их урожай будет меньше, чем в прошлом году, даже несмотря на ввод новых садов, подтверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «По словам одних владельцев хозяйств, урожай будет на 20-30% меньше. Другие называют и более высокие цифры потерь», — добавляет она. По ее предварительным оценкам, в этом году урожай вряд ли превысит 600 тыс. т, но погода все еще может внести свои коррективы.



По словам Решетниковой, в этом году рост цен на яблоки вряд ли превысит 10%, но вопрос в том, что будет в феврале-марте 2021-го: в связи со снижением урожаев и возможным ухудшением качества плодов из-за града на юге страны меньший объем яблок может пойти на хранение, и сохранить их будет труднее. «Велика вероятность того, что в начале следующего года цены на яблоки в рознице сильно вырастут», — добавляет она.



Ранее Росстат сообщал, что за неделю с 30 июня по 6 июля яблоки подорожали на 2,8%. К 6 июля по сравнению с концом декабря 2019 года цены выросли на 57,7%. По словам Глушкова, это было связано с задержками поставок из других стран и весенними заморозками на юге страны, из-за чего их начали собирать примерно на одну-две недели позже обычного. «Но яблоки уже начали дешеветь, так как в конце июня в южных регионах страны стартовал сбор. Буквально еще пару недель, и цены начнут снижаться», — говорит Глушков.



Ранее ТАСС сообщал, что садоводы юга России и Северного Кавказа понесли убытки из-за повреждения большой доли фруктовых и ягодных насаждений на стадии цветения из-за аномально теплой зимы и весенних заморозков. Так, гендиректор крупнейшего в Ингушетии предприятия «Сад-гигант "Ингушетия"» Замир Балкизов в мае оценивал потери урожая косточковых в 90%, семечковых — на 40%. «Мы потеряем в этом году более 920 млн руб.», — добавлял он (цитата по ТАСС).



В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» повреждения семечковых культур, в том числе яблонь, составили порядка 51% площадей, косточковых — около 57% площадей. Предварительный прогноз по возможным потерям в выручке производителей составляет около 500 млн руб. В администрации Краснодарского края информагентству рассказали, что ожидается снижение урожая косточковых культур на 80% к уровню прошлого года, семечковых — на 60%. Министерство сельского хозяйства Адыгеи оценивает потери урожая на уровне от 30% до 60%.

