Оптовые цены на гречку и рис начали снижаться

Оптовые цены на гречку и рис на прошлой неделе начали снижаться после роста. Так, гречневая крупа за неделю подешевела на 385 руб. до 60,2 тыс. руб./т, хотя неделей ранее был отмечен рост на 60 руб. Средняя оптовая цена гречки в апреле составила 59,2 тыс. руб., в мае 2019 года — 21,4 тыс. руб./т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно». Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова уточнила «Агроинвестору», что тонна гречневой крупы (Алтай) 10 мая стоила 60,1 тыс. руб., 30 и 20 апреля — 60,2 тыс. руб., 10 апреля — 59,3 тыс. руб.

Цены на рис на минувшей неделе составили 44 тыс. руб./т (-165 руб.). Неделей ранее он подорожал на 30 руб. Средняя оптовая цена риса в апреле составила 43,3 тыс. руб./т, в мае 2019-го — 39,4 тыс. руб./т. По информации ИКАР, если 10 апреля тонна краснодарского риса стоила 48,4 тыс. руб., то 20 апреля — 51,4 тыс. руб., а 10 мая — уже 48,7 тыс. руб.

Цены на пшено, которые в последнее время напоминали мятник, остановились на показателе предыдущей недели — 32,2 тыс. руб./т. Средняя оптовая цена пшена в апреле этого года составила 30,6 тыс. руб./т, в мае 2019-го — 51,3 тыс. руб./т. ИКАР сообщает, что 10 мая тонна пшена (Саратов) стоила 33,5 тыс. руб., 30 апреля — 34 тыс. руб., 20 апреля — 33 тыс. руб., 10 апреля — 30 тыс. руб.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что зафиксированный за прошлую неделю рост цен можно назвать незначительным. «И это нормальное явление после роста. Цены сейчас просто приходят в норму», — считает он. Вялый спрос на большинство круп обусловил стабилизацию или снижение цен на некоторые их виды на ряде предприятий, уточняет Глазунова. При этом сырье для выработки круп и крупяных продуктов в основном не снижалось в цене, а по ряду позиций даже продолжило дорожать.

Так, в Краснодарском крае цены на рис-сырец варьировали в районе 31-32 тыс. руб./т с НДС (30-32 тыс. руб./т, в конце апреля). При этом в основном цены носили индикативный характер, поскольку реальных предложений и поставок сырца в переработку в это период почти не было, отмечает Глазунова. Цены на гречиху в Алтайском крае в первую декаду мая составляли номинально 35-38 тыс. руб./т с НДС (36-38 тыс. руб./т в конце апреля). «Переработчики сообщали о почти полном отсутствии предложения данной агрокультуры. Хозяйства хотят за нее более высокую цену — до 40 тыс. руб./т», — говорит Глазунова. После завершения майских праздников некоторые держатели гречихи сообщили о намерении повысить цены на нее относительно текущего уровня, но при этом у крупозаводов нет возможности предлагать более высокие цены за сырье вследствие крайне низкого спроса на крупу.

Ранее Минсельхоз сообщил, что в 2020 году посевы под крупяные агрокультуры будут увеличены. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс. га против 194 тыс. га в прошлом году, гречиха — на 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га, овес — на 2,62 млн га против 2,61 млн га. Это позволит заложить хорошую сырьевую базу для развития отечественной крупяной промышленности и повышения уровня самообеспеченности основными видами круп, считает ведомство.

Реализовать планы Минсельхоза по посеву крупяных вполне реально, думает Петриченко. Небольшое расширение площадей под рис произойдет за счет ввода новых проектов. «Увеличить посевы гречихи тоже реально, учитывая то, какая погода сейчас в Алтайском крае. Там много можно успеть засеять», — говорит он. При этом возможно и превышение плановых показателей Минсельхоза, но Петриченко не считает, что оно будет значительным.

По состоянию на 12 мая сев риса проведен на площади 105,6 тыс. га, в прошлом году — 103,6 тыс. га. Сев риса проведен на площади, немного превышающей 53% от запланированной. Правда, Южный рисовый союз ранее предупреждал, что производство в этом году может сократиться на треть из-за сокращения господдержки отрасли, в частности, отмены субсидий на подачу и отведение воды. Гречиха посеяна на 8 тыс. га, в прошлом году в это время она занимала 25,8 тыс. га.