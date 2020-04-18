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Рынки
Фактор Пасхи не оказал традиционного влияния на рынок яиц
Елена Максимова
Агроинвестор
18 апреля 2020
Потребители сделали запасы яиц в период ажиотажного спроса на продукты питания
Цены на яйца в целом остаются стабильными, но могут измениться в любую сторону
Фото: Pixabay

В этом году эксперты не отмечают традиционного всплеска спроса на яйца в преддверии Пасхи. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева в первую очередь связывает это с действующими из-за пандемии коронавируса ограничениями: людям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, отказаться от походов в храмы, в гости, поездок на кладбища. Тем не менее, скорее всего, люди все же будут красить яйца на Пасху, ведь эта традиция психологически связывает их с обычным образом жизни, думает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

По его словам, в этом году повышенный спрос наблюдался раньше — в связи с массовыми закупками в преддверии карантинных мероприятий. «Волна потребительского ажиотажа, которая наблюдалась месяц назад, привела к тому, что люди запасли яйцо на несколько месяцев вперед, так как это достаточно лежкий товар — он может храниться около 90 дней, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Таким образом, на руках у потребителей яйцо есть, походы в магазины сократились, а производство яиц на птицефабриках продолжается. К тому же, снизилось потребление яиц на предприятиях общественного питания — как институционального, так и частного. В итоге в целом баланс спроса и предложения по яйцу сейчас соответствует среднегодовым показателям, хотя всплеска спроса перед Пасхой нет».

По наблюдениям исполнительного директора «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, в этом году повышение спроса на яйца в рознице перед Пасхой было, хотя и не столь значительное, как предыдущие годы. Однако в этом году снижение потребления яиц в период Великого поста также было менее выраженным, отмечает он. И, хотя в среднем потребительский спрос на яйца не упал, в каналах HoReCa и переработки он снизился значительно — на 40-50%. «Соответственно, у производителей яйца будет наблюдаться увеличение складских остатков и рост объемов выпуска яичного порошка», — прогнозирует эксперт.

«На сегодняшний день все предприятия, входящие в наш союз, работают в штатном режиме, продукция — как мясо, так и яйцо — поставляется на рынок в запланированном объеме. Причем даже наблюдается хоть и незначительный, но все же прирост производства яйца», — рассказывает Бобылева. Цены на яйцо, по ее словам, находятся на стабильном уровне, они почти неизменны. «Полагаем, что в ближайшее время потребительская стоимость яйца не изменится, так как сейчас покупательская активность существенно сократилась», — сетует Бобылева. По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля яйца в рознице подорожали в среднем на 3,2%, но при этом они были на 3,9% дешевле, чем в декабре прошлого года.

По данным «Ринкон Менеджмент», сезонная отпускная цена яиц у производителей увеличилась примерно на 1,1 руб./шт. по сравнению с предыдущими двумя месяцами. «При этом рентабельность птицеводов падает и не компенсируется этим ростом», — добавляет Корнеев. Издержки производителей повысились существенно — примерно на 15-20% за последние два месяца, соглашается Бобылева. Это связано с ослаблением рубля: птицеводы все еще зависят от импорта витаминов и микроэлементов для производства премиксов, племенной продукции, техники и оборудования, рассказывает она. Главное сейчас, по мнению Бобылевой, — своевременно получать из-за рубежа необходимые ресурсы для производства, и сегодня поставки идут в штатном режиме, без срывов. «А как будет развиваться ситуация дальше, покажет время», — рассуждает она.

Корнеев полагает, что дальше последует снижение цен производителей, однако не факт, что оно транслировано на цены реализации в ритейле, и его увидит конечный потребитель. Давлеев считает, что цены на яйца будут расти вместе со спросом. «Во всех странах, особенно развивающихся, в период кризиса люди переходят с более дорогих видов мяса на более дешевые, а с дешевого мяса — на яйцо, — поясняет он. — Другими словами, яйцо — низший слой потребления продуктов животного происхождения. Спрос на него в периоды кризиса значительно увеличивается. Таким образом, предполагаю, что в ближайшие год-два потребление яйца вырастет в нашей стране на 3-7%». Точнее дать прогноз пока сложно, так как неизвестно, сколько будет продолжаться карантинный период, а, соответственно, невозможно и предположить, насколько серьезным будет кризис и каким будет выход из него. «Что касается цен на яйцо, то, скорее всего, они вырастут относительно 2019-го, и в течение года будут находиться в пределах стандартных сезонных колебаний. Факторов, которые бы резко снизили стоимость яйца, я не вижу», — отмечает эксперт. Более того, за счет девальвации рубля у птицеводов выросла себестоимость, которая будет заложена в цену на продукцию.

По словам гендиректора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко, цены на яйцо в этом году серьезно поднялись в конце марта, что связано с повышенным спросом на продукты питания длительного хранения в целом, однако ко второй половине апреля она уже снизилась. «Издержки производства у нас увеличились, так как все они привязаны к курсу валюты. Пока не растут траты только на налоги, зарплату, электроэнергию, газ, — делится топ-менеджер. — Если говорить про рентабельность, то в апреле текущего года, по нашим оценкам, она будет выше, чем в тот же период 2019-го, но среднегодовой показатель останется на уровне прошлого года».

Давлеев добавляет, что в плане рентабельности яичная отрасль будет находится в более выгодных условиях, чем бройлерное производство поскольку многие компоненты локализованы, нет такой серьезной зависимости от импорта соевого шрота, который потребляют бройлеры. К тому же в России уже локализованы прародительские стада, которые дают племенное поголовье для яичных птицефабрик. «И хотя некоторые ветпрепараты, кормовые добавки, часть оборудования и запчасти для него все еще поставляются из-за рубежа, ситуация после падения рубля относительно стабильна — продукция птицеводства за последние месяцы в среднем подорожала всего на 5-7%», — отмечает он.

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