ЦБ: Рост сельхозпроизводства продолжит сдерживать продовольственную инфляцию

Производство продукции сельского хозяйства в марте в годовом выражении выросло на 3% после увеличения на 3,1% в феврале. Основной вклад в динамику отрасли продолжило вносить животноводство, в частности, производство мяса и молока, высокие темпы роста сохраняются в производстве тепличных овощей, говорится в комментарии ЦБ по экономике. В публикации также отмечается, что ожидания хорошего урожая будут способствовать расширению сельскохозяйственного производства в апреле, что продолжит сдерживать продовольственную инфляцию.

По данным Росстата, годовая инфляция в марте составила 2,5%, в феврале — 2,3%, в январе — 2,4%. За январь—апрель потребительские цены выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% по сравнению с мартом 2020 года, в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции — на 0,9%.

В апреле по сравнению с мартом заметно выросли цены на гречневую крупу — на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 регионах, самое значительное — в Северной Осетии-Алании — на 35,7% и Пензенской области — на 26,3%.

Рост цен на куриные яйца на 10% и более отмечен в 30 регионах, больше всего в Ненецком автономном округе — на 17,3% и Рязанской области — на 17,1%. В Мордовии цены на яйца снизились на 9,3%, в Крыму — на 1,9%, в Севастополе — на 1,4%, в республике Саха (Якутия) — на 0,8%.

Прирост цен на сахар-песок был зафиксирован в 83 регионах, в том числе в 19 — на 10% и более. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртии — 14%. Среди крупяных и макаронных изделий подорожали рис — на 6,1%, горох и фасоль — на 2,9%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,4%, манная крупа и вермишель — на 2,3%, макаронные изделия — на 2,1%, овсяная и перловая крупы — на 1,8%, пшено — на 1,6%. Цены на мясо кур и пшеничную муку в среднем в апреле выросли на 3,2%.

Плодоовощная продукция в апреле по сравнению с мартом подорожала на 7,9%. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, белокочанная капуста и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, томаты стали дешевле на 10,3%.

По информации ФАС, лимоны подорожали из-за сокращения поставок и повышения цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольной службы есть основания полагать, что столь значительный рост цен был обусловлен не только этими причинами. «ФАС России были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Проведена профилактическая работа — совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны», — говорится в сообщении ведомства (цитата по сайту ФАС). Снижение цен ожидается в первой половине мая, уточняет служба.

Ежегодно с середины марта наблюдается сезонный рост цен на репчатый лук, который связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и поступлением в продажу импортной продукции, сообщает ФАС со ссылкой на Росстат. Указанный рост цен достигает своего максимума к концу мая — началу июня и держится на протяжении четырех-пяти недель. Затем с поступлением в продажу лука нового урожая цены снижаются, достигая своего минимума к концу сентября.

При этом нынешние цены на лук в этом году сопоставимы с ценами 2019-го. Вместе с тем, средняя цена, установившаяся на конец апреля 2020-го, составляла 44,15 руб., что на 12,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. «Такой рост цен можно объяснить изменением цены закупки, так как в указанный период в Российскую Федерацию поступает импортная плодоовощная продукция, цена которой возросла из-за курса валют», — говорится в сообщении ФАС.

Кратковременный пиковый рост цен на гречневую крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте. ФАС проводит серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, служба совместно с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на крупу.

Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет, так как рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют, утверждает ФАС. Сейчас ведомство проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара.

«При выявлении признаков ценовых сговоров мы проводим внеплановые проверки как оптовых поставщиков, так и производителей, и если картели на этих рынках будут доказаны, виновных ждет административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность», — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев (цитата по сайту ФАС).

Для защиты внутреннего рынка и потребителей, кроме введенных ограничений на экспорт лука, чеснока, ржи, риса, гречихи, проса, гречки и др., ФАС поддержала инициативу Х5 Retail Group (сети «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), которая планирует продавать некоторые социально значимые товары по отпускной цене поставщика. К этой инициативе присоединились такие торговые сети как «Магнит» и «Метро».

Также в конце апреля для обеспечения стабильной ситуации на российском рынке Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз производителей плодов и овощей подписали меморандум о взаимодействии между поставщиками плодоовощной продукции и розничными компаниями. Они договорились соблюдать условия действующих договоров, предпринимать необходимые меры для предотвращения резких скачков отпускных цен и недопущения дефицита плодоовощной продукции.