России не грозит значительный рост цен на продукты питания

Летом и осенью инфляция может составить 3,2-3,5% при прогнозе ЦБ в 4% X5 Retail Group

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что в июне мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли впервые с начала года. Причиной стало возобновление роста котировок на растительные масла, сахар и молочную продукцию. Однако эксперты считают, что удорожание продуктов питания в ближайшее время вряд ли затронет Россию.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что нашу страну ждет снижение цен на мясные и молочные товары, плодоовощную продукцию. Это может крайне негативно отразиться на состоянии аграриев, рассказал он «Агроинвестору». По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в ближайшие месяцы инфляция останется ниже целевого уровня в 4%, который определяет ЦБ России — летом и осенью она будет в диапазоне 3,2-3,5%. «Исторически такой уровень роста цен считается достаточно низким для России», — прокомментировала «Агроинвестору» руководитель центра Дарья Снитко.



Она также напоминает, что индекс цен ФАО по структуре совершенно не отражает ни среднемировую, ни тем более российскую продовольственную картину. По словам Снитко, в основном индекс снижался весной 2020 года из-за резкого и сильного обвала цен на кукурузу и сою, которые коррелируют с промышленным спросом на биотопливо, а не на продовольствие. Также индекс ФАО строится на биржевых ценах и бенчмарках регионов-экспортеров, поэтому продовольственную инфляцию в странах не отражает, подчеркивает эксперт.



Динамику мировых цен на продовольствие в июне сложно назвать ростом, скорее, это небольшой отыгрыш после падения в первые пять месяцев 2020 года, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. При этом мировые цены почти по всем категориям сельскохозяйственной продукции сейчас находятся на уровнях не выше июня 2019 года. Существенных предпосылок к их значительному росту в данный момент нет: потребительский спрос снизился из-за коронавирусной пандемии, виды на мировой урожай хорошие, добавляет он.



«Поэтому я не ожидаю роста цен в ближайшее время на продовольствие в России. Конечно, могут быть некоторые спекулятивные явления (например, очень хорошая погода, рост спроса на мясо из-за шашлычного сезона) или климатические (сильная засуха или обильные дожди, которые кардинальным образом снизят урожай какой-либо нишевой культуры)», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин.



По данным Росстата, рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 июня включительно составил 0,01% против 0,1% неделей ранее. Ведомство сообщает, что за отчетный период значительно подорожало мясо кур — на 0,6%. При этом в семи регионах прирост составил 2%, а в Липецкой и Кировской областях — 2,7%. По словам Рылько, если посмотреть на динамику, то мясо кур какое-то время снижалось в цене, но теперь, благодаря постепенному возобновлению работы общепита и сезону шашлыков, цены начали расти.



Кроме того, по оценке Росстата, прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе картофель подорожал на 3,9%, яблоки — на 3,2%. В то же время томаты и репчатый лук стали дешевле на 3,3%, огурцы — на 2,2%. Молодой картофель только начинает поступать на прилавки магазинов, с чем и связан рост цен на него, объясняет Рылько.



По словам Никиточкина, довольно значимое повышение цен на яблоки и картофель объясняется их сезонностью: и яблоки, и картофель сохраняют свои потребительские свойства на протяжении более восьми-девяти месяцев только при использовании специальных современных хранилищ. Но их в России относительно немного, поэтому к концу весны-началу лета большинство прошлогоднего урожая теряет свои потребительские качества и на рынке появляется большая доля импорта, что приводит к увеличению средних цен. Начиная с августа-сентября, когда в России собирают основные урожаи картофеля и яблок, цены на эту продукцию снижаются, заключает он.

