Крупы подешевеют после неизбежного падения спроса

Оптовые цены на гречневую и рисовую крупы в России на минувшей неделе на фоне повышенного спроса резко пошли вверх, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно». Так, гречка за неделю подорожала на 9,6 тыс. руб./т до 50,1 тыс. руб./т, тогда как неделей ранее рост составлял всего 0,5 тыс. руб./т. В феврале этого года средняя цена тонны гречки составляла 39,7 тыс. руб., в марте 2019-го — 22,4 тыс. руб. Стоимость риса выросла на 5,45 тыс. руб./т до 36,65 тыс. руб./т. Неделей ранее рост составлял 385 руб. В феврале этого года средняя цена на рис была на уровне 31,4 тыс. руб./т, в марте 2019-го — 31,4 тыс. руб./т. Повышение цен на пшено, которое дорожало весь прошлый год, оказалось ниже — 0,75 тыс. руб./т до 23,5 тыс. руб./т. В феврале тонна пшена стоила 22,9 тыс. руб., в марте 2019 года — 53,4 тыс. руб.



Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отмечает, что цена на гречку достигла самого высокого уровня со второй декады ноября 2016-го на фоне ажиотажного спроса. Также резко взлетели цены на тайский и вьетнамский рис под влиянием укрепления курса доллара и роста мировых котировок. Довольно заметно увеличились цены и на отечественный рис, рассказала она «Агроинвестору».



«Текущий рост цен на крупы на оптовом рынке спровоцирован ажиотажным спросом в рознице. Причем подорожали в основном рис и гречка — на другие крупы значительного роста цен не мы наблюдали», — соглашается гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Что касается цен на сырье для производства круп, то, как правило, они очень эластично реагируют на изменения потребительского рынка. Эксперт подчеркивает, что уже сейчас в Москве и Подмосковье на полках супермаркетов снова появляются и гречка, и рис. Дальнейшего роста оптовых цен на крупы, по крайней мере существенного, не будет, считает он, возможно, наоборот, произойдет небольшой откат после неизбежного снижения повышенного спроса. «Объективных причин для роста стоимости круп нет: насыщенность рынка остается высокой и полностью обеспечивающей потребности населения. Все дело исключительно в панических настроениях, — добавляет Глазунова. — Вскоре цены должны вернуться на прежние позиции после падения спроса: многие потребители закупили крупы на месяцы вперед».







Тем не менее, несмотря на обеспеченность внутреннего рынка крупами, с 20 марта Россельхознадзор на 10 дней запретил экспорт круп. Он будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России, сообщает «Интерфакс». «По нашим предположениям, правительство предприняло эту меру «на всякий случай». Действенного влияния на внутренние цены она не окажет», — считает Петриченко.



Он добавляет, что не так много производимых в России круп являются экспортным товаром. В основном вывозится рис: в прошлом году в сумме за рубеж было отправлено 143 тыс. т риса-сырца и рисовой крупы. При этом импортировано было значительно больше — 214 тыс. т, причем ввозится именно крупа. «Для экспортеров риса ограничение экспорта — действительно подножка, и было бы правильно, если бы правительство распространило информацию о том, что ограничения экспорта являются форс-мажорным случаем, чтобы избавить экспортеров от потерь, независящих от них», — предлагает Петриченко. Остальные крупы вывозятся в очень небольших объемах. Так, в 2019-м было экспортировано всего 8 тыс. т гречки и 3 тыс. т пшена. Соответственно, на производителей этих круп ограничения экспорта никак не повлияет, резюмирует он.



Дополнение



Через полтора часа после публикации новости стало известно, что Россельхознадзор отменил запрет на экспорт круп из России, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экспортных кругах. Россельхознадзор эту информацию не комментирует.

