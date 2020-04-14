Оптовые цены на гречку резко выросли

На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко выросли: тонна гречки подорожала на 6,6 тыс. руб. до 61 тыс. руб., хотя в первую неделю ее стоимость увеличилась только на 1 тыс. руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно». Средняя оптовая цена гречки в марте составляла 49,6 тыс. руб./т, в апреле 2019 года — 21,6 тыс./т.

Существенно подорожало и пшено — на 3,8 тыс. руб. до 34,4 тыс. руб./т, хотя неделей ранее прирост составил 1,7 тыс. руб. Тем не менее пшено сейчас существенно дешевле, чем годом ранее: тогда оно стоило 51,8 тыс. руб./т. В марте 2020-го средняя цена составляла 25 тыс. руб./т.

В то же время темпы роста цен на рис на минувшей неделе замедлились: эта крупа подорожала на 1,3 тыс. руб. до 43 тыс. руб./т, хотя в начала месяца цена выросла почти на 2 тыс. руб. В марте рис в среднем стоил 37,3 тыс. руб./т, в апреле 2019 года — 33,2 тыс. руб./т.

По словам директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, для роста цен на гречневую крупу есть несколько причин. Первая и базовая — сокращение валового сбора гречихи в 2019 году на 150 тыс. т. «Было собрано 784 тыс. т против 932 тыс. т в 2018-м. Для сравнения, в 2017-м урожай составил 1,5 млн т, то есть в 2019-м было сокращение в два раза. Эта ситуация привела к тому, что мы наблюдаем рост цен на протяжении всего текущего сельхозгода», — рассказала она «Агроинвестору». Если сейчас тонна гречневой крупы стоит 52-55 тыс. руб., то в прошлом году цена была на уровне 21-22 тыс. руб./т. «То есть в апреле этого года гречка стоит в 2,5 раза дороже, чем за аналогичный месяц 2019-го. Мы эту картину постоянно наблюдаем, это устойчивый тренд текущего сезона», — говорит Тюрина.

Второй фактор, повлиявший на рост цен, это ажиотажный спрос на гречневую крупу. «Если у нас полки пустые, то и производители, и сети, начинают повышать отпускные цены», — объясняет Тюрина. По ее словам, с 10 марта цены на гречку выросли на 35%. Другие крупы тоже дорожают, соглашается Тюрина, однако, добавляет она, не такими темпами, как гречка: за месяц пшено выросло в цене на 22%, рис — на 25%.

Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко тоже считает, что рост цен на гречку связан с тем, что ажиотажный спрос на нее все еще наблюдается. «Люди продолжают закупаться, следовательно, растут и цены. И такая тенденция продлится до тех пор, пока не иссякнет ажиотаж в розничной торговле», — рассказал он «Агроинвестору». Однако, по данным Nielsen, с 30 марта по 5 апреля продажи «товаров для карантина» в крупнейших розничных сетях России продолжили закономерное снижение после пиковых значений предыдущих недель. Продажи риса в натуральном выражении замедлились с 63% до 24% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, гречки — с 70% до 1%.

«Сейчас можно говорить не только о рыночных факторах, когда мы оцениваем спрос и предложение. На данный момент мы видим и рост потребления, причем увеличилось оно одномоментно: с 10 по 20 марта выросли закупки, что спровоцировало повышение цен», — рассказывает Тюрина. По ее словам, в ближайшее время можно ждать стабилизации цен, но до конца сезона они все равно будут расти, правда в пределах 3-5%. Увеличение цен в опте, скорее всего, скажется и на рознице, но коррекция цен по длительным договорам вряд ли будет проводиться. «На рынке отмечается дефицит предложения гречки», — добавляет Тюрина.

Несмотря на ожидаемый рост посевов гречихи в этом году, валовые сборы не увеличатся до уровня 2017 года, урожай достиг 1,5 млн т. «Я думаю, этот объем был избыточным, потому что цены снижались. Но сбор в 1 млн т достаточен, и он сможет обеспечить и внутренние потребности, и позволит экспортировать гречку, которую в этом году мы не вывозили совсем», — говорит Тюрина. В этом году, по прогнозу Российского зернового союза, объемы сбора гречихи вырастут на 50 тыс. т до 840 тыс. т за счет увеличения посевов агрокультуры. «Этого для экспорта недостаточно», — заключает она.