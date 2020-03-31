За неделю пшено в опте подорожало на 2,4 тысячи рублей

На прошлой неделе пшено подорожало на 2,4 тыс. руб. до 25,6 тыс. руб./т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно». Неделей ранее цена на пшено увеличилась лишь на 750 руб., тогда как цены на другие виды круп демонстрировали существенный рост. В феврале тонна пшена стоила 22,8 тыс. руб./т. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 31 марта тонна пшена (Саратов) стоит на 4 тыс. руб. больше, чем 20 марта — 28 тыс. руб. (EXW, с НДС). Тем не менее, цена по-прежнему значительно ниже, чем в марте прошлого года, когда она достигала 53,4 тыс. руб./т.

Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко считает, что такой рост цены сложно назвать существенным. «Сейчас на все повышаются цены, поэтому и пшено подорожало. Это связано с увеличением цены на сырье», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Петриченко, вскоре, поддавшись тенденциям на рынке, подорожают и овсяная, перловая, ячменная крупы.

По словам заместитель гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, наиболее заметный рост цен на пшено был отмечен на предприятиях-производителях. «Основная причина — повышение цен на просо. Хотя валовой сбор этой агрокультуры в 2019 году был выше, чем в 2018, тем не менее, он оказался ниже потребностей рынка», — прокомментировала она «Агроинвестору». На фоне ажиотажного спроса на крупы, в том числе и на пшено, производители стали наращивать выработку. «В этот момент им пришлось конкурировать друг с другом за остатки проса, что вылилось в рост цен на него и, соответственно, на пшено», — добавляет она.

В то же время цены на гречку и рис, резко взлетевшие в середине марта на фоне ажиотажного спроса, в конце месяца замедлили свой рост. Так, темпы повышения цен на гречневую крупу снизились до 3,2 тыс. руб./т с 9,6 тыс. неделей ранее. Теперь тонна гречки стоит 53,4 тыс. руб./т против 39,7 тыс. руб./т в феврале и 22,4 тыс. руб./т в марте прошлого года. По информации ИКАР, к 31 марта гречка (Алтай) за неделю подешевела на 1,9 тыс. руб. до 51,9 тыс. руб./т. Рис на прошлой неделе стоил 39,6 тыс. руб./т (плюс 3 тыс. руб./т, неделей ранее удорожание составило 5,4 тыс. руб./т). В феврале этого года средняя цена риса была на уровне 31,4 тыс. руб./т, в марте 2019-го — 31, 4 тыс. руб./т. Глазунова говорит, что у производителей краснодарский рис за 11 дней подешевел на 2,2 тыс. руб. до 43,7 тыс. руб./т. Крупяные агрокультуры сейчас очень привлекательны для аграриев, это связано и с ростом внутреннего спроса на продовольствие, и с девальвацией, добавляет Петриченко.

В середине марта торговые сети фиксировали рост спроса на крупы из-за паники на фоне распространения коронавируса и девальвации рубля. По информации ТАСС, сейчас ажиотажа в московских магазинах не наблюдается, покупательский спрос на продукты вернулся на прошлогодний уровень. «Спрос на продукты в магазинах вернулся на уровень прошлого года. В магазинах ажиотажа нет, количество покупателей — обычное для конца марта. Произошло небольшое увеличение потребительской корзины, а количество клиентов снизилось», — сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк (цитата по ТАСС).