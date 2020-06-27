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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Рынки

Лидеры рынка увеличивают производство яиц

Спрос и цены на продукцию остаются стабильными

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Себестоимость производства яиц выросла примерно на 20%
Легион-Медиа
Себестоимость производства яиц выросла примерно на 20%
Легион-Медиа

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, яичные птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, по итогам первых пяти месяцев было выпущено 18,4 млрд яиц, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом все предприятия столкнулись с экономическими сложностями, в первую очередь, это связано с девальвацией рубля. «Валютная составляющая в производстве яйца превышает 40%. В первую очередь речь идет об удорожании импортных витаминов, вакцин, племенной продукции, запчастей, оборудования», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Кроме того, увеличились цены на зерно и соевый шрот. В итоге себестоимость производства яиц выросла примерно на 20%, оценивает она.

Отпускная цена на яйца не повышается и, хотя с учетом увеличения себестоимости должна бы корректироваться в большую сторону, предпосылок для этого нет, так как покупательская способность потребителей низкая, продолжает Бобылева. По ее словам, спрос на яйца стабилен, поскольку это социально значимый продукт: большого прироста нет, но и падения не наблюдается.

В январе-мае средняя цена реализации яиц у производителей составила 43,1 руб. за десяток против 44 руб. годом ранее. По данным Росстат на 22 июня, яйца в рознице стоили на 8,9% дешевле, чем в декабре прошлого года.


Несмотря на то, что рентабельность производителей снизилась, ни одна птицефабрика не закрывается, продолжает Бобылева. «Мясо птицы и яйцо — это самый дешевый белок животного происхождения, а значит, эти продукты всегда будет пользоваться спросом», — подчеркивает она.   

Производители подтверждают сохранение спроса на яйца. Так, гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко говорит, что хотя в секторах b2b и HoReCa был спад, благодаря политике сбыта, компании удалось не потерять в объемах продаж и сохранить их на высоком уровне в рознице. Поэтому у предприятия не было необходимости корректировать в сторону снижения планы по производству яиц, наоборот — по итогам пяти месяцев прирост составил 9% относительно аналогичного периода 2019-го.

Хотя цены реализации немного снизились, себестоимость производства у «Синявинской» осталась примерно на уровне прошлого года. «Это произошло благодаря тому, что нам удалось грамотно выстроить долгосрочную стратегию по себестоимости и сбыту, так что мы чувствуем себя комфортно даже в непростых экономических условиях», — поясняет Холдоенко.

В последние месяцы вы стали покупать больше яиц?


Птицефабрика «Волжанин» (по итогам прошлого года она стала крупнейшим в стране производителем яйца, потеснив с первого места «Синявинскую») тоже пока не заметила роста себестоимости производства. «Благодаря собственному элеватору, мы заранее закупили зерно, которого нам хватит до августа, и не зависим от текущего роста цен на него», — поясняет гендиректор предприятия Людмила Костева. Цены на яйцо, по ее наблюдениям, до недавнего времени держались на стабильном уровне, хотя сейчас начали снижаться. «Однако наша доходность пока позволяет нам зарабатывать и развиваться», — уточняет руководитель. 

Объемы производства «Волжанина» в этом году выросли на 12% по сравнению с 2019-м, однако остатков по яйцу на птицефабрике нет — спрос стабильно высокий. А вот спрос на яйцепродукты глубокой переработки несколько снизился, так как HoReCa и сегмент b2b стали закупать сухие и жидкие яйцепродукты в значительно меньших объемах, признает Костева.  Тем не менее, птицефабрика тоже пока не планирует сокращать объемы выпуска. «Недавно мы получили новое оборудование, что позволит нам еще увеличить производство», — делится Костева. 

Елена Максимова 

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